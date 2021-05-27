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Новини Події Агресія Росії проти України Затримання Протасевича
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Азов (678) найманці РФ (1971) Протасевич Роман (296)

Терористи "ЛНР" "порушили справу" проти Протасевича: Звинувачують в "особливо тяжких злочинах"

Новини Цензор.НЕТ Події

Терористи

Так звана "генпрокуратура ЛНР" повідомила про "порушення кримінальної справи" проти колишнього головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Терористи звинувачують його в нібито участі в бойових діях на Донбасі у складі батальйону "Азов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За версією терористів, влітку 2014 року Протасевич нібито добровільно вступив до лав батальйону "Азов" і з цього моменту і до зими 2015 року, перебуваючи на посаді заступника командира зв'язку другої ударно-штурмової роти батальйону "Азов", брав участь у бойових діях у складі батальйону на території Донбасу.

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"Так, Протасевич Роман Дмитрович, застосовуючи важке озброєння (гармат МТ-12, гаубиць Д-30, мінометів, зенітних установок), здійснив низку особливо тяжких злочинів, що виявилися в здійсненні обстрілів населених пунктів Донецької народної республіки, що спричинило загибель і поранення мирних громадян, руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури", - повідомили в пресслужбі так званої "генпрокуратури ЛНР".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
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Топ коментарі
+65
По вашему Яценюку в Чечне воевать можно, а Протасевичу на домбасе нет?
Террористы "ЛНР" "возбудили дело" против Протасевича: Обвиняют в "особо тяжких преступлениях" - Цензор.НЕТ 6337
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27.05.2021 16:44
+50
Террористы "ЛНР" "возбудили дело" против Протасевича: Обвиняют в "особо тяжких преступлениях" - Цензор.НЕТ 1326
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27.05.2021 16:46
+48
Сейчас остальные "укрофашисты" прдкатят Террористы "ЛНР" "возбудили дело" против Протасевича: Обвиняют в "особо тяжких преступлениях" - Цензор.НЕТ 2405

Террористы "ЛНР" "возбудили дело" против Протасевича: Обвиняют в "особо тяжких преступлениях" - Цензор.НЕТ 1867
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27.05.2021 16:48
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Байден ушки прижал. Нанего есть компрамат. есть и на Путина, есть на Меркель, на всех их есть. Никто никогда не узнает.
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27.05.2021 17:38 Відповісти
Все будут молчать в тряпочку. Озабоченость выражать.
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27.05.2021 17:40 Відповісти
Отец Протасевича говорит сыну нос сломали, а скабеевы, в разноцветных штанах-немного помяли при задержании(?).
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27.05.2021 17:45 Відповісти
Терористи "ЛНР" "порушили справу" проти Протасевича: Звинувачують в "особливо тяжких злочинах" - Цензор.НЕТ 327
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27.05.2021 19:06 Відповісти
Упачлєнци возбуділісь Терористи "ЛНР" "порушили справу" проти Протасевича: Звинувачують в "особливо тяжких злочинах" - Цензор.НЕТ 7270
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27.05.2021 19:32 Відповісти
Возможно он отдаст его в днр.и что тогда?
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27.05.2021 20:55 Відповісти
кто кого отдаст ????
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27.05.2021 21:24 Відповісти
Я только одного понять не могу: с какого бодуна "прокуратура ЛыНыРы" обвиняет Протасевича в осуществлении обстрелов населенных пунктов "суверенной ДыНыРы" ?
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27.05.2021 21:28 Відповісти
судя по всему в этом "азове" благородные люди. Так держать!
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27.05.2021 22:09 Відповісти
Яценюк убив першого кацапо-****** калькулятором. Терористи "ЛНР" "порушили справу" проти Протасевича: Звинувачують в "особливо тяжких злочинах" - Цензор.НЕТ 592

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27.05.2021 23:36 Відповісти
А никто не хочет намекнуть "лидерам" ЛНР, что неплохо было бы выучить географию, хотя бы в границах "своей" "республики"?..
Алло, дебилы, Широкино - это километрах в 50 - не менее, от границ вашего независимого государства, куда недавно, с международным визитом какой-то упырь из независимой ДНР приезжал. Или забыли уже?
Так что, как обычно, сразу нах. И вот так с вами всегда!..(
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28.05.2021 01:11 Відповісти
Кто и что возбудил дело десятое,какого хрена Протасевич выкладывал фотки? Журналист может позировать с автоматом,но никогда не оденет форму и не встанет в таком виде в строй,что посеял то и взошло.
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28.05.2021 01:27 Відповісти
Это Вам к Пореченкову надо обратиться:
Терористи "ЛНР" "порушили справу" проти Протасевича: Звинувачують в "особливо тяжких злочинах" - Цензор.НЕТ 8104
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28.05.2021 09:34 Відповісти
кацапсина номерная, ты реально такой идиот? или только прикидываешься?
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28.05.2021 12:12 Відповісти
аха..клоуны, кто такие ЛНР ? )))))
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28.05.2021 08:59 Відповісти
Чому, коли побачив, що за ним слідкують, не звернувся до поліції, або хоча б не виходив з літака? Чи давно він знайомий зі своєю дівчинкою і мав би їй довіряти? Питання, питання...
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28.05.2021 09:08 Відповісти
одній свинособаці,підаРашці міхайкє савєльєву,тьфу на нього, цей фейко-висір від лугандонської сволоти таки сподобався...
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28.05.2021 11:59 Відповісти
министерство галлюцинаций снова пропустило прием обезболивающих препаратов. у Азова в Широкино не было гаубиц и 100 мм пушек. зушка была и минометный расчёт присланный ЗСУ
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28.05.2021 16:20 Відповісти
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