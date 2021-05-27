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ВР (11734) ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1476) Безугла (208)

Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу

Справа "вагнерівців" стане першим питанням у полі зору тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України.

Про це заявила її голова, заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Щодо роботи ТСК парламенту з розслідування дій високопосадовців проти суверенітету України: червень - запуск: доподача членів в комісію, організація роботи; липень - розглядаємо перше питання ("вагнерівці"), формуємо перелік наступних питань", - повідомила Безугла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Монобільшість" за вказівкою зверху навмисне провалила голосування щодо ТСК у справі "вагнерівців": якщо держзради не було, чому влада злякалася? - нардеп "Голосу" Костенко

Народна депутатка пообіцяла, що перші результати роботи ТСК будуть вже наприкінці липня.

Вона також розповіла, що засідання комісії будуть "закритими", але після них плануються брифінги членів ТСК.

Нагадаємо, 19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили листування в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Зазначимо, що в Раді були пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Боже, где Зеля откопал этот генератор случайных слов? Один из лидеров неадекватности и тупости в стае зеленой пошести. Она не в состоянии связно выстроить даже пару фраз.
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27.05.2021 14:32
+19
В июле какого года?
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27.05.2021 14:30
+19
Для 73%... дакакаяразница...
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27.05.2021 14:32
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В июле какого года?
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27.05.2021 14:30 Відповісти
Для 73%... дакакаяразница...
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27.05.2021 14:32 Відповісти
Толку с из комиссий. Значит полиция, прокуратура, СБУ у этой власти не работают, так они комиссии создают и потом забывают о них. Вместо работы силовиков - комиссия слуг олигархата. Очень хитро.
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27.05.2021 16:34 Відповісти
Та этого.

Чтобы озвучить присланный Ермаком вывод, что Рафик ниучьом ни винават, нужно не так уж много времени.
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27.05.2021 14:33 Відповісти
Другого вывода просто быть не может, потому что в комиссии только рыги и слуги.
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27.05.2021 14:37 Відповісти
кроме вагнеровцев - там еще как минимум с десяток подобных же провалов и слитий операций, о которых зеленский/ермак доложили в рашку.. Фактически - ВСЕ операции, о которых докладывали зеленскому,ермаку - были вскоре провалены, как они о них узнавали..
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27.05.2021 14:44 Відповісти
Июль, потом август, потом сентябрь и т.д. И фсе.
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27.05.2021 14:31 Відповісти
до июля зеленым подстилкам дожить надо с 1 июля как бабахнет свет тариф будет вам конец июля уже где то в мухосранске...РФэфии..ублюдки... расследователи химна и навоза...
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27.05.2021 14:37 Відповісти
Боже, где Зеля откопал этот генератор случайных слов? Один из лидеров неадекватности и тупости в стае зеленой пошести. Она не в состоянии связно выстроить даже пару фраз.
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27.05.2021 14:32 Відповісти
То ви ще самого Зеленського, мабуть, не чули. Временная следственная комиссия Рады в июле займется делом "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 3054
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27.05.2021 14:36 Відповісти
Слышал. Аналогичный генератор

Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 94
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27.05.2021 14:53 Відповісти
.... ТАК НЕТ!!! (С.П. Голохвастов)
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27.05.2021 17:59 Відповісти
Временная следственная комиссия Рады в июле займется делом "вагнеровцев", - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 7196
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27.05.2021 14:41 Відповісти
И руководить "парадом" будет эта Безумная ... бедная наша страна...
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27.05.2021 15:51 Відповісти
там же, где и всех остальных. поэтому какой работодатель, такие и работники. но у него страшный кадровый голод - выбора никакого
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27.05.2021 14:41 Відповісти
Но это один из официальных спикеров (!!) фракции СН. Если спикер такое, то что говорить о остальных.
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27.05.2021 14:56 Відповісти
ну так набирал себе подобных.
Типа Зеля хоть одну связную мысль сказал за два года?!
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27.05.2021 16:21 Відповісти
Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 5582
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27.05.2021 16:47 Відповісти
Я высказался намного жестче об этой... Даже без матюков. За это забанили на 3 дня.
Выходит, негоже обкакивать депутатов, даже таких, как это... чудо. Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 8732
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27.05.2021 17:17 Відповісти
Этот рот зелени уже столько раз на БРЕХНЕ ловили, что это бла бла ни о чем....
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27.05.2021 14:34 Відповісти
Якраз на річницю - все повинно бути антуражненько, театральненько з зайчиками і сердючкою.
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27.05.2021 14:35 Відповісти
блискавична реакція..., нема слів..., нарешті напевне узгодили "кто и что говорит и что делать, если" в процесі розслідування вийдуть на саміх себе...
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27.05.2021 14:36 Відповісти
Эта Безумная дура завалит любую работу, - за то и держат...
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27.05.2021 14:36 Відповісти
Вгадайте, хто в неї заступник.))
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27.05.2021 14:38 Відповісти
Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 2896
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27.05.2021 15:35 Відповісти
Если бы... А Рената Кузьмина не хотите? Крепкий юрист, строгий законник - бойся вражеский агент.
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27.05.2021 15:48 Відповісти
Це для України ворожі агенти, а для мурки- кузьміна, це колеги по фсб-шній службі .
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27.05.2021 15:54 Відповісти
Так уже пора, а то этот дрыщ слишком разкукарекался.
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27.05.2021 17:18 Відповісти
нашли мадам с отставанием развития и поручили расследование)))
профит
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27.05.2021 14:37 Відповісти
Це та комісія, де заступник Безуглої Рінат Кузьмін, упоротий риг.
Ці нарозслідують....
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27.05.2021 14:38 Відповісти
Не мурка, беріть вище - сам Шуфрич.
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27.05.2021 14:39 Відповісти
Спочатку був Шуфрич, потім замінили на Кузьміна.

З сайту ВР:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_temp_komity?pidid=3302
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27.05.2021 14:44 Відповісти
Какаяразніца, звичайно. Вангую: розслідування встановило, що вагнерівців злив Порошенко. Зуб даю.))
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27.05.2021 14:53 Відповісти
Ще "круче".
Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 2450
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27.05.2021 15:38 Відповісти
Причому, із 11 членів комісії :

8 "слуги"
1 ОПЗЖ
1 "за майбах Бєні"
1 "довіра"
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27.05.2021 14:48 Відповісти
Самі пртрійоти, бабломойського і фуйла.
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27.05.2021 15:36 Відповісти
З 11 членів коміссії 8 зебанутих слуг - просто члени.
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27.05.2021 17:20 Відповісти
Інші троє не кращі.
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27.05.2021 17:23 Відповісти
Оці "ШерлокиХомси" точно нарозслідують - в результаті не здивуюся, якщо у всьому буде винен Порошенко)
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27.05.2021 18:28 Відповісти
Создание национальной авиакомпании , про необходимость которой говорил Зеленский, будет проводится на основании выкупа компании Коломойского "МАУ" со структурой и с...долгами.
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27.05.2021 14:39 Відповісти
Состав ОП переполнен засланными казачками и саботаж расследования очевиден... Полное разочарование в команду ЗЕ и слугах... большинство в раде саботажники но не патриоты Украины, не специалисты юристы... и польза от этих марионеток сомнительная..
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27.05.2021 14:41 Відповісти
ой Безуглая це важка артилерія СН, такий патріотичний дзержинець, зі збитим прицелом , на грані істерікі ,таке враження шо 73 % дали СН ілюзію вічності ...Янукович теж так думав ))
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27.05.2021 14:41 Відповісти
Слуга народа Марьяна Безуглая произнесла феерическую речь на форуме "Украина 30. Платежка" (видео) 15.02.2021.

https://youtu.be/SmzLxvtPFpQ

Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 4558
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27.05.2021 14:52 Відповісти
Це якийсь словесний понос... (((
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27.05.2021 15:40 Відповісти
Ще не встигли всі документи знищити - тре два місяця почекати...
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27.05.2021 15:09 Відповісти
"слуга народа" Безумная
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27.05.2021 15:40 Відповісти
І Безсовісна...
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27.05.2021 21:19 Відповісти
До липня навчать слугу Безуглу складати слова в речення? Ну так, щоб було доступно слухати?
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27.05.2021 15:42 Відповісти
Нееее, не получится. ЗЕбилизм головного мозга не лечится, это навсегда. Тимчасова слідча комісія Ради в липні розгляне справу "вагнерівців", - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 9222
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27.05.2021 17:24 Відповісти
"разборка" дела "вагнеровцев" это смертный приговор как и для малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата так и его кремлевской Крысы ермака, так что в Украине ни чего не светит, нужно ждать расследования Бэллингкет и ставить точку на этом ******** цирке.....
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27.05.2021 15:44 Відповісти
Белингкет не даст решения слественной комиссии, по которому можно уголовное дело открыть. А вот на основании выводов ТСК закрыть могут любое.
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27.05.2021 15:53 Відповісти
Подейкують, що Квартал-95 вирішив усіх хірургів поміняти на слуг народу. Мабуть брешуть...
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27.05.2021 15:52 Відповісти
Да припекло партию СН до крайности - в бой идут мальчиши -кибальчиши.
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27.05.2021 16:04 Відповісти
Украине нужны альтернативные органы не связанные никак с властью. Чтобы они конкурировали и искали за что зацепиться и могли действительно посадить конкурентов при нарушении законов и правил. Можно создать новые спецслужбы, которые будут подчиняться только по своей иерархии и власть на них не будет иметь влияния. Директор будет спецслужбы и он будет подчиняться только народу. Нужно только правильную еще в Украине сделать прямую демократию, чтобы народ не на митинги выходил с недовольствами, а онлайн создал петицию к народу и если петиция набрала голоса большинства народа, то демократическим решением большинство народа хочет жить по этим правилам новым и по этому закону. И при помощи прямой демократии народ сможет увольнять и нанимать директора - это будет зависеть от того, как хорошо выполняет директор работу вместе с его службой и если народ не доволен, то народ его меняет на того, кто будет сажать преступников.
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27.05.2021 16:30 Відповісти
ну ты не только фантаст, а ещё и популяризатор карательных режимов... это уже проходили в совке. кстати по конституции рашки - вся власть принадлежит народу и что? приведи примеры такого устройства где спецслужбы подчиняются народу? народу это значит нникому. как в совке пели - "и всё вокруг народное и всё вокруг моё" и киздили всё что плохо лежит! в твоём случае - спецслужбы становятся диктатурой и в стране наступает диктатура спецслужб (как в рашке или как было при сталине).
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27.05.2021 17:55 Відповісти
итог понятен уже - не было никакого дела идите спать завтра на работу........
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27.05.2021 17:06 Відповісти
безуглая (точно круглая), а давай комиссию оранизуем не сейчас а попизже - когда у зели каденция заончится и он успеет уехать в хайфу а ермак в мацкву. как раз самое время будет! шо ж вы все испуганные такие а слуги? вы ж кричите что такого не было? так чего тогда боитесь????????
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27.05.2021 17:46 Відповісти
У англичан есть доказательства,но по какой-то причине премьеру каждый месяц переносят,тем самым прикрывают зелёную жопу.
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27.05.2021 18:33 Відповісти
Делайте ваши ставки , панове !
почему окажется, что ермак с зелей тут совершенно ни при чём
сколько лет дадут Бурбаку за выращивание помидоров с листьями марихуанны
не окажутся ли вагнеровцы провокацией кремля против кристально неподкупных зермаков
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27.05.2021 19:35 Відповісти
туда 2-3 с мозгами и осталбн" как карта ляжет"!
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27.05.2021 19:52 Відповісти
В июле? Год прошел...
Я так понимаю: для зеленой банды прямая измена из кабинета президента ---это ерунда????
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27.05.2021 22:10 Відповісти
бідна моя краіна коли при владі такі як безугла верещук вуду камельчук і ім подібні що з нами коіться
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30.05.2021 14:42 Відповісти
 
 