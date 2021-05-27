У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України. ДОКУМЕНТ

Голова слідчої комісії парламенту Республіки Молдова Василь Нестасе привезе в Україну результати розслідування щодо викрадення екссудді Миколи Чауса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Главком".

Нестасе звернувся до голови Верховної Ради України та керівництва парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки із відповідним листом, де пропонує обговорити матеріали слідства в Києві 28–31 травня.

Молдовська сторона також припускає зустріч в онлайн-режимі.



"З огляду на нагальну актуальність питання про викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса, яке є на порядку денному влади Молдови та України, громадської думки та міжнародних ЗМІ, слідча комісія для з’ясування обставин викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса, створена в парламенті Молдови 9 квітня 2021 року, звертається із запитом щодо організації в період із 28 по 31 травня зустрічі, включно з онлайн-режимом, у двосторонньому міжпарламентському молдовсько-українському форматі", - йдеться в листі.



Лист адресовано голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, голові Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу, першому заступнику голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Михайлу Забродському та заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яні Безуглій.







Як відомо, раніше Василь Нестасе стверджував, що викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса є прямим зазіханням на національну безпеку Республіки Молдова.



В одному з інтерв’ю Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.

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"Я можу вас запевнити, що наші органи цю справу вже розкрили. Так, особи встановлені. Більше ми не знаємо, бо справа ще не закрита. Розслідування ще в процесі, але хто саме це робив, ми вже знаємо. Наприклад, міністр внутрішніх справ на комісії нам ці прізвища озвучував, інші представники. Щодо цього немає якихось інших версій. У цьому викраденні брали участь українці", - повідомив молдовський депутат.



На запитання, чи знає він, де зараз перебуває сам Чаус, голова слідчої комісії відповів: "Ні, це знають наші українські колеги. Ну, пишуть, що його тримають на якійсь військовій базі".



"Що буде далі, під яким "соусом" Чауса представлять суспільству – це буде цікаво. Думаю, є люди, які причетні до цього, але вони не знають, як бути далі з екссуддею. Напевно, щось там не зростається", – уточнив депутат.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.