Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції

Мета припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю - убезпечити громадян нашої країни, які подорожують авіаційним транспортом.

Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

У відповідь на запитання, яка мета в припиненні авіасполучення з Білоруссю, Тимошенко сказав: "Це не санкції, це постанова уряду України. Основна мета – ми захищаємо громадян України, які подорожують (авіаційним транспортом – ред.) над іншими країнами. Ви бачили приклади (затримання засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича – ред.) минулого тижня. Саме тому такі рішення Міністерство інфраструктури і уряд приймають".

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Нагадаємо, з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.