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Новини Політика України
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Гордон (110) дуель (6) Тимошенко (4639) волонтери (1212) Бутусов Юрій (3136) Милованов Тимофій (281)

Засновник "Повернись живим" Дейнега - Милованову: Якщо так триватиме - тебе запам'ятають як неадекватного хама, який не вміє тримати себе в руках

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Засновник

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега звернувся до президента Київської школи економіки (KSE), члену наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова щодо виклику головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на інтелектуальну дуель і закликав його контролювати свої емоції.

Про це заявив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тимофію Милованов, скажу те, про що частина спільних френдів тупо мовчить. Тебе стало відверто забагато у мої стрічці. Причому забагато у поганий спосіб. Почалося з перепалки з Гордоном, де ти розказав про різницю між українською та американською культурою на своєму прикладі. Що коли ти набрав вагу – тебе хейтили тільки українці, а коли схуд – хвалили тільки американці. Мовляв у нас культура така – ми зациклені на негативі. Українці дійсно одне одного недохвалюють. Важко сперечатись. Потім була твоя нападка у бік Тимошенко і Івдима Карпяка на "Свободі Слова" (для мене досі загадка, чому тоді не вимкнули твій мікрофон). При чому правий щодо землі був ти, а виграла Юля, уміло випавши в комфортну для себе позицію жертви. В очах аудиторії виграла вона. Вона отримала їхню підтримку і симпатію, а ти просто дискредитував формою тези, які я повністю розділяю. Хто від цього виграв? Ну точно не земельна реформа", - зазначив Дейнега.

"Зараз пів стрічки тупо регоче з "дуелі", яку ти запропонував Юрію Бутусову. Причому регочуть уже навіть афільовані за Банковою лідери думок. І мені це нагадує інші події шестирічної давнини, коли частина волонтерського руху сіла у соціальний ліфт, але проїхала свій поверх, втратила адекватність і зловила зірку. Потім вони почали чубитися одне з одним щоб зрозуміти хто більший герой (геть забувши, хто герої насправді). А потім від них просто відписалися. Від усіх. Люди, яких цитували топові ЗМІ, звали на ефіри, пропонували топпосади, зараз ніде… Я не буду тут писати прізвищ, щоб не піднімати черговий лайношторм. Але коли сваряться двоє іще не геть токсичних персонажів, люди зазвичай не стають на чиюсь сторону. Люди відписуються від обох. Так багато людей, які зробили багато добра і на хвилі війни отримали репутацію, бездарно її просрали і пішли у те "нікуди" звідки й з’явилися. Хоча могли просто стати скромнішими і не девальвувати власні ж здобутки своєю поведінкою. В Україні, взагалі, немає нічого банальнішого за просраний потенціал", - продовжив Дейнега.

Також читайте: Дуелі були можливі тільки серед рівних. Тому "інтелектуальна дуель" між Миловановим і Бутусовим апріорі неможлива, - нардеп "Батьківщини" Власенко

"Ти розвинув далеко не останню бізнес-школу в цій країні. Реалізував програми з навчання ветеранів. Запустив купу аналітичних центрів в KSE, які уже розробляють проєкти реформ, що можуть вплинути на розвиток країни і життя поколінь. Але якщо так продовжиться далі – тебе запам’ятають як неадекватного хама, який не відчуває аудиторію і не вміє тримати себе в руках. От і все", - акцентував він.

"Зараз ти політик. І тобі постійно будуть закидати каверзні запитання, звинувачувати в корупції, виводити з себе, щоб виставити ідіотом тощо. Це нормально. І ти або умієш з цим спокійно і без емоцій працювати, або ідеш по лижні Сергія Лещенка у світле нікуди", - констатував Дейнега.

"Ну і про схуднення. Виглядаєш ти, правда, значно краще. Я теж на стресі наїдаю боки. І коли у 2014му в моє життя прийшла війна, разом зі смертю, ризиком, громадським тиском і відчуттям, що ти стоїш у центрі урагану, я став заїдати стрес. Набрав майже 20 кіло. Потім взяв себе в руки і скинув їх назад у 2017му. І знаєш що? Мені ніхто не робив зауважень до десятки людей похвалили після, сказавши як класно я тепер виглядаю. Іноді справа не у культурі країни чи людей, Тимофію. Іноді справа у тому, як вони до тебе ставляться. А це прямий наслідок твоєї поведінки", - резюмував Дейнега.

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Засновник Повернись живим Дейнега - Милованову: Якщо так триватиме - тебе запамятають як неадекватного хама, який не вміє тримати себе в руках 01
Засновник Повернись живим Дейнега - Милованову: Якщо так триватиме - тебе запамятають як неадекватного хама, який не вміє тримати себе в руках 02
Засновник Повернись живим Дейнега - Милованову: Якщо так триватиме - тебе запамятають як неадекватного хама, який не вміє тримати себе в руках 03

Нагадаємо, за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.

Сам Милованов заявив, що це не є корупцією.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Київська школа економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".

У відповідь Милованов заявив: "Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати".

Нагадаємо, в 2019 році, перебуваючи на посаді міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Тимофій Милованов віджартувався на слова олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його дебілом: "Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
РОЗУМНА ОЦІНКА.
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27.05.2021 14:10
+17
слишком много букв для дебила, - не оценит.
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27.05.2021 14:06
+15
Трьома словами... Мілованов - зажравшеся хамло!
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27.05.2021 14:13
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слишком много букв для дебила, - не оценит.
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27.05.2021 14:06 Відповісти
Трьома словами... Мілованов - зажравшеся хамло!
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27.05.2021 14:13 Відповісти
РОЗУМНА ОЦІНКА.
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27.05.2021 14:10 Відповісти
Умный парень Дейнега
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27.05.2021 14:11 Відповісти
...а дебилу Милованову телегу накатал.
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27.05.2021 14:22 Відповісти
Всі знають -хто знищив економіку України і мовчать. А тут прозвучало слово "бабка" - Мілованову хана
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27.05.2021 14:12 Відповісти
Цитати видатних ЗЕбанатів
"Основатель "Повернись живим" Дейнега - Милованову: Если так продолжится - тебя запомнят как неадекватного хама, который не умеет держать себя в руках - Цензор.НЕТ 3272Основатель "Повернись живим" Дейнега - Милованову: Если так продолжится - тебя запомнят как неадекватного хама, который не умеет держать себя в руках - Цензор.НЕТ 1524Основатель "Повернись живим" Дейнега - Милованову: Если так продолжится - тебя запомнят как неадекватного хама, который не умеет держать себя в руках - Цензор.НЕТ 9320Основатель "Повернись живим" Дейнега - Милованову: Если так продолжится - тебя запомнят как неадекватного хама, который не умеет держать себя в руках - Цензор.НЕТ 468
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27.05.2021 14:17 Відповісти
его и так уже все знают как дебила, он же сам это подтвердил...
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27.05.2021 14:17 Відповісти
не надо говорить ерунду - Милованов далеко не дебил, в его случае, как говорит Дейнега, лучше всего подходит - поймал звезду..., возможно, это лечится, но не у всех и не всегда...
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27.05.2021 14:24 Відповісти
если посмотреть в корень, то это слово сейчас употребляют не в прямом смысле, а, скорее, в отношении субъекта, у которого проблема с адекватностью реакций и оценкой причинно-следственных связей.
Так что...
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27.05.2021 14:46 Відповісти
Як це ні? Він же сам сказав!
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27.05.2021 20:38 Відповісти
Милованов может и дебил (скорее просто беспринципный тип), но вся вот эта вонь поднялась только из-за того что он обидел одну давно обосранную бабку, причем обидел, сказав о ней правду.

Не помню я что-то такой вони по поводу постоянных похрюкиваний зебильного стада в сторону Порошенка, начиная от зепутатов и заканчивая верховным Клоунокомандующим.
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27.05.2021 14:25 Відповісти
Милованов обязательно должен отрепетировать свою дуэль в общественном туалете с Кивой.
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27.05.2021 14:40 Відповісти
Юмор и сарказм - точно не сильная сторона Милованова. На этом и погорел.
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27.05.2021 16:46 Відповісти
Да о чем вообще речь...
Цель любого члена зелёной шоблы, не оставить память о себе как о патриоте и державнике, а накиздить лавэ побольше пока пендюля под сраку не дали
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27.05.2021 16:48 Відповісти
Милованов придет без оружия
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27.05.2021 16:58 Відповісти
Ещё один шлеппер 5 копеек вставил) Засновник "Повернись живим" Дейнега - Милованову: Якщо так триватиме - тебе запам'ятають як неадекватного хама, який не вміє тримати себе в руках - Цензор.НЕТ 7017
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27.05.2021 17:12 Відповісти
Респект Виталику!!...
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27.05.2021 18:37 Відповісти
розумний аж страшно)))
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27.05.2021 19:27 Відповісти
Звичайно, "цензор" не міг не помітити це.
Бутусова також забагато, а відрази до нього навіть більше, ніж до мілованова.
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27.05.2021 20:51 Відповісти
поригай дебіле, можливо попустить?
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28.05.2021 03:40 Відповісти
Мене дуже тішить твоя безсила лють.
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29.05.2021 06:11 Відповісти
 
 