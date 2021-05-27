Переговори стосовно Донбасу потрібно перенести з Білорусі до Швейцарії або Фінляндії, - Кравчук

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську переговори стосовно Донбасу потрібно перенести до нейтральної країни - Швейцарії або Фінляндії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"На мій погляд, переговори мають бути обов'язково перенесені, тому що той режим, який сьогодні є в Білорусі, який установив самопроголошений президент-диктатор Лукашенко, і сама кримінально-політична ситуація не дозволяю вважати Білорусь можливим майданчиком для продовження переговорів", - сказав голова української делегації.

За його словами, проблема вже визріла, і до того ж Україна вже не має авіасполучення з Білоруссю. Тобто навіть для того, аби дістатися до Мінська, потрібно добиратися поїздом, автобусом чи автомобілем, і не всі мають змогу витримувати такий режим.

"Тому перейти потрібно до обрання майданчика для продовження розв'язання проблеми миру на Донбасі, припинення конфлікту на Донбасі. На мою думку, це має бути нейтральна країна: скажімо, Швейцарія, може бути, Фінляндія. Якщо в Росії є якісь пропозиції, їх також треба обговорити, тому що це має бути спільне рішення, а не рішення однієї України", - заявив Кравчук.

Він також додав, що насамперед має бути висвітлена позиція спецпредставниці голови ОБСЄ у ТКГ Хайді Грау, тому що саме ОБСЄ модерують засідання.

"Тому тут має бути спільна позиція на чолі з ОБСЄ, це такий має бути підхід, на мою думку. Але почути потрібно всіх, і Росію зокрема. Вона член Тристоронньої контактної групи та ми не можемо не почути позицію і пропозиції Росії", - підсумував Кравчук.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.