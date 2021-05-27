Запланований у Мінську чемпіонат Європи з велотреку скасували "у світлі міжнародної ситуації"
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Європейський союз велосипедистів (UEC) скасував чемпіонат Європи з велотреку, який мав відбутися з 23 по 27 червня в Мінську.
Про це йдеться в пресрелізі Європейського союзу велосипедистів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як уточнили в союзі, турнір скасований "у світлі поточної міжнародної ситуації".
"Ми прийняли рішення скасувати захід у Мінську. Я хотів би подякувати Білоруській федерації велосипедного спорту, її президенту та члену правління Наталії Цілінській, яка з величезним ентузіазмом допомагала підготувати захід", -сказав президент UEC Енріко Делла Каса.
Раніше від участі в чемпіонаті відмовилися з міркувань безпеки Нідерланди і Німеччина.
Нагадаємо, в січні Білорусь позбавили чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства і чемпіонату світу з хокею.
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