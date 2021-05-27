Пєсков прокоментував слова Дуди про "ненормальну Росію": "Ненависть до нашої країни застилає очі"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав неприйнятною риторику польських офіційних осіб і звинуватив президента Польщі Анджея Дуду в прояві ненависті до Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
"Ми дуже погано ставимося до такої риторики, вона нам не подобається і ми її не приймаємо", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи висловлювання президента Польщі про те, що Росія – ненормальна країна.
"Росія - це дружня країна. Країна, яка сильна, впевнена в собі і абсолютно самостійна. І, володіючи цими якостями, Росія шукає дружні відносини взаємовигідного співробітництва з усіма сусідами, зокрема і з Польщею. І ми шкодуємо, що ненависть до нашої країні, на жаль, застилає очі у деяких польських політиків, зокрема у президента, і не дає їм можливості проявляти політичну мудрість", - зазначив Пєсков.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "Росія не є нормальною державою".
Будь ласка, зачекайте...
п.с. Не, по поводу рашки я с ними абсолютно согласен.
шо б те бярезовых следов не обнаружили?
Что этот ершик придумывает.
Вот, никогда такого не было, и вот опять!
За что ж вас, белых, пушистых, дружелюбных и миролюбивых, ненавидеть?!
Да еще полякам, политическую элиту которых вы угробили на своей территории?!
Владимир Зеленский на пресс-конференции: "Если я скажу, что Путин - убийца, он убьёт 100 человек".
Вова, Путин УЖЕ убил десятки тысяч, называют украинцев фашистами и неонацистами, Украину - несостоявшимся государством, мову - искусственным диалектом... А ты продолжаешь жевать сопли и строить иллюзии. И жаловаться, что такого смелого не приглашают в НАТО. Пригласят, когда будет Порох в пороховницах.
@ Helgi Sharp
Взаємовигідно і дружньо у Грузії відтяпали Абхазію та Південну Осетію, в України Крим та частину Донбасу, розпалили (з надією на перемогу Арменії) конфлікт в Нагірному Карабасі... А ще згадати Балкани, Молдову, Сирію... Московія з ними немає спільних кордонів, але ж і туди "мир, дружбу жвачку" понесли...
Дуже хочу дожити до того моменту, коли цей закривавлений бумеранг повернеться до цих людожерів! І не звинувачуйте мене тоді у відсутності співчуття, бо я буду запускати феєрверки, під гучну музику смажити шашлики і пити горілку з відчуттям свята!
Ну ..., козла не знаю , але москаля - ніколи !
Любить Россию? Нет! Убить Россию!
Страну рабов пусть любит идиот.
Появится ль когда-нибудь Мессия,
Который все-таки ее убьет?..
Авгиевы конюшни кто очистит
От миллионов пьяных алкашей,
Кто русскую историю осмыслит
И вынесет вердикт: "Давить, как вшей!"
Иной, увы, подход здесь невозможен:
Ведь биомасса, быдло и рабы,
Что тут живут, (о, вывод сей несложен!) -
Уж точно не сдадутся без борьбы.
И их утилизация - вот лозунг!
Построить биореакторы для них!
Пусть "россиянин" получает дозу -
Мышьяк иль в водке цианид.
Когда же Справедливость Мировая
Сожжет русню и нечисть в ней дотла -
Чтоб украинская… татарская... ЛЮБАЯ
Чужая боль насквозь их проняла...
8.07.2013 г. Борис Стомахин
Але це лайно шипить, пускає смердючі гази і гнійно розростається, намагаючись поглинати й поглинати.
- В першому казані сидять євреї... Якщо хоч один вилізе - усіх повитягує. В другому - українці... Якщо хтось вибереться, то усю рідню повитягує... А в третьому - росіяни сидять... Там, тільки хоч один вилазить почне, інші назад затягнуть, та ще й морду наб"ють...
Это вы убиваете тысячами сирийцев , грузинов и украинцев только потому , что вы НЕ люди , а дикое племя !
Гореть вам в аду , с@ ки поганые !
Щаз заплачу...
Попал на псарню.
Поднялся вдруг весь псарный двор -
Почуя серого так близко забияку,
Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;
Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!»-
И вмиг ворота на запор;
В минуту псарня стала адом.
Бегут: иной с дубьем,
Иной с ружьем.
«Огня!- кричат,- огня!» Пришли с огнем.
Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом.
Зубами щелкая и ощетиня шерсть,
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
Но, видя то, что тут не перед стадом
И что приходит, наконец,
Ему расчесться за овец,-
Пустился мой хитрец
В переговоры.
И.А.Крылов.Басня.
Гаряче підтримую.
Рейх має бути знищений.