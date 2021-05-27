Обмеження перевалки руди в порту "Южний" призведе до скорочення тисяч робочих місць, – відкритий лист до міністра фінансів

Обмеження перевалки залізнорудної сировини в порту "Южний" може призвести до величезної втрати надходжень до бюджету, зупинки підприємств та скорочення тисяч робочих місць. Також це загрожує втратою партнерських відносин з іноземними компаніями-споживачами, тому перевалку руди в акваторії порту "Южний" потрібно відновити у найкоротші терміни.

Про це йдеться у листі ПРАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" на адресу міністра фінансів України Сергія Марченка та директора морського торговельного порту "Южний" Сергія Ковшара.

Як сказано у листі, станом на 1 червня 2021 року перевалку залізнорудної сировини в порту "Южний" може бути суттєво обмежено, або взагалі зупинено. Це призведе до втрати підприємством близько 0,5 млрд грн на місяць.

"Наслідки для підприємства та економіки міста значні: вимушене зниження зарплати працівників, зменшення податків надходжень у місцевий та державний бюджети (до 56 млн грн в місяць), припинення інвестицій у розвиток міста, втрата іміджу на міжнародному експортному ринку. У найгіршому випадку це може спричинити зупинку виробничих підрозділів підприємства та скорочення робочих місць: близько 4,5 тис працівників можуть втратити роботу", - наголошують у підприємстві.

Також від зменшення вантажної бази, яку забезпечує підприємство, будуть зазнавати прямих щомісячних збитків державні підприємства: Укрзалізниця втрачатиме 13 млн грн щомісяця, Адміністрація морських портів – 5 млн грн, а сам порт "Южний" - 11 млн грн, підкреслюють у листі.

"Представляючи інтереси залізнорудої галузі, яка є однією з найбільш сумлінних і вагомих платників податків у державний та міські бюджети, ПРАТ "ЦГЗК" просить не допустити доведення підприємства до зупинки виробництва готової продукції, посприяти вирішенню питання відновлення експорту ЗРС та в найкоротші терміни відновити транспортування продукції гірничозбагачувального комбінату у межах чинних договірних зобов’язань. У разі ігнорування наших проблем та відсутності позитивних змін щодо відновлення перевалки вантажів в акваторії порту "Південний", ПРАТ "ЦГЗК" буде вимушений звертатися до президента та Кабінету міністрів", - резюмується у листі.

Як відомо, у травні цього року до підприємств-учасників ОП "Укрметалургпром" одночасно надійшли пропозиції від порту "Южний" та ТОВ "ТІС – ВУГІЛЛЯ", які передбачають економічно необґрунтоване підвищення ставки перевантаження: більш ніж 60% по терміналу ТІС-ВУГІЛЛЯ та на 30% по терміналу ДП "МТП "Южний". Також серед умов - вимога розподілити вантажопотік між цими двома стивідорами у пропорції 50/50. При цьому обидві компанії відмовляються підтверджувати обсяги ЗРС для перевалки без підписання довгострокового контракту – а це, зважаючи на необхідність погодження, неможливо навіть в місячний термін.

В ОП "Укрметалугпром" заявили, що керівництво порту "Южний" свідомо блокує роботу підприємства та фактично знищує його в інтересах приватного терміналу "ТІС". Така маніпулятивна політика призведе до зупинки перевалки руди у портах, а відповідно – до мільярдних втрат бюджетів та державних підприємств, в тому числі – Укрзалізниці. Раніше генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що відмова порту "Южний" перевалювати руду може призвести до призупинення роботи українських ГЗК, що означає падіння доходів до бюджетів усіх рівнів та втрати державними підприємствами, зокрема "Укрзалізницею", сотень мільйонів щомісяця.