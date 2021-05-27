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Новини Політика України Справа Медведчука
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допит (675) Медведчук (1324) Порошенко (13234) СБУ (10050) Козак (115) Головань Ігор (110)

СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ: Порошенко не з'явився на допит у

Народний депутат України Петро Порошенко не з'явився на допит до СБУ. Його викликали як свідка у кримінальному проваджені за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Слідчі СБУ викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

З огляду на те, що народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно. Дата повторного допиту – 31 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

СБУ: Порошенко не зявився на допит у справі Козака-Медведчука. Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для звязку не працює 01

Водночас, як зазначив адвокат Порошенка Ігор Головань, п'ятого президента України СБУ викликала на допит в непередбаченому законом порядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку

"Тепер уже і СБУ відновило протиправну практику ДБР викликати п'ятого президента не в передбаченому законом порядку - шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті. Та ще й зазначаючи в тексті "інтернет-повістки" телефон для зв'язку не працює", - написав він.

"Биту годину намагаюся "знайти кінці" і зв'язатися зі слідчими. Я зв'яжуся, наполегливо попрошу дотримуватися закону", - додав Головань.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info опублікували другу частину "прослушки" розмов Віктора Медведчука. Їхнє розслідування присвячено тому, яким чином у руках кума Путіна опинилася ділянка українського нафтопроводу.

СБУ: Порошенко не зявився на допит у справі Козака-Медведчука. Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для звязку не працює 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
в сбу даже поленились оторвать "коринец" вручения повестки))
Поди и сама повестка была выписана ПОСЛЕ даты "явиться ".. в стиле гэбни лукашенко..
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27.05.2021 14:35
+35
Клоун пошел ва--банк И все-таки, зебилье, почему мы не в НАТО, а Медведчук загорает в соляриях?
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27.05.2021 14:36
+28
вот вот Вову опять заклинило... Барыга виноват что Вова убогий дегенерат может и агент или предатель или сочувствующий...не важно...но не УКРАИНЕЦ даже по гражданству...поддувало у Ху..ла и "умыротворец" каких бить даже мало....
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27.05.2021 14:35
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K кому прийти ? К лейтенанту-корешу клоуна ?
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27.05.2021 15:29 Відповісти
К законным властям. Там доказывай их неправоту и свою честность.
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27.05.2021 15:33 Відповісти
Taк в Украине нет законной власти.
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27.05.2021 16:03 Відповісти
СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 9850 мабуть як у сусідів - виграв Пітер, а Вован владу узурпував?
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27.05.2021 19:05 Відповісти
пусть "законные" власти для начала научаться повестки правильно вручать по закону
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27.05.2021 16:12 Відповісти
1) Регистрация Зеленского в качестве кандидата в президенты была проведена незаконно, так как на тот момент он не владел украинским языком.
2) Роспуск предыдущей Верховной Рады был совершён вопреки Конституции.
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27.05.2021 16:17 Відповісти
Эту власть надо опускать при каждом удобном случае в том числе и за неумение по закону вручать повестки
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27.05.2021 16:22 Відповісти
Ну шо, з почином!
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27.05.2021 15:01 Відповісти
Нда,интересно теперь зесрань объявляет о очередном своем обсырательстве с Порошенко)))))
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27.05.2021 15:07 Відповісти
Лять,на ветку козломордый с даунбасцами нагнали...фуу,фу ,фу
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27.05.2021 15:12 Відповісти
а що ви тут робите?
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27.05.2021 19:07 Відповісти
А его всегда ,как свидетеля вызывают -мы тебе на могиле напишем "он не дождался посадки Порошенко",зесрань))))))
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27.05.2021 15:18 Відповісти
Он вам ничєво нє должен, с...у...к...и.
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27.05.2021 15:21 Відповісти
Должен ответить за делишки свои, раб.
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27.05.2021 15:27 Відповісти
Ще раз повторюю для глухих у танку: Він вам нічєво нє должен!
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27.05.2021 15:34 Відповісти
повна Луна?
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27.05.2021 19:09 Відповісти
за твоего братца владикке в запоржце с кизячей папахе и ак с колорадкой заваленного десантурой 95 ки СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 315 или за товего братишку отказника у тонувшего с выгребной яме в 2015м СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 885
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27.05.2021 16:01 Відповісти
ну напиши за, что...
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27.05.2021 19:30 Відповісти
разбор текста "закона об олигархах"

https://zn.ua/internal/zakonoproekt-ob-oliharkhakh-osnovnye-polozhenija-vs-hlavnye-ozhidanija.html
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27.05.2021 15:15 Відповісти
СБУ "95 кварталУ" знову показало свою непрофесійність і тупість. Навчіть їх правильно оформляти і передавати повістки. Якщо вони цього не вміють, то як вони збираються розслідувати справи? Довідалися, що Порошенко повіз необхідне обладнання на фронт і вдогонку виставили в інтернет повістку. Щоб секта 73% заверещала, що "мол Порошенко уклоняється". Ви краще виложіть свої повістки, від яких ховалися від призову в армію.Це так допомагають ворогу, щоб Петро Олексійович не возив допомогу нашій армії?
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27.05.2021 15:16 Відповісти
Петр Алексеевич теперь каждый день ездить на фронт будет, лишь бы не отвечать за украденную напару с Медведчуком трубу с солярой. Учитывая сколько он получил за соляру он может себе позволить ездить на фронт с гостинцами лет двадцать.. Очень жаль что сторонники сивочилового так и не могут посмотреть второй фильм Бигуса. Похоже у них начинается головокружение и понос с первыми кадрами фильма...
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27.05.2021 15:22 Відповісти
А зачем смотреть бихуса,когда у него половина родичей в фесбе служит,тем более там только его личные домыслы-это только у зесрани фесбе не пахнет)
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27.05.2021 15:29 Відповісти
КОЛОМОЙСКИЙ:
ПОРОШЕНКО ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕ БЫЛО 1+1
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1041668.0
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27.05.2021 15:47 Відповісти
Sergii Gutsaliuk що Вам написати? Слова Медведчука ні про що, і ні про когось - це не справа. Хтось має відповідати за фейкові "записи" і витрату грошей і сил правоохоронних органів, щоб комусь доводити, що щось розслідується. А реальні справи і злочини не розслідуються, наприклад -0 розкрадання масок, розкрадання зерна, закупку військової техніки у три рази дорожче, як закуплятися такі зразки раніше, розкрадання ковідного фонду, смерті людей у звязку з відсутністю масової вакцинації, справа "вагнерівців", справа "Шеремета" і маса ішного. Навіть у 1937 році це не було б справою, а у СБУ "95 кварталу" це хоть щось, бо лохи 73% щось починають думати.
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27.05.2021 16:28 Відповісти
Бигус очень талантливый член бригады наперсточников: мнение одного дяди в связи с высказыванием другого, предположение никому не известного эксперта и, ву а ля, - "железное" доказательство. Постыдитесь!
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28.05.2021 15:52 Відповісти
СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 2052
нет коментов бо сразу "блокировка" СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 2543
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27.05.2021 15:22 Відповісти
Ти ті шо? Хто у блокіровкє? Увесь ольгінський обряд розстріляли, а лише ти вижила? СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 2411
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27.05.2021 15:36 Відповісти
У подонка зеЛи уже агония!
а рейтинг Пороха только растет СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 7534
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27.05.2021 15:42 Відповісти
Второй подбородок у него опять растёт.))
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27.05.2021 15:54 Відповісти
СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 7036 СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 6364
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27.05.2021 16:02 Відповісти
ой господи вклоняемось гетьману нашому стоко податков заплатив кормилец а ниче шта податки с прибыли платятся?))) И если бы не он эти падатки заплатил то их заплатили бы другие кондитерские компании, просто все по своей небольшой части а не гетьман за всех))
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27.05.2021 16:24 Відповісти
Просто зеленський не тільки розкрадає бюджет, а і ухиляється від податків, це всі знають.
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27.05.2021 17:27 Відповісти
А ***** твоё любимое податки плОтит?
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27.05.2021 18:30 Відповісти
я не люблю путина ты чушь не неси
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28.05.2021 10:38 Відповісти
Бутылка у тебя растёт
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27.05.2021 18:29 Відповісти
Уху євшого офшорника на ланцюг, за роги і притягти на допит в СБУ.
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27.05.2021 15:50 Відповісти
И тебя на бутылку, вот радости будет
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27.05.2021 18:30 Відповісти
у порохоботів аврал сьогодні )
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27.05.2021 16:07 Відповісти
нет просто уже видно как мааленькое завравшееся чмо из Кривого Рога становится точной копией того у кого он выступал СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 3109
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27.05.2021 16:09 Відповісти
Ти з якої зміни?
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27.05.2021 16:16 Відповісти
причём тут смена СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 15260 на форуме ты с риторикой сторонников вити овоща на этом форуме времён 2012го-14го СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 4402
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27.05.2021 16:20 Відповісти
тобі платять за кількість постів?
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27.05.2021 16:32 Відповісти
ваши фантазии подоляковские потешны СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 3256
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27.05.2021 17:45 Відповісти
А у ********** печалька?
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27.05.2021 18:31 Відповісти
гетьман симку поменял
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27.05.2021 16:21 Відповісти
Скоро змінить і країну проживання
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27.05.2021 16:24 Відповісти
У 19 році казали що втече, не втік. Два роки намагались хоч щось пред'явити, так нічого і не змогли. Чого йому боятись зараз ? )
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27.05.2021 17:31 Відповісти
І Медведчук також не боїться.
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27.05.2021 17:58 Відповісти
Швидше сциклу доведеться міняти країну проживання. Він уже натворив справ на пожиттєвий термін. От тільки на яку країну? в США і Європі не сховатися після зашкварів з Байденом, кацапи теж сплетуть лапті, бо чекали від нього повної капітуляції.
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27.05.2021 20:14 Відповісти
Він своїх друзяк не закладає.
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27.05.2021 16:49 Відповісти
Морозитца , если по простому..
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27.05.2021 17:20 Відповісти
Суддя Вовк вже разів сім "морозиться" з*являтися по виклику суду. А тут тільки якась повістка СБУ.
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27.05.2021 18:01 Відповісти
Не приходе, тому що може, а зелень біситься із безсилля СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 4205
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27.05.2021 17:32 Відповісти
А де легендарна "Альфа" СБУ? Гвинтокрили, бронетранспортери і "вперде"!, "криголама" хомутати! Он Корбана, при президенстві "надьожі нації", "в'язали" такими силами, що кирдик був би сепарам, як би "цинічний..." їх направив. наприклад, в "дебільцево".
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27.05.2021 18:29 Відповісти
Зелене чмо відсмокче і цього разу. Все, що шиє білими нитками сцикло проти Порошенка, не витримує ніякої критики.
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27.05.2021 20:09 Відповісти
Знову на сцені Бігус, який зіграв велику роль в тому, що вибрали клоуна в президенти. Якщо є правдою те, що чоловік його сестри підполковник ФСБ, то всі пазли складаються дуже добре.
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27.05.2021 20:07 Відповісти
Козин, Ул Лугова буд 4. Прогуглите
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27.05.2021 22:15 Відповісти
Когда происходят очередные наезды на Пороха ---внимательно следите за руками зеленых наперсточников!
Тихо и незаметно снят арест с имущества Клименко, которого обвиняли в завладении 3,1 миллиарда гривен государственных средств,- министра доходов и сборов при Януковиче
Интересно будет вспомнить фото, на котором представители Генпрокуратуры и министр МВД Аваков. Они на том снимке счастливы от того, что завершили следствие и готовы передавать его в суд. Какие же были хорошие и наивные времена. Тогда казалось, что «семья Януковича» расплатится сполна за грабеж украинцев. Но потом избрали президентом «простого парня» Владимира Зеленского, вернулся Андрей Портнов со своим влиянием на судебную систему.

Суд так и не начался, а теперь решили, что и арест имущества лишний.

Александр Клименко по-настоящему благодарен тем, кто проголосовал за Владимира Зеленского.
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27.05.2021 22:21 Відповісти
СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює - Цензор.НЕТ 660
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27.05.2021 22:21 Відповісти
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