Євросоюз виділить € 25,4 млн постраждалим від конфлікту на Донбасі, - фон дер Ляєн

ЄС оголосив про нову допомогу в розмірі € 25,4 млн на допомогу людям, які постраждали від конфлікту на сході України, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в твіттері.

"Рада знову поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Я підтвердила незмінну підтримку ЄС реформ і територіальної цілісності України. Ми оголосили про нову допомогу € 25,4 млн для допомоги людям, постраждалим від конфлікту. Ми також підтримуємо Україну в боротьбі з COVID-19" , - написала Урсула фон дер Ляєн.

Згідно із заявою, опублікованою на сайті Єврокомісії, від початку конфлікту на Донбасі загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС досяг € 190 млн.

"Заявлене сьогодні фінансування допоможе людям, які постраждали від наслідків конфлікту, отримати доступ до медичних послуг, включаючи підвищення рівня готовності та реагування на пандемію COVID-19, а також до послуг з отримання захисту, зокрема юридичної підтримки", - сказано в тексті заяви.

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Зокрема, вироблена допомога дозволить відремонтувати пошкоджені будинки, школи і лікарні, а також забезпечить найбільш вразливих осіб засобами для задоволення базових потреб і доступ до питної води та освіти в умовах надзвичайних ситуацій.

Пріоритетними будуть потреби вразливих категорій населення, таких як літні люди та особи з обмеженими можливостями.