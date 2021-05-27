Терористи "ЛНР" "порушили справу" проти Протасевича: Звинувачують в "особливо тяжких злочинах"

Так звана "генпрокуратура ЛНР" повідомила про "порушення кримінальної справи" проти колишнього головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Терористи звинувачують його в нібито участі в бойових діях на Донбасі у складі батальйону "Азов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За версією терористів, влітку 2014 року Протасевич нібито добровільно вступив до лав батальйону "Азов" і з цього моменту і до зими 2015 року, перебуваючи на посаді заступника командира зв'язку другої ударно-штурмової роти батальйону "Азов", брав участь у бойових діях у складі батальйону на території Донбасу.

Читайте також: Країни "Великої сімки" пообіцяли Білорусі нові санкції через арешт Протасевича

"Так, Протасевич Роман Дмитрович, застосовуючи важке озброєння (гармат МТ-12, гаубиць Д-30, мінометів, зенітних установок), здійснив низку особливо тяжких злочинів, що виявилися в здійсненні обстрілів населених пунктів Донецької народної республіки, що спричинило загибель і поранення мирних громадян, руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури", - повідомили в пресслужбі так званої "генпрокуратури ЛНР".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.