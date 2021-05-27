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Запланований у Мінську чемпіонат Європи з велотреку скасували "у світлі міжнародної ситуації"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Запланований у Мінську чемпіонат Європи з велотреку скасували

Європейський союз велосипедистів (UEC) скасував чемпіонат Європи з велотреку, який мав відбутися з 23 по 27 червня в Мінську.

Про це йдеться в пресрелізі Європейського союзу велосипедистів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як уточнили в союзі, турнір скасований "у світлі поточної міжнародної ситуації".

"Ми прийняли рішення скасувати захід у Мінську. Я хотів би подякувати Білоруській федерації велосипедного спорту, її президенту та члену правління Наталії Цілінській, яка з величезним ентузіазмом допомагала підготувати захід", -сказав президент UEC Енріко Делла Каса.

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Раніше від участі в чемпіонаті відмовилися з міркувань безпеки Нідерланди і Німеччина.

Нагадаємо, в січні Білорусь позбавили чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства і чемпіонату світу з хокею.

Автор: Анастасія Потіха
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Ну да , могут не доехать . Могут принудительно посадить . А кому вообще пришло в голову гонять на велике по Беларуси ?
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27.05.2021 15:39 Відповісти
Крути педали, пока не взяли.
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27.05.2021 15:47 Відповісти
Остался чемпионат Белоруссии по триньке и спортивному усатому дураку
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27.05.2021 15:59 Відповісти
Що, переводять змагання в Москву?
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27.05.2021 16:15 Відповісти
Зе заборонив польоти, але з Belavia продовжує літати через Україну. То Зе збрехав?
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27.05.2021 16:18 Відповісти
Запланований у Мінську чемпіонат Європи з велотреку скасували "у світлі міжнародної ситуації" - Цензор.НЕТ 1228
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27.05.2021 16:21 Відповісти
Бульбофюрер от обиды ещё пакостей наделает кому-то...
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27.05.2021 16:28 Відповісти
Это да.В свете последних событий в Беларуси мог бы стать актуальным"Чемпионат людоедства","Форум построений диктатур","Бизнес форум"Как жить под санкциями"...Уверен на мероприятие съехалась бы вся Африка Запланований у Мінську чемпіонат Європи з велотреку скасували "у світлі міжнародної ситуації" - Цензор.НЕТ 7119
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27.05.2021 16:33 Відповісти
 
 