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Пєсков прокоментував слова Дуди про "ненормальну Росію": "Ненависть до нашої країни застилає очі"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пєсков прокоментував слова Дуди про

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав неприйнятною риторику польських офіційних осіб і звинуватив президента Польщі Анджея Дуду в прояві ненависті до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Ми дуже погано ставимося до такої риторики, вона нам не подобається і ми її не приймаємо", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи висловлювання президента Польщі про те, що Росія – ненормальна країна.

"Росія - це дружня країна. Країна, яка сильна, впевнена в собі і абсолютно самостійна. І, володіючи цими якостями, Росія шукає дружні відносини взаємовигідного співробітництва з усіма сусідами, зокрема і з Польщею. І ми шкодуємо, що ненависть до нашої країні, на жаль, застилає очі у деяких польських політиків, зокрема у президента, і не дає їм можливості проявляти політичну мудрість", - зазначив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "Росія не є нормальною державою".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
Интересно, а кто сбил самолет с польским президентом и элитой польской нации?
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27.05.2021 14:48
+35
и откуда это у поляков - ну совсем непонятно..
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27.05.2021 14:46
+29
"Президент Польши Анджей Дуда сегодня: "Россия - ненормальная страна, это страна - агрессор".
Владимир Зеленский на пресс-конференции: "Если я скажу, что Путин - убийца, он убьёт 100 человек".
Вова, Путин УЖЕ убил десятки тысяч, называют украинцев фашистами и неонацистами, Украину - несостоявшимся государством, мову - искусственным диалектом... А ты продолжаешь жевать сопли и строить иллюзии. И жаловаться, что такого смелого не приглашают в НАТО. Пригласят, когда будет Порох в пороховницах.
@ Helgi Sharp
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27.05.2021 14:53
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и откуда это у поляков - ну совсем непонятно..
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27.05.2021 14:46 Відповісти
Польша империя-неудачница. Большие амбиции были, но поляки продули всем соседям.
п.с. Не, по поводу рашки я с ними абсолютно согласен.
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27.05.2021 14:50 Відповісти
Штаты?...или Украина?
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27.05.2021 15:19 Відповісти
так же как не ясно, кто именно приложил столько усилий, чтобы "это" у них появилось... кто-то это сделал???)))
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27.05.2021 18:12 Відповісти
Песков прокомментировал слова Дуды о "ненормальной России": "Ненависть к нашей стране застилает глаза" - Цензор.НЕТ 5983
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27.05.2021 14:47 Відповісти
Мдаа... Жесть.
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27.05.2021 14:55 Відповісти
Странно,правда,откуда???
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27.05.2021 14:47 Відповісти
Ведь ни одного повода же нет? Только ,,доброе,просветленное вечное,,- смерть,горе ,разруху и мракобесие.
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27.05.2021 14:56 Відповісти
Пєсков прокоментував слова Дуди про "ненормальну Росію": "Ненависть до нашої країни застилає очі" - Цензор.НЕТ 320
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27.05.2021 15:04 Відповісти
Песков прокомментировал слова Дуды о "ненормальной России": "Ненависть к нашей стране застилает глаза" - Цензор.НЕТ 476
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27.05.2021 14:48 Відповісти
Собака-зоофил. Ужас
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27.05.2021 14:57 Відповісти
Я вас вірно зрозумів?
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27.05.2021 15:46 Відповісти
Интересно, а кто сбил самолет с польским президентом и элитой польской нации?
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27.05.2021 14:48 Відповісти
Берёзовый лес.
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27.05.2021 14:51 Відповісти
и сусанин не причём. это всё он, лес.
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27.05.2021 14:57 Відповісти
та ты чо! а чо обломки самолета полякам не отдавали?
шо б те бярезовых следов не обнаружили? Песков прокомментировал слова Дуды о "ненормальной России": "Ненависть к нашей стране застилает глаза" - Цензор.НЕТ 3155
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27.05.2021 14:58 Відповісти
Хм-м-м,ну сколько можно повторять,чтобы мир поверил: - ихтамнебыло, и баста!
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27.05.2021 17:04 Відповісти
Шизошрения по кацапски.
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27.05.2021 14:49 Відповісти
Бензоколонка не страна.
Что этот ершик придумывает.
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27.05.2021 14:50 Відповісти
Да что ж такое!
Вот, никогда такого не было, и вот опять!
За что ж вас, белых, пушистых, дружелюбных и миролюбивых, ненавидеть?!
Да еще полякам, политическую элиту которых вы угробили на своей территории?!
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27.05.2021 14:50 Відповісти
Зачем постить таких моральных уродов?
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27.05.2021 14:51 Відповісти
Песков прокомментировал слова Дуды о "ненормальной России": "Ненависть к нашей стране застилает глаза" - Цензор.НЕТ 3404
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27.05.2021 14:53 Відповісти
"Президент Польши Анджей Дуда сегодня: "Россия - ненормальная страна, это страна - агрессор".
Владимир Зеленский на пресс-конференции: "Если я скажу, что Путин - убийца, он убьёт 100 человек".
Вова, Путин УЖЕ убил десятки тысяч, называют украинцев фашистами и неонацистами, Украину - несостоявшимся государством, мову - искусственным диалектом... А ты продолжаешь жевать сопли и строить иллюзии. И жаловаться, что такого смелого не приглашают в НАТО. Пригласят, когда будет Порох в пороховницах.
@ Helgi Sharp
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27.05.2021 14:53 Відповісти
"Россия ищет дружественные отношения взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями" Источник: https://censor.net/ru/n3267813

Взаємовигідно і дружньо у Грузії відтяпали Абхазію та Південну Осетію, в України Крим та частину Донбасу, розпалили (з надією на перемогу Арменії) конфлікт в Нагірному Карабасі... А ще згадати Балкани, Молдову, Сирію... Московія з ними немає спільних кордонів, але ж і туди "мир, дружбу жвачку" понесли...
Дуже хочу дожити до того моменту, коли цей закривавлений бумеранг повернеться до цих людожерів! І не звинувачуйте мене тоді у відсутності співчуття, бо я буду запускати феєрверки, під гучну музику смажити шашлики і пити горілку з відчуттям свята!
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27.05.2021 14:54 Відповісти
Колись, на рибалці, говорив з дідком одним - колишнім працівником обласного військкомату. Розказував, що випадково, в архіві, надибав секретний циркуляр. А там "чорним по білому" заборонялося набирать у в/ч, які займалися охороною "зон" з "політичними", українців, латишів, литовців, естонців... Пропонувалося надавать перевагу уродженцям сіл європейської частини Росії... (Сибірякам, видно, теж довіри не було...).
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27.05.2021 15:11 Відповісти
В яких роках? Твій дідок мабуть у 30-х роках у військоматі проходив службу.
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27.05.2021 15:26 Відповісти
Ні... Він на пенсію пішов десь в 70-т років, уже при Україні... Розмова була в 1995-му. Я у нього вчився рибалить на Десні і Дніпрі, на "покаток". А це така рибалка, що люди стоять, буває, за 2-3 метри один від одного, на льоду. І говорить можна спокійно - жилку з гачком розпускаєш на 10-30 м, і риба під льодом нічого не чує... А документ він у архіві військкомату зустрів - останні роки саме там працював...
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27.05.2021 15:36 Відповісти
Якщо в архіві, тоді на правду схоже.
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27.05.2021 16:29 Відповісти
Та дядько, наче, не брехун... Та й у ті часи, дійсно, перебирали архіви - щось передавали у Центральний, щось переводили в інші категорії (в ДСП, знижували категорію секретності, щось взагалі розсекречували)... Який толк від цього циркуляру, і його "секретності", якщо ні ГуЛагу нема, ні тих народів, серед яких треба було "вибирать "контингент", чи не допускать до служби?...
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27.05.2021 16:36 Відповісти
Такая у писькова работа-набрехать и забыть. Завтра ещё брехать. И 24/7 брехать.
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27.05.2021 14:54 Відповісти
а ненависть, наверное, от зависти, что экономика самая-самая в Мире, что свобода слова и демократия зашкаливает?
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27.05.2021 14:55 Відповісти
Та ні, любов до кацапії закриває очі. Як реаніатолог - пацієнту, якого не врятували.
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27.05.2021 14:56 Відповісти
Як говорить москальська поговірка - "Любовь зла - полюбишь и козла".
Ну ..., козла не знаю , але москаля - ніколи !
Пєсков прокоментував слова Дуди про "ненормальну Росію": "Ненависть до нашої країни застилає очі" - Цензор.НЕТ 3176
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27.05.2021 15:33 Відповісти
Песков прокомментировал слова Дуды о "ненормальной России": "Ненависть к нашей стране застилает глаза" - Цензор.НЕТ 5251
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27.05.2021 14:56 Відповісти
Слезы от смеха застилают клаву.
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27.05.2021 14:59 Відповісти
***

Любить Россию? Нет! Убить Россию!
Страну рабов пусть любит идиот.
Появится ль когда-нибудь Мессия,
Который все-таки ее убьет?..
Авгиевы конюшни кто очистит
От миллионов пьяных алкашей,
Кто русскую историю осмыслит
И вынесет вердикт: "Давить, как вшей!"
Иной, увы, подход здесь невозможен:
Ведь биомасса, быдло и рабы,
Что тут живут, (о, вывод сей несложен!) -
Уж точно не сдадутся без борьбы.
И их утилизация - вот лозунг!
Построить биореакторы для них!
Пусть "россиянин" получает дозу -
Мышьяк иль в водке цианид.
Когда же Справедливость Мировая
Сожжет русню и нечисть в ней дотла -
Чтоб украинская… татарская... ЛЮБАЯ
Чужая боль насквозь их проняла...
8.07.2013 г. Борис Стомахин
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27.05.2021 15:00 Відповісти
какая может быть ненависть к куску дерьма лежащего на дороге? Просто нормальный человек постарается обойти его, без всяких эмоций
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27.05.2021 15:02 Відповісти
Не зовсім коректне порівняння. Якби ж воно просто лежало на дорозі...
Але це лайно шипить, пускає смердючі гази і гнійно розростається, намагаючись поглинати й поглинати.
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27.05.2021 16:54 Відповісти
Приходить у пекло комісія по техніці безпеки. Ідуть. Їх супроводжує старий чорт, старший зміни. Дивляться - навкруги одного котла купа чортів з вилами, навкруги другого - вдвічі менше. А коло третього - ні одного... Притають, у чому справа? Чорт пояснює:
- В першому казані сидять євреї... Якщо хоч один вилізе - усіх повитягує. В другому - українці... Якщо хтось вибереться, то усю рідню повитягує... А в третьому - росіяни сидять... Там, тільки хоч один вилазить почне, інші назад затягнуть, та ще й морду наб"ють...
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27.05.2021 18:21 Відповісти
Песьков , это ваша ненависть ко всему цивилизованному миру , застилает ваши безстыжые глаза !
Это вы убиваете тысячами сирийцев , грузинов и украинцев только потому , что вы НЕ люди , а дикое племя !
Гореть вам в аду , с@ ки поганые !
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27.05.2021 15:10 Відповісти
"Россия ищет дружественные отношения взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями"

Щаз заплачу... Пєсков прокоментував слова Дуди про "ненормальну Росію": "Ненависть до нашої країни застилає очі" - Цензор.НЕТ 1920
Пєсков прокоментував слова Дуди про "ненормальну Росію": "Ненависть до нашої країни застилає очі" - Цензор.НЕТ 9951
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27.05.2021 15:11 Відповісти
вы столько в Мире нас-али, что "ненависть" это очень мягко сказано Пєсков прокоментував слова Дуди про "ненормальну Росію": "Ненависть до нашої країни застилає очі" - Цензор.НЕТ 7446
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27.05.2021 15:19 Відповісти
значит Тушку под смоленском, вы завалили с любовью к польскому народу???
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27.05.2021 15:21 Відповісти
А кцапи знають шо таке друзья? У кацапів немає друзьєй у них або ворог, а бо халдєй.
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27.05.2021 15:29 Відповісти
"Дави кацапию! Дави, ее, блд!!"
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27.05.2021 15:32 Відповісти
Волк ночью, думая залезть в овчарню,
Попал на псарню.
Поднялся вдруг весь псарный двор -
Почуя серого так близко забияку,
Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;
Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!»-
И вмиг ворота на запор;
В минуту псарня стала адом.
Бегут: иной с дубьем,
Иной с ружьем.
«Огня!- кричат,- огня!» Пришли с огнем.
Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом.
Зубами щелкая и ощетиня шерсть,
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
Но, видя то, что тут не перед стадом
И что приходит, наконец,
Ему расчесться за овец,-
Пустился мой хитрец
В переговоры.

И.А.Крылов.Басня.
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27.05.2021 15:36 Відповісти
Боронь Господь нас від стихій, катаклізмів і рузького дружелюбства.
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27.05.2021 15:39 Відповісти
Письков,ты даже и не представляешь как.
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27.05.2021 16:07 Відповісти
Страна которая проповедует ценности средневековья,не может априори быть дружелюбной для современного мира.Не может 21й век дружить с 20ым,по причине несовместимости.Этого не понимают москали.Они не понимают искренне,почему 21 век,не может вернуться в 20 к войнам и военным диктатурам.Но это их настойчивость к возврату в прошлое,может вынудить мир спуститься к ним в пещеру,и таки удавить Пєсков прокоментував слова Дуди про "ненормальну Росію": "Ненависть до нашої країни застилає очі" - Цензор.НЕТ 3902
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27.05.2021 16:08 Відповісти
Кацапи нещодавно офіційно(!) затвердили списки "нєдружєствєнних стран", куди попали десятки країн Європи, а тепер роблять вигляд, що не розуміють, чому кервіник однієї з таких країн назвали їх ненормальними.
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27.05.2021 16:09 Відповісти
презрение к казламордьім, которьім абьі убивать....
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27.05.2021 16:40 Відповісти
В собачьем языке есть слово БРЕЗГЛИВОСТЬ..Оно точнее
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27.05.2021 16:41 Відповісти
мля! вообще-то слова "страна" и "режим" вещи совершенно разные. хотя усы и ему подобные умудрились эти два понятия совместить, да еще добавить к ним и понятие "народ".
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27.05.2021 16:47 Відповісти
Песков может пояснить, за что можно любить Россию.
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27.05.2021 17:30 Відповісти
Ёршик для унитаза, думай хромосомой, что хрюкаешь, какая звизда моржовая угрожала Европе? Напряги свою щетину, вспомни...
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27.05.2021 17:49 Відповісти
А в чому питання. ? То є звичайне адекватне відношення адекватних людей до (недо)краіни Козлостан
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27.05.2021 18:02 Відповісти
Така вже "дружелюбна" країна, що готова задушити в обіймах не тільки сусідів.
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27.05.2021 18:13 Відповісти
Любая страна имеет свою мафию... Но только одна мафия может похвастаться, что имеет свою страну - российская...
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27.05.2021 18:24 Відповісти
Очень, очень "дружелюбная"! Вчера российский снайпер очень "дружелюбно" убил нашего воина ВСУ, который находился на своей земле, защищал свою Родину! На каком международном основании на украинской земле находятся российские граждане с оружием в руках воюющие с украинской армией, господин Песков? Все, что вы говорите это бред, за который вам обязательно придется ответить по международным и украинским законам.
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27.05.2021 20:43 Відповісти
рашизм=тероризм
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27.05.2021 21:31 Відповісти
Не ненависті достойні московити, а огиди, як до дохлої худоби.
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27.05.2021 21:34 Відповісти
Дуда просто констатував загальний стан хворого. А в анамнезі -сказ або "бєшенство".
Гаряче підтримую.
Рейх має бути знищений.
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27.05.2021 21:48 Відповісти
 
 