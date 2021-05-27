СБУ: Порошенко не з'явився на допит у "справі Козака-Медведчука". Адвокат каже, що повістку не вручали, а телефон для зв'язку не працює
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Народний депутат України Петро Порошенко не з'явився на допит до СБУ. Його викликали як свідка у кримінальному проваджені за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Слідчі СБУ викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
З огляду на те, що народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно. Дата повторного допиту – 31 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Водночас, як зазначив адвокат Порошенка Ігор Головань, п'ятого президента України СБУ викликала на допит в непередбаченому законом порядку.
"Тепер уже і СБУ відновило протиправну практику ДБР викликати п'ятого президента не в передбаченому законом порядку - шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті. Та ще й зазначаючи в тексті "інтернет-повістки" телефон для зв'язку не працює", - написав він.
"Биту годину намагаюся "знайти кінці" і зв'язатися зі слідчими. Я зв'яжуся, наполегливо попрошу дотримуватися закону", - додав Головань.
Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info опублікували другу частину "прослушки" розмов Віктора Медведчука. Їхнє розслідування присвячено тому, яким чином у руках кума Путіна опинилася ділянка українського нафтопроводу.
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2) Роспуск предыдущей Верховной Рады был совершён вопреки Конституции.
https://zn.ua/internal/zakonoproekt-ob-oliharkhakh-osnovnye-polozhenija-vs-hlavnye-ozhidanija.html
ПОРОШЕНКО ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕ БЫЛО 1+1
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1041668.0
нет коментов бо сразу "блокировка"
а рейтинг Пороха только растет
Тихо и незаметно снят арест с имущества Клименко, которого обвиняли в завладении 3,1 миллиарда гривен государственных средств,- министра доходов и сборов при Януковиче
Интересно будет вспомнить фото, на котором представители Генпрокуратуры и министр МВД Аваков. Они на том снимке счастливы от того, что завершили следствие и готовы передавать его в суд. Какие же были хорошие и наивные времена. Тогда казалось, что «семья Януковича» расплатится сполна за грабеж украинцев. Но потом избрали президентом «простого парня» Владимира Зеленского, вернулся Андрей Портнов со своим влиянием на судебную систему.
Суд так и не начался, а теперь решили, что и арест имущества лишний.
Александр Клименко по-настоящему благодарен тем, кто проголосовал за Владимира Зеленского.