Засновник "Повернись живим" Дейнега - Милованову: Якщо так триватиме - тебе запам'ятають як неадекватного хама, який не вміє тримати себе в руках

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега звернувся до президента Київської школи економіки (KSE), члену наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова щодо виклику головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на інтелектуальну дуель і закликав його контролювати свої емоції.

Про це заявив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тимофію Милованов, скажу те, про що частина спільних френдів тупо мовчить. Тебе стало відверто забагато у мої стрічці. Причому забагато у поганий спосіб. Почалося з перепалки з Гордоном, де ти розказав про різницю між українською та американською культурою на своєму прикладі. Що коли ти набрав вагу – тебе хейтили тільки українці, а коли схуд – хвалили тільки американці. Мовляв у нас культура така – ми зациклені на негативі. Українці дійсно одне одного недохвалюють. Важко сперечатись. Потім була твоя нападка у бік Тимошенко і Івдима Карпяка на "Свободі Слова" (для мене досі загадка, чому тоді не вимкнули твій мікрофон). При чому правий щодо землі був ти, а виграла Юля, уміло випавши в комфортну для себе позицію жертви. В очах аудиторії виграла вона. Вона отримала їхню підтримку і симпатію, а ти просто дискредитував формою тези, які я повністю розділяю. Хто від цього виграв? Ну точно не земельна реформа", - зазначив Дейнега.

"Зараз пів стрічки тупо регоче з "дуелі", яку ти запропонував Юрію Бутусову. Причому регочуть уже навіть афільовані за Банковою лідери думок. І мені це нагадує інші події шестирічної давнини, коли частина волонтерського руху сіла у соціальний ліфт, але проїхала свій поверх, втратила адекватність і зловила зірку. Потім вони почали чубитися одне з одним щоб зрозуміти хто більший герой (геть забувши, хто герої насправді). А потім від них просто відписалися. Від усіх. Люди, яких цитували топові ЗМІ, звали на ефіри, пропонували топпосади, зараз ніде… Я не буду тут писати прізвищ, щоб не піднімати черговий лайношторм. Але коли сваряться двоє іще не геть токсичних персонажів, люди зазвичай не стають на чиюсь сторону. Люди відписуються від обох. Так багато людей, які зробили багато добра і на хвилі війни отримали репутацію, бездарно її просрали і пішли у те "нікуди" звідки й з’явилися. Хоча могли просто стати скромнішими і не девальвувати власні ж здобутки своєю поведінкою. В Україні, взагалі, немає нічого банальнішого за просраний потенціал", - продовжив Дейнега.

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"Ти розвинув далеко не останню бізнес-школу в цій країні. Реалізував програми з навчання ветеранів. Запустив купу аналітичних центрів в KSE, які уже розробляють проєкти реформ, що можуть вплинути на розвиток країни і життя поколінь. Але якщо так продовжиться далі – тебе запам’ятають як неадекватного хама, який не відчуває аудиторію і не вміє тримати себе в руках. От і все", - акцентував він.

"Зараз ти політик. І тобі постійно будуть закидати каверзні запитання, звинувачувати в корупції, виводити з себе, щоб виставити ідіотом тощо. Це нормально. І ти або умієш з цим спокійно і без емоцій працювати, або ідеш по лижні Сергія Лещенка у світле нікуди", - констатував Дейнега.

"Ну і про схуднення. Виглядаєш ти, правда, значно краще. Я теж на стресі наїдаю боки. І коли у 2014му в моє життя прийшла війна, разом зі смертю, ризиком, громадським тиском і відчуттям, що ти стоїш у центрі урагану, я став заїдати стрес. Набрав майже 20 кіло. Потім взяв себе в руки і скинув їх назад у 2017му. І знаєш що? Мені ніхто не робив зауважень до десятки людей похвалили після, сказавши як класно я тепер виглядаю. Іноді справа не у культурі країни чи людей, Тимофію. Іноді справа у тому, як вони до тебе ставляться. А це прямий наслідок твоєї поведінки", - резюмував Дейнега.

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Нагадаємо, за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.

Сам Милованов заявив, що це не є корупцією.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Київська школа економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".

У відповідь Милованов заявив: "Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати".

Нагадаємо, в 2019 році, перебуваючи на посаді міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Тимофій Милованов віджартувався на слова олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його дебілом: "Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую".