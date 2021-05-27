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Новини Суспільство
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аеропорт (684) інфраструктура (248) Тимошенко_Кирило (494) Велике будівництво (718)

В обласних і районних центрах протягом кількох років мають запрацювати 16 оновлених аеропортів, - заступник глави ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В обласних і районних центрах протягом кількох років мають запрацювати 16 оновлених аеропортів, - заступник глави ОП Тимошенко

Держава розвиває інфраструктуру для залучення інвестицій. Цьогоріч почнуть реалізувати низку проєктів за участю приватних інвесторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на форумі UkraineInvest Talks у Дніпрі заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"У держави є два важливі завдання для того, аби залучати інвестиції. По-перше, створювати відповідні економічні умови. По-друге – якраз розбудовувати інфраструктуру", - сказав Тимошенко.

За його словами, в цьому році почнеться реалізація проєктів за участю приватних інвесторів - будівництво автобанів Краковець-Броди-Рівне та Стрий-Мукачево.

Крім цього, зазначив Тимошенко, реалізується програма з розвитку регіональних аеропортів. В обласних і районних центрах протягом декількох років повинні заробити 16 аеропортів.

Розвивається також мережа приміських експресів і швидкісних поїздів. Основне завдання цього проекту - зробити сполучення між обласними центрами комфортним і скоротити час у дорозі максимум до 3-4 годин.

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Заступник голови ОП зазначив, що програма "Велике будівництво" в 2021 році повинна оновити рекордні 6,5 тис. км доріг і 150 мостів, не враховуючи сотень об'єктів соціальної інфраструктури.

"Через якісну інфраструктуру Україна відкривається світу. Одне із завдань Великого будівництва" - відкрити для інвестицій не тільки великі міста, а й маленькі районні центри або села", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомляв також про старт проєкту "Велика реставрація", яка також є складовою частиною програми "Велике будівництво". В ході "Великої реставрації" протягом трьох років повинні бути відреставровані 150 об'єктів культурної та історичної спадщини, а також прилегла до них інфраструктура.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
больше аэропортов-больше откатов.
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27.05.2021 14:10
+3
та ну шо за бред, -для райцентров аэропорты это уже вчерашний день --- КОСМОДРОМЫ стройте !... В областных и районных центрах на протяжении нескольких лет должны заработать 16 обновленных аэропортов, - заместитель главы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7147
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27.05.2021 14:36
+2
не, ну, аэропорты, как самостоятельные здания-офисцентры могут и заработать... а ВПП?... для кукурузников останутся?
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27.05.2021 14:19
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больше аэропортов-больше откатов.
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27.05.2021 14:10 Відповісти
Нє, на аеропортах це називатиметься відльоти.
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27.05.2021 15:21 Відповісти
НьюЖмерика будет е принимать межгалактические рейсьі?
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27.05.2021 19:14 Відповісти
Интересно на чем летать будут - на солоешныках между ног?
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27.05.2021 14:18 Відповісти
не, ну, аэропорты, как самостоятельные здания-офисцентры могут и заработать... а ВПП?... для кукурузников останутся?
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27.05.2021 14:19 Відповісти
десятки ВПП стоят без дела-бывшие военные аэродромы.а эти еще новых наклепать желают
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27.05.2021 14:29 Відповісти
Думаю, полосами они заниматься не станут... да и кроме них это такой немыслимый по затратам комплекс вложений, который реально отбить - надо иметь для начала перспективный план полетов лет на тридцать...
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27.05.2021 14:33 Відповісти
для Украины и пяти аэропортов достаточно...максимум 10-уже с головой...
просто отмывание денег на закапывании их в землю
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27.05.2021 14:28 Відповісти
та ну шо за бред, -для райцентров аэропорты это уже вчерашний день --- КОСМОДРОМЫ стройте !... В областных и районных центрах на протяжении нескольких лет должны заработать 16 обновленных аэропортов, - заместитель главы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7147
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27.05.2021 14:36 Відповісти
Какие региональные аэропорты?
В Польше такие стоят без пассажиров Это 1
2. Где и почем брать керосин ?
3 . Надо развевать региональные железные дороги на электрички .
В Голландии уже все электрички ездят на электричестве от ветряков . Своё и дёшево .
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27.05.2021 14:49 Відповісти
А если они, падлы, не заработают?? Что будем делать?
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27.05.2021 14:52 Відповісти
Перспектива: безкраї поля на мільйони Га рапсу, автобани між кількома населеними пунктами і 16 "міжнародних" аеропортів без пасажирів.
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27.05.2021 15:25 Відповісти
Ключевое слово брехливых зедебилов-ДОЛЖНЫ!
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27.05.2021 16:21 Відповісти
 
 