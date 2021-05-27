Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла

Справа "вагнерівців" стане першим питанням у полі зору тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України.

Про це заявила її голова, заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Щодо роботи ТСК парламенту з розслідування дій високопосадовців проти суверенітету України: червень - запуск: доподача членів в комісію, організація роботи; липень - розглядаємо перше питання ("вагнерівці"), формуємо перелік наступних питань", - повідомила Безугла.

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Народна депутатка пообіцяла, що перші результати роботи ТСК будуть вже наприкінці липня.

Вона також розповіла, що засідання комісії будуть "закритими", але після них плануються брифінги членів ТСК.

Нагадаємо, 19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили листування в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Зазначимо, що в Раді були пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.