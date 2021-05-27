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Новини Політика України
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Євросоюз виділить € 25,4 млн постраждалим від конфлікту на Донбасі, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Євросоюз виділить € 25,4 млн постраждалим від конфлікту на Донбасі, - фон дер Ляєн

ЄС оголосив про нову допомогу в розмірі € 25,4 млн на допомогу людям, які постраждали від конфлікту на сході України, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в твіттері.

"Рада знову поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Я підтвердила незмінну підтримку ЄС реформ і територіальної цілісності України. Ми оголосили про нову допомогу € 25,4 млн для допомоги людям, постраждалим від конфлікту. Ми також підтримуємо Україну в боротьбі з COVID-19" , - написала Урсула фон дер Ляєн.

Згідно із заявою, опублікованою на сайті Єврокомісії, від початку конфлікту на Донбасі загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС досяг € 190 млн.

"Заявлене сьогодні фінансування допоможе людям, які постраждали від наслідків конфлікту, отримати доступ до медичних послуг, включаючи підвищення рівня готовності та реагування на пандемію COVID-19, а також до послуг з отримання захисту, зокрема юридичної підтримки", - сказано в тексті заяви.

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Зокрема, вироблена допомога дозволить відремонтувати пошкоджені будинки, школи і лікарні, а також забезпечить найбільш вразливих осіб засобами для задоволення базових потреб і доступ до питної води та освіти в умовах надзвичайних ситуацій.

Пріоритетними будуть потреби вразливих категорій населення, таких як літні люди та особи з обмеженими можливостями.
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Топ коментарі
+4
не поможе мертвому кадило, а вороні мило...

Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 7674
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27.05.2021 17:57
+3
Опять ахметову подгон
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27.05.2021 17:54
+2
Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 3830
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27.05.2021 18:01
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Правила форума Рада форумчан
Опять ахметову подгон
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27.05.2021 17:54 Відповісти
Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 3830
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27.05.2021 18:01 Відповісти
чого ахметову? найбільше постраждав мертвий брат дЄрмака
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27.05.2021 18:16 Відповісти
На другом сайте более точно описали назначение платежа:
Евросоюз выделил 25,4 млн евро гумпомощи для жителей ОРДЛО

То есть по сути на зарплаты обдроченцев …
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27.05.2021 18:44 Відповісти
не поможе мертвому кадило, а вороні мило...

Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 7674
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27.05.2021 17:57 Відповісти
Не впадай у ступор,просто бери пляшку,наливай туди бензин,зверху трохи"масла"і ******.
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27.05.2021 18:09 Відповісти
сейчас все пострадавшие сконцентрированы в ОП и в Раде ( фракция СН ) Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5579
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27.05.2021 17:58 Відповісти
Вспомнилась крылатая фраза Генадия Москаля 😁😁
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27.05.2021 18:03 Відповісти
Юзику маловато будет Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 3081
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27.05.2021 18:14 Відповісти
хм.. а пАстрадавшие это кормильцы которые ходили на референдум !? Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 7797
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27.05.2021 18:42 Відповісти
ЕС объявил о новой помощи в размере €25,4 млн на помощь людям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Источник: https://censor.net/ru/n3267875

Це тіпа - хай і надалі гибнуть ващі вояки, от вам грощі, затуліть писок Евросоюз выделит €25,4 млн пострадавшим от конфликта на Донбассе, - фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 4915
Проституційна влада Німеччини і Франції.
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27.05.2021 19:03 Відповісти
получатель Ринат Линидыч?))) ну пострадал же?? всё верно
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27.05.2021 19:58 Відповісти
Найбільше,звичайно,постраждав Ахметов, Боря"Хюндай" та інші достойні особи.От їм і віддати єврики.Зеленському ж - комісійні.
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27.05.2021 23:16 Відповісти
Пані фон дер Ляйен! Ніж давати гроші ТАКІЙ владі, краще зовсім їх не давати!
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27.05.2021 23:19 Відповісти
 
 