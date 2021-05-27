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Новини Політика України Агресія Росії проти України Затримання Протасевича
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Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську переговори стосовно Донбасу потрібно перенести до нейтральної країни - Швейцарії або Фінляндії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"На мій погляд, переговори мають бути обов'язково перенесені, тому що той режим, який сьогодні є в Білорусі, який установив самопроголошений президент-диктатор Лукашенко, і сама кримінально-політична ситуація не дозволяю вважати Білорусь можливим майданчиком для продовження переговорів", - сказав голова української делегації.

За його словами, проблема вже визріла, і до того ж Україна вже не має авіасполучення з Білоруссю. Тобто навіть для того, аби дістатися до Мінська, потрібно добиратися поїздом, автобусом чи автомобілем, і не всі мають змогу витримувати такий режим.

"Тому перейти потрібно до обрання майданчика для продовження розв'язання проблеми миру на Донбасі, припинення конфлікту на Донбасі. На мою думку, це має бути нейтральна країна: скажімо, Швейцарія, може бути, Фінляндія. Якщо в Росії є якісь пропозиції, їх також треба обговорити, тому що це має бути спільне рішення, а не рішення однієї України", - заявив Кравчук.

Він також додав, що насамперед має бути висвітлена позиція спецпредставниці голови ОБСЄ у ТКГ Хайді Грау, тому що саме ОБСЄ модерують засідання.

"Тому тут має бути спільна позиція на чолі з ОБСЄ, це такий має бути підхід, на мою думку. Але почути потрібно всіх, і Росію зокрема. Вона член Тристоронньої контактної групи та ми не можемо не почути позицію і пропозиції Росії", - підсумував Кравчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик, оскільки в Мінськ не можна потрапити, - Кравчук. ВIДЕО

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
в Оман можно, там тоже красиво
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27.05.2021 15:01
+8
Дедушка какая Швейцария, - что ты, старый пень, несешь? Zoom, - это максимум на который могут претендовать лугандийские папуасы!
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27.05.2021 15:01
+6
Голосовыми в Вайбер; какой зум, этим упырям такую технику не потянуть
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27.05.2021 15:06
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в Оман можно, там тоже красиво
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27.05.2021 15:01 Відповісти
Мысли Зеленского лихорадочно мечутся в кругу "заглянуть в глаза Путину", очерченного Ермаком. Выплаты "задолженности" по пенсиям уже давно ставшим гражданам России и голосующих на ее выборах персонажам, "свободная экономическая зона" для Донбасса, намечающийся референдум о "статусе Донбасса", "продолжение минских переговоров ТКГ" вне Минска - смешались в кучу идиоты и шпионы ... © TZe Inform
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28.05.2021 11:07 Відповісти
Дедушка какая Швейцария, - что ты, старый пень, несешь? Zoom, - это максимум на который могут претендовать лугандийские папуасы!
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27.05.2021 15:01 Відповісти
Голосовыми в Вайбер; какой зум, этим упырям такую технику не потянуть
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27.05.2021 15:06 Відповісти
Новое слово дипломатии - переговоры видосиками в тиктоке.
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27.05.2021 21:01 Відповісти
А в Кишиневе нельзя?
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27.05.2021 15:04 Відповісти
Логічно в Будапешт, лейба маркович як ніхто повинен знати про це.
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27.05.2021 15:06 Відповісти
или на луну
толк такой-же,
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27.05.2021 15:06 Відповісти
конца не будет, пока путин жив
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27.05.2021 15:06 Відповісти
На смену ему может придти ещё большее *****.
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27.05.2021 15:08 Відповісти
Дідусь - все)))
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27.05.2021 15:08 Відповісти
Лучше в Монакко. И желательно летом
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27.05.2021 15:08 Відповісти
Только Вашингтон или Лондон !!!
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27.05.2021 15:08 Відповісти
На Марс перенесите и сидите там переговаривайтесь пока не сдохнете. Всё равно без толку ваши переговоры
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27.05.2021 15:11 Відповісти
Лучше в Анкару или Стамбул
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27.05.2021 15:13 Відповісти
зачем Финляндию или Швейцарию?
К Кравчуку на дачу! Всеравно он будет болтаться под ногами переговорщиков... Переговоры по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7613
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27.05.2021 15:14 Відповісти
Краще в Кривий Ріг. А Сівохо погодиться?
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27.05.2021 15:17 Відповісти
А научиться вайбером пользоваться слабо?
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27.05.2021 15:17 Відповісти
Переговоры по Донбассу нужно перенести в кремль.... хм...точнее - на развалины кремля ... Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3878
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27.05.2021 15:20 Відповісти
Только Берн
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27.05.2021 15:24 Відповісти
вот его понесло. путешественник. за свои деньги хоть на луну отправляйся
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27.05.2021 15:24 Відповісти
"Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук"- краще на цвинтар для зрадників! Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6015
Перший номер - кравчук.
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27.05.2021 15:26 Відповісти
Почему не в Сирию? или Ливан ? в Узбекистан на худой конец
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27.05.2021 15:29 Відповісти
Меняться никогда не поздно, приветствую! А ведь совсем недавно хотел с Фокиным и Сивохой ехать в ОРДЛО, брататься, войска отводили...
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27.05.2021 15:29 Відповісти
Та зразу в Катар чи Оман перенесіть!
А чому не в Турцію? Нє, я розумію, що в Швейцарії чи Фінляндії жити і працювати за державні кошти краще, але Турція ближче. Та й курорти там майже цілий рік - найвеличнішому сподобається...
Зрозуміло, що Польщу, Литву, Латвію та Естонію ви не розглядаєте, бо там "нє кошєрно" буде та й за муді декого з вас там можуть взяти, але все ж: чому ні?
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27.05.2021 15:31 Відповісти
Рижский бальзам... А чому б і ні?
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27.05.2021 15:36 Відповісти
А лучше в Майями или на Борнео.
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27.05.2021 15:36 Відповісти
В жодну країну ЄС донецьких папуасів не пустять, а без них москалі бояться, хоча незабаром і москалів нікуди не пустять.
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27.05.2021 15:53 Відповісти
...дедуля, по давней привычке хочешь в забугорье за счет налогоплательщиков скататься несколько раз? Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3561 Ах ты ж старый комуняцкий выпердыш... Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5514
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27.05.2021 16:21 Відповісти
Тут уже всё сказали....Добавлю :- В виду безрезультатности каких либо переговоров с мацковией (а тем паче с их марионетками) продолжать эту игру исключительно в телережиме.И дешевле и удобней и честнее ! А польза очевидна.
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27.05.2021 17:01 Відповісти
Лучше конечно Швеция. Но Раша будет настаивать на Казахстане. А летать через Рашу это что летать через Беларусь.. На авось. Кроме этого Казахстан не нейтральное государство, он член военно- политического союза с агрессором РФ. Переговоры могут проходить только в нейтральной стране ( особенно по отношению к агрессору, так что Сербию тоже не предлагать. Швеция, Финляндия.. на крайний случай Австрия.
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27.05.2021 18:18 Відповісти
Радянському пенсіонеру аби в Швейцарію Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 24
Краків саме те для таких перемовин Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4817
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27.05.2021 19:31 Відповісти
лучше в рейкявик ...где рейган вставил горбатому ******** так шо у него руки тряслись..а потом и совок поганый разтрясся и рассыпался))))
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27.05.2021 19:37 Відповісти
Вообще-то Лёне хочется на лазурный берег Франции или Дубай,но для начала и Швейцария сгодится. Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2959
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27.05.2021 20:08 Відповісти
Час переговоров а потом тусить на Швейцарских курортах,неплохо устроился,вот реально приспособился и на расслабухе живёт старый чёрт.
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27.05.2021 20:12 Відповісти
А де наше уйло кучма-підписант будапештського меморандума?Чому цього зрадника не тримають в буцигарні?Правильно каже Кравчук-Білорусь уже під ігом кремлівської мафії.....та й Росія теж.
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27.05.2021 20:46 Відповісти
а каком же это году они понапивались вместе с Ельцыным и пели -"беловежская пуща ..." Кравчук уже и не вспомнит.
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27.05.2021 21:03 Відповісти
В Гондурас Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6938
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27.05.2021 21:48 Відповісти
Старый .ренегат ... иди ты уже ....свой революционный маузер протри .Прям надоел своими советами .без мыла везде суется ..Прав был на 100 % Литвин когда --
"" в феврале 2010 года председатель Верховной Рады Владимир Литвин в эфире парламентского телеканала "Рада" обозвал первого Президента независимой Украины Леонида Кравчука "политической проституткой" и посоветовал ему "молчать и молить у Бога прощения" за все измены, которые тот совершил в своей жизни " Куда дел 400 судов Черноморского пароходства .....советчик бл...ть нашелся .

© 2019 Информационное агентство ASPI
https://aspi.com.ua/ru/dirt/kravchuk-leonid#gsc.tab=0
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27.05.2021 21:58 Відповісти
давай у твою хатинку
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27.05.2021 22:18 Відповісти
Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5735
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27.05.2021 22:24 Відповісти
А може, ***, зразу на Мальдіви?
Уроди. Знайшли кормушку за гроші платників податків.
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27.05.2021 22:30 Відповісти
А МОЖЕТ В УКРАИНУ !!!???
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27.05.2021 22:58 Відповісти
Переговоры по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию, - Кравчук
...Кравчук как всег-ДА неправ, переговоры по Донбассу нужно переНЕСТИ в пророческОЕ место - в Гаагу, королевство Нидерланды /чтобы кацапам было по самые гланды - вот зачем в Ниделанды/
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27.05.2021 23:18 Відповісти
нада новый формат :
врот кацапам автомат,
и пуль как гороха
шоб кацапия сдохла
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27.05.2021 23:34 Відповісти
Через сім років невпинно гібридних перемог потрібно повернути Женевський формат, який справжньопетріоти з гідністю похєрили в один тур... А куди ж тоді перенести переговри про формат Будапештський?
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27.05.2021 23:49 Відповісти
достали убийствами за ваши затынки
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28.05.2021 05:05 Відповісти
нужна армия которая в состоянии разгромить ордынскую и экономика способная её содер-
жать и обеспечивать всем необходимым и не надо будет никаких переговоров и заглядываний
в глазки.
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28.05.2021 08:35 Відповісти
Я за Финляндию) Там русским особенно будет комфортно себя чувствовать)
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28.05.2021 10:55 Відповісти
Один з небагатьох плюсів корони - для перемовин достатньо віртуальних майданчиків при наявності БАЖАННЯ ДОМОВЛЯТИСЬ. Просто старій хвойді закортіло потусити, чи може Швейцарія сама буде оплачувати вояжі орків в Альпи?
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28.05.2021 12:05 Відповісти
 
 