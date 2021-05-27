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Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції

Мета припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю - убезпечити громадян нашої країни, які подорожують авіаційним транспортом.

Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

У відповідь на запитання, яка мета в припиненні авіасполучення з Білоруссю, Тимошенко сказав: "Це не санкції, це постанова уряду України. Основна мета – ми захищаємо громадян України, які подорожують (авіаційним транспортом – ред.) над іншими країнами. Ви бачили приклади (затримання засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича – ред.) минулого тижня. Саме тому такі рішення Міністерство інфраструктури і уряд приймають".

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Нагадаємо, з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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Топ коментарі
+5
Специально посмотрела летит узбекский, неско(ько кацапских самолетов ( да еще из Сербии- но про Сербию и так все понятно и давно)
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27.05.2021 17:28
+3
Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 2660
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27.05.2021 19:21
+3
По состоянию на 27 мая отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом.

Летать над Беларусью отказались British Airways, Air France, польская LOT, немецкая Lufthansa, испанская Iberia, голландская KLM, финская Finnair, Singapore Airlines, Alitalia, различные грузовые авиаперевозчики. Интересно, что облетать Беларусь иногда стали даже российские авиакомпании. Например, так происходит с некоторыми рейсами Москва-Калининград авиакомпании Ural Airlines.
По данным авиасервиса Flightradar, также Беларусь облетают Turkish Airlines, бельгийское подразделение немецкой TUIfly, латвийкая SmartLunx, SwissAir, чешская Smartwings, украинская МАУ, немецкая Air Hamburg, AirX Charter из Мальты.
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27.05.2021 19:35
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Все летают в и над Беларусью без проблем... -- и токо Правительство Украины заботится о своих гражданах!
...дайте ему Флайрадар посмотреть...
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27.05.2021 17:19 Відповісти
Специально посмотрела летит узбекский, неско(ько кацапских самолетов ( да еще из Сербии- но про Сербию и так все понятно и давно)
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27.05.2021 17:28 Відповісти
Я удалил свой пост -- ну, извини. А шо, в Сербии правительству пофиг на своё население?
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27.05.2021 17:38 Відповісти
А если Люфтганза в Минск летает по расписанию -- шо скажешь?
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27.05.2021 17:30 Відповісти
Замглавы ОП Тимошенко: Прекращение авиасообщения с Беларусью - это не санкции - Цензор.НЕТ 4010
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27.05.2021 17:29 Відповісти
Вчера "Белавия" в Испанию, над Польшей и Германией должна была пролетать... -- а на твоей карте это не отмечено почему-то...*).
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27.05.2021 17:35 Відповісти
а ты почитай ,с какого именно числа каждая из стран приняоа решение...
это ж тебе не раха ,шоб единоначалие Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 5501.да и то,рукожопы и единоначалие испохабят
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27.05.2021 18:58 Відповісти
Ну вот и показывай реальную, актуальную карту, а не туфту палёную...
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27.05.2021 19:12 Відповісти
Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 2660
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27.05.2021 19:21 Відповісти
https://belavia.by/time-table/
Это Белавия.

Очень просто узнать, куда, когда и сколько?... -- хотя сложнее, конечно, чем самопальнную карту найти и распространять...*)
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27.05.2021 19:33 Відповісти
«Белавиа» отменила рейсы, но продает на них билеты.

«Белавиа» отменила полеты в некоторые страны из-за запрета с их стороны на авиасообщение с Беларусью. Однако билеты на рейсы, которые сняли, все еще в продаже.
Портал tut.by узнал, почему их до сих пор продают.
Читатели обратили внимание на то, что белорусская авиакомпания все еще продает билеты на рейсы, которые пришлось отменить.Нам нужно время для внесения некоторых изменений в систему бронирования, - пояснили в пресс-службе «Белавиа». - То есть на данный момент она просто обновляется. Однако система уже может не принимать оплату. Вероятно, технически провести до конца платеж уже невозможно, бронирование может быть не создано.
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27.05.2021 19:42 Відповісти
Очень просто узнать, куда, когда и сколько?... -- хотя сложнее, конечно, чем устраивать хайп на пустом месте...*)
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27.05.2021 19:44 Відповісти
По состоянию на 27 мая отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом.

Летать над Беларусью отказались British Airways, Air France, польская LOT, немецкая Lufthansa, испанская Iberia, голландская KLM, финская Finnair, Singapore Airlines, Alitalia, различные грузовые авиаперевозчики. Интересно, что облетать Беларусь иногда стали даже российские авиакомпании. Например, так происходит с некоторыми рейсами Москва-Калининград авиакомпании Ural Airlines.
По данным авиасервиса Flightradar, также Беларусь облетают Turkish Airlines, бельгийское подразделение немецкой TUIfly, латвийкая SmartLunx, SwissAir, чешская Smartwings, украинская МАУ, немецкая Air Hamburg, AirX Charter из Мальты.
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27.05.2021 19:35 Відповісти
Вот завтра и посмотрим, раз сегодня ещё можно.
...вместе потом посмеёмся ...*)
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27.05.2021 19:45 Відповісти
С чего мы должны посмеяться? И почему завтра?

Решения, принятые на Саммите ЕС, в том числе о запрете полетов в ЕС для белорусских авиакомпаний, пока не вступают в силу, они еще должны быть согласованы и утверждены в Совете ЕС на уровне министров. Но постепенно разные страны самостоятельно закрывают авиасообщение с Беларусью.
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27.05.2021 19:59 Відповісти
Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 5235
Посмеёмся? *)

Если хотите, могу на две персоны билетики заказать -- на Вас и на Гыгы с Вами..*)
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28.05.2021 14:05 Відповісти
... Посмеёмся? *)...
----------------
Счего, пан Роса? Я по-прежнему не могу понять, с чего Вы предлагаете нам смеяться.
В выложенном Вами скрине полёт предполагается 4 июня. Так?
А на сайте компании говорится, что германская авиакомпания Lufthansa отменяет полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне до 3 июня. И что "по оперативным причинам в ближайшие дни может иметь место отдельная корректировка полетов Lufthansa в Минск и из него".
Пассажирам Lufthansa рекомендуется заранее узнавать о статусе рейсов после 3 июня, так как в любой момент может измениться оперативная обстановка.

Ещё вчера был разрешён пролёт беларуских самолётов над Украиной, а уже сегодня принято решение закрыть украинское небо полностью и для транзита.
Смеяться-то с чего, пан Роса? Что Вы пытаетесь нам всем доказать?
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28.05.2021 15:06 Відповісти
Летать над Беларусью ..... немецкая Lufthansa.... различные грузовые авиаперевозчики.
Это вы вчера смешное сказали -- вот мы сегодня вместе и смеёмся... ...как я и обещал...*)
Насчёт других авиакомпаний -- с Ваших слов, судыраня -- я тоже сомневаюсь, бо Люфтганза, как и Германия -- локомотив Европы в лётном деле.
Могу подтвердить реальной информцией, но Вы же дама! -- а дам нужно жалеть, а не смеяться над ними.
Хватит с Вас смешного... -- всех благ! *)

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28.05.2021 15:12 Відповісти
... я тоже сомневаюсь...
--------------------
Но, ведь это Ваши проблемы? Или нет?
Может вы назовёте мне рейсы Люфтганза, которые приземлились сегодня в Минске или вылетели из него? Ну, раз уж Вы именно сегодня нашли повод посмеяться...
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28.05.2021 15:41 Відповісти
шо,опять ты невпопад?то планида у тебя такая Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 8364
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27.05.2021 20:51 Відповісти
А у тебя карта фуфлыжная, в отличии от этой -- реальной...*)

Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 5270
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28.05.2021 14:09 Відповісти


Хреновий Осипок ❦@billi_67 20 ч

Борт "Belavia" Минск-Барселона не пустили поляки.
"Танколёт" (он реально так называется) в ливрее WoT не смог прорваться через город-герой Брест, нарисовал на прощанье кипятильник и ушёл обратно в столицу Батькостана.
Не пробитие. Взял у Иван Абрамов

Замглавы ОП Тимошенко: Прекращение авиасообщения с Беларусью - это не санкции - Цензор.НЕТ 1233
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27.05.2021 17:47 Відповісти
"Белавиа" открывает новый рейс Минск - Минск".

Как-то же надо выживать в сложившихся обстоятельствах?
Даёшь внутренний туризм!!! Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 4984 Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 4984
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27.05.2021 22:47 Відповісти
Аналитики и эксперты сошлись во мнении, что параноик лукашенко не развяжет войны против Украины и даже рашки не нужно нападать на Украину с территории Беларуси, для этого достаточно 1,5 тысячи км украинско-рашистской границы.
Но, на всякий случай, не помешает организовать пару новых бригад ВСУ, расквартированных вблизи украинско-белоруской границы.
Когда началась война Донбассе, то большинство подразделений ВСУ были расквартированы на Западе Украины, ещё с совковых времён, ведь совок готовился воевать на западном направлении.
А тут, вдруг рашисты напали с востока и никто такого предположить не мог.
Поэтому пришлось срочно перекидывать части и бригады с Запада Украины и центра.
А это всё затраты времени и средств.
Поэтому пара новых бригад на севере Украины вблизи белоруской границы не помешает.
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27.05.2021 17:19 Відповісти
Зеленскому звонила председатель Европейкой комиссии Урсула фон дер Ляйен. Передайте клоуну далеко от телефона не отходить, поскольку этот звонок сегодня не последний.
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27.05.2021 17:20 Відповісти
Именно поэтому что нет санкций против режима зарвавшегося агрофюрера, нет действенных санкций , ни от кого , и позволило таракану захватить самолёт Были бы...он 1 000 раз бы подумал прежде что либо совершить А так....Ругают кота Ваську за то что съел сметану Васька слушает и облизывает лапки от сметаны...
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27.05.2021 17:22 Відповісти
https://fr24.com/BRU810/27d87e0e
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27.05.2021 17:22 Відповісти
Для чого білоруські літаки пропускаєте через наш простір? Циніки...
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27.05.2021 18:14 Відповісти
Почему для Белоруси не закрыли воздушное пространство Украины? Белавиа как летало, так и летает.
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27.05.2021 18:20 Відповісти
Почему не выпустили Семёнченко из СИЗО ? Лукашенко ещё долго будет командовать кого здесь садить в тюрьму ?
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27.05.2021 18:22 Відповісти
Почему до сих пор прокуратура не ищет след Лукашенко в убийстве журналиста Шеремета? Кому выгодно, чтобы это сделали участники АТО и волонтёры?
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27.05.2021 19:14 Відповісти
 
 