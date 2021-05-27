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У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України. ДОКУМЕНТ

Голова слідчої комісії парламенту Республіки Молдова Василь Нестасе привезе в Україну результати розслідування щодо викрадення екссудді Миколи Чауса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Главком".

Нестасе звернувся до голови Верховної Ради України та керівництва парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки із відповідним листом, де пропонує обговорити матеріали слідства в Києві 28–31 травня.

Молдовська сторона також припускає зустріч в онлайн-режимі.

"З огляду на нагальну актуальність питання про викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса, яке є на порядку денному влади Молдови та України, громадської думки та міжнародних ЗМІ, слідча комісія для з’ясування обставин викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса, створена в парламенті Молдови 9 квітня 2021 року, звертається із запитом щодо організації в період із 28 по 31 травня зустрічі, включно з онлайн-режимом, у двосторонньому міжпарламентському молдовсько-українському форматі", - йдеться в листі.

Лист адресовано голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, голові Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу, першому заступнику голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Михайлу Забродському та заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яні Безуглій.

У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України 01

У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України 02

Як відомо, раніше Василь Нестасе стверджував, що викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса є прямим зазіханням на національну безпеку Республіки Молдова.

В одному з інтерв’ю Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.

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"Я можу вас запевнити, що наші органи цю справу вже розкрили. Так, особи встановлені. Більше ми не знаємо, бо справа ще не закрита. Розслідування ще в процесі, але хто саме це робив, ми вже знаємо. Наприклад, міністр внутрішніх справ на комісії нам ці прізвища озвучував, інші представники. Щодо цього немає якихось інших версій. У цьому викраденні брали участь українці", - повідомив молдовський депутат.

На запитання, чи знає він, де зараз перебуває сам Чаус, голова слідчої комісії відповів: "Ні, це знають наші українські колеги. Ну, пишуть, що його тримають на якійсь військовій базі".

"Що буде далі, під яким "соусом" Чауса представлять суспільству – це буде цікаво. Думаю, є люди, які причетні до цього, але вони не знають, як бути далі з екссуддею. Напевно, щось там не зростається", – уточнив депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова вважає, що вивезення судді-втікача Чауса здійснювалося машиною військового аташе України Сметанюка, - Бутусов

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Ожидаем накануне очередные вбросы и "сенсации" про Пороха. И видосики Чауса.
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27.05.2021 13:42
+6
Зеля, готуй вазелін.
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27.05.2021 13:37
+6
Я думаю, что если "хорошо попросить" Павла Дурова, то он сольет моб. номер на который завязан телеграмм-канал Чавуса и айпи-адресса с которых они ведутся. И зеля всьо В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину - Цензор.НЕТ 5990
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27.05.2021 13:41
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Зеля, готуй вазелін.
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27.05.2021 13:37 Відповісти
Я думаю, что если "хорошо попросить" Павла Дурова, то он сольет моб. номер на который завязан телеграмм-канал Чавуса и айпи-адресса с которых они ведутся. И зеля всьо В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину - Цензор.НЕТ 5990
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27.05.2021 13:41 Відповісти
Так він жеж сам... В.А.ЗЕЛін
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27.05.2021 13:51 Відповісти
Ожидаем накануне очередные вбросы и "сенсации" про Пороха. И видосики Чауса.
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27.05.2021 13:42 Відповісти
"Что будет дальше, под каким" соусом "Чауса представят обществу - это будет интересно.

Интересно будет, если он в консервных банках приедет. В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину - Цензор.НЕТ 9858
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27.05.2021 13:43 Відповісти
Хорошо бы. Поставка чауса по частям - самый лусший вариант, этот подонок заслужил.
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27.05.2021 18:07 Відповісти
Тепер ті, кого можуть зачепити свідчення Чауса, будуть репетувати про його нібито "викрадення", навіть якщо це заперечуватиме сам Чаус особисто В Молдове провели расследование относительно похищения экс-судьи Чауса: результаты привезут в Украину - Цензор.НЕТ 947
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27.05.2021 13:45 Відповісти
"Я могу вас заверить, что наши органы это дело уже раскрыли. Да, лица установлены. Большего мы не знаем, потому что дело еще не закрыто. Расследование еще в процессе, но кто именно это делал, мы уже знаем. Например, министр внутренних дел на комиссии нам эти фамилии озвучивал, другие представители. Относительно этого нет каких либо других версий. В этом похищении участвовали украинцы", - сообщил молдавский депутат.
На вопрос, знает ли он, где находится сам Чаус, председатель следственной комиссии ответил: "Нет, это знают наши украинские коллеги. Ну, пишут, что его держат на какой-то военной базе". Источник: https://censor.net/ru/n3267795

Так кому крупно подгорит? У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України - Цензор.НЕТ 9627 У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України - Цензор.НЕТ 9627 У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України - Цензор.НЕТ 9627
показати весь коментар
27.05.2021 13:50 Відповісти
Сейчас Бигусу зайдет заказ на очередной фейк про Пороха, чтобы в очередной раз отвлеч зебилов от реального преступления ЗЕ.
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27.05.2021 13:50 Відповісти
У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України - Цензор.НЕТ 3452
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27.05.2021 13:51 Відповісти
Чаус знову загубився. Чисто випадково в день приїзду делегації Молдови в Україну викотили відосик із Чаусом, який пообіцяв все розказати.
Молдавани поїхали, немає ні Чауса, ні його заяв.
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27.05.2021 13:56 Відповісти
В Україні одна особа має всю повноту влади і тільки ця особа може дати наказ розвідці, що Вальдемар і зробив. Але коли зрозумів, що справа пахне кіросіном, заховався і видає відосіки, ніби вільного спілкування Чауса. Відосік Косовороткович знову спалився. Ще не розслідували незаконно затриманих по Шеремету, та "Вагнерівцях", як нова халепа.
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27.05.2021 13:57 Відповісти
Глава комиссии додоновского парламента , распущенного президентом, чего-то там привезёт в Украину .... ну и шо? У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України - Цензор.НЕТ 2489
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27.05.2021 15:15 Відповісти
Сколько внимания этому подлецу Чаусу. А совсем недавно этот подонок с заплывшей от безнаказанности рожей и глазками, как у хряка, выносил судебные решения, вершил кривосудие "Именем Украины...". Все сгнило в этом государстве.
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27.05.2021 18:06 Відповісти
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
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27.05.2021 21:17 Відповісти
 
 