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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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СБУ і МЗС не ініціюватимуть санкції проти Gloria Jeans, яка шиє одяг в окупованому Луганську. ДОКУМЕНТ

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СБУ і МЗС не ініціюватимуть санкції проти Gloria Jeans, яка шиє одяг в окупованому Луганську. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України (СБУ) та Міністерство закордонних справ (МЗС) не мають наміру ініціювати санкції щодо російської компанії Gloria Jeans, яка працює на окупованих територіях України.

Про це повідомили в обох відомствах, відповідаючи на запитання видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Gloria Jeans працює на окупованих Росією територіях України ще з 2015 року. Компанія виробляє одяг на фабриках у Луганську та Луганській області, про що неодноразово писали російські ЗМІ та навіть публікували відео приїзду ватажка терористів "ЛНР" Ігоря Плотницького на одну з фабрик компанії.

Власник компанії Володимир Мельников розповідав, що на виробництві працюють 500 людей, а він має намір інвестувати у виробництво на окупованих територіях 1,5 мільярда російських рублів.

У 2017 році СБУ навіть розпочала розслідування за фактом фінансування тероризму. Однак, як випливає з відповіді на запит, справа розслідується й досі, а пропозицій Раді нацбезпеки та оборони щодо застосування санкцій проти Gloria Jeans Служба безпеки України не надавала.

СБУ і МЗС не ініціюватимуть санкції проти Gloria Jeans, яка шиє одяг в окупованому Луганську 01

У МЗС повідомили, що міністерство у постійному режимі проводить роботу щодо синхронізації вітчизняних санкцій стосовно російських фізичних та юридичних осіб з обмежувальними заходами, що запроваджуються іноземними партнерами України.

СБУ і МЗС не ініціюватимуть санкції проти Gloria Jeans, яка шиє одяг в окупованому Луганську 02

Однак з листа міністерства випливає, що жодних самостійних дій щодо запровадження санкцій стосовно Gloria Jeans чи привернення уваги міжнародних партнерів до незаконної діяльності російського виробника МЗС не вчиняло.

За даними видання "Букви", для Gloria Jeans використання праці людей на окупованих Росією територіях є надзвичайно вигідним. У 2015 році година праці швачки на окупованих територіях коштувала компанії всього 3,6 USD, тоді як у Росії за аналогічну роботу потрібно було заплатити 5,7 USD, а в Китаї – 6,6 USD.

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Крім виробництва товарів на окупованих Росією територіях України, Gloria Jeans відкриває там свої магазини. Зокрема на території анексованого Росією Криму, у Сімферополі, в серпні 2015 року компанія відкрила другий магазин.

Також магазини Gloria Jeans продовжують працювати в Україні, станом на 2020 рік їх було 24, переважно в обласних центрах.
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Топ коментарі
+23
Это подтверждает что наше СБУ и МИД работают на рашку, и способствуют финансированию терроризма....
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27.05.2021 16:33
+18
СБУ и МИД не будут инициировать санкции против Gloria Jeans, которая шьет одежду в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 4899
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27.05.2021 16:35
+9
Хорошо прикормили наше СБУ и МВД никто в этом не сомневается
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27.05.2021 16:45
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Это подтверждает что наше СБУ и МИД работают на рашку, и способствуют финансированию терроризма....
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27.05.2021 16:33 Відповісти
СБУ и МИД не будут инициировать санкции против Gloria Jeans, которая шьет одежду в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 4899
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27.05.2021 16:35 Відповісти
які щирі порядні і наївні хлопці на фото. Ну просто золото, пробу ставити ніде.
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27.05.2021 19:54 Відповісти
Лучше не вводить санкции которых не будешь придерживаться. Против Спортмастера ввели, а потом постарались побыстрее забыть.
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27.05.2021 16:41 Відповісти
пиар пуще неволи. буба - как гупия и его фанаты тоже. завтра уже забудут, но ощущение "справедливого лидера" останется
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27.05.2021 16:42 Відповісти
не ясно, кто это г-но покупает. турция с базара на порядок качественнее
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27.05.2021 16:41 Відповісти
Значить я працюю за 2 бакси в час і отримую приблизно 8500 на місяць, а на лугандонії 3,6 за час? Тоді хто в окупації, млять?! СБУ и МИД не будут инициировать санкции против Gloria Jeans, которая шьет одежду в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 8294
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27.05.2021 16:42 Відповісти
треба шось тобі робить. бо я не знаю, як ти живеш на ці гроші
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27.05.2021 17:03 Відповісти
Ну в мене є ще доходи за здачу в оренду, там пенсія ще... Справа ж не в цьому. На життя мені хватає. Справа в принципі. Основна маса людей в Україні отримує від 8 до 10 тис. гривень на місяць. Виходить, що вони горбатяться за 2 бакси як і я. Тоді хто в окупації я питаю?
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27.05.2021 18:52 Відповісти
то й добре.
окупація ригами - це те, що в нас зараз є
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27.05.2021 18:54 Відповісти
Интересно на бирках написано произведенно в Украине, или ЛНР
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27.05.2021 16:44 Відповісти
Хорошо прикормили наше СБУ и МВД никто в этом не сомневается
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27.05.2021 16:45 Відповісти
значит уже завезли куда надо, на зарплату поставили кого надо, это наша корова и мы её доим.
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27.05.2021 16:46 Відповісти
рашка окупувала нашу територію, і користуючись перевагою, єксплуатацією за дешево робітників окупованих територій, витісняє українських конкурентів з ринку
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27.05.2021 16:55 Відповісти
а заборгованість для тамтешніх перед пенсійним фондом, хто покриватиме, з яких-таких коштів...
невже знов з держбюджету
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27.05.2021 17:05 Відповісти
В житті не буває нічого безкоштовного.
ПоржАлі, проголосували "пАпріколу", в 2019 ? Прийшов час платити. Пенсіонерам ордло. У веселої, зеленої влади "тамженашилюди".
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27.05.2021 17:15 Відповісти
"...а чому ми ще не в НАТО" СБУ і МЗС не ініціюватимуть санкції проти Gloria Jeans, яка шиє одяг в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 594
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27.05.2021 17:01 Відповісти
Було б дивно, якби фсб(у) працювала проти своїх.
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27.05.2021 17:02 Відповісти
Та за таке всю СБУ треба перевішати.
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27.05.2021 17:40 Відповісти
Служба безопасности Украины (СБУ) и Министерство иностранных дел (МИД) не намерены инициировать санкции в отношении российской компании Gloria Jeans, которая работает на оккупированных территориях Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3267847

В ДОЛЯХЄ ? СБУ і МЗС не ініціюватимуть санкції проти Gloria Jeans, яка шиє одяг в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 6787
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27.05.2021 19:28 Відповісти
Gloria Jeans работает на оккупированных Россией территориях Украины еще с 2015 года. Владелец компании Владимир Мельников рассказывал, что на производстве работают 500 человек, а он намерен инвестировать в производство 1,5 миллиарда российских рублей.Источник: https://censor.net/ru/n3267847

Ничего не понятно. Во-первых, из Цензора нам всем известно, что оккупанты в ОРДЛО все вывезли, порезали, сожгли и затопили. Во-вторых, из того-же Цензора со ссылкой на ОП мы знаем, что молодой известный как Зе. президент горит идеей создания свободной экономической зоны Донбасс и активно работает над привлечением иностранных инвестиций в Украину. А Донбасс и Крым жеж Украина! Так с чего это СБУ и МИД вдруг должны инициировать санкции в отношении российской компании Gloria Jeans? Короче, попахивает явной провокацией со стороны бывшего президента По., не будем называть его известную фамилию. Так и норовит помешать предстоящему эпохальному заглядыванию Зе. в глаза пу., широко известному как ***.ло.
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28.05.2021 00:46 Відповісти
а как например насчет магазинчиков Адидаса, которые понатыканы во всех торговых центрах Украины , их центральное управление сидит в Москве и не парится
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28.05.2021 02:23 Відповісти
 
 