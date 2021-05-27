СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює

Народний депутат України Петро Порошенко не з'явився на допит до СБУ. Його викликали як свідка у кримінальному проваджені за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Слідчі СБУ викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

З огляду на те, що народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно. Дата повторного допиту – 31 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначив адвокат Порошенка Ігор Головань, п'ятого президента України СБУ викликала на допит в непередбаченому законом порядку.

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"Тепер уже і СБУ відновило протиправну практику ДБР викликати п'ятого президента не в передбаченому законом порядку - шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті. Та ще й зазначаючи в тексті "інтернет-повістки" телефон для зв'язку не працює", - написав він.

"Биту годину намагаюся "знайти кінці" і зв'язатися зі слідчими. Я зв'яжуся, наполегливо попрошу дотримуватися закону", - додав Головань.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info опублікували другу частину "прослушки" розмов Віктора Медведчука. Їхнє розслідування присвячено тому, яким чином у руках кума Путіна опинилася ділянка українського нафтопроводу.