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Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Від початку доби найманці РФ 4 рази порушили режим "тиші", - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Від початку доби найманці РФ 4 рази порушили режим

Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами один воїн зазнав кульового поранення несумісного з життям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру і великокаліберних кулеметів.

Недалеко від населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Мар'їнки ворог здійснив обстріл із протитанкових гармат.

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У напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення несумісного з життям. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.

Українські воїни відкривали у відповідь вогонь.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 4 гектари території і передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.
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Один украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе. С начала суток наемники РФ 4 раза нарушили режим "тишины", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2482
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27.05.2021 18:15 Відповісти
Боляче і сумно від того , що у вічність ідуть наші кращі сини і патріоти Украіни 😪😪😪
Смерть клятим москалям і місцевим гоблінам і зрадникам 😡
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27.05.2021 18:23 Відповісти
Всех упырей на передовую. Каких мужиков теряем?Сльёзы на глазах. За какую "державу" гибнут, умирать не за что.
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27.05.2021 19:15 Відповісти
Упыри все сдадут без боя. Кста, как там военные голосовали в 19-м - только не Порошенко?..
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27.05.2021 19:41 Відповісти
Світла та вічна пам'ять Герою-захиснику!
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27.05.2021 19:27 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Від початку доби найманці РФ 4 рази порушили режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5886
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27.05.2021 23:08 Відповісти
 
 