Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала ТОВ "Новости 24 години" (супутниковий телеканал NewsOne), ТОВ "НАШ 365" (супутниковий телеканал "НАШ") і ТОВ "ТРК "112-ТВ" (супутниковий телеканал "112 Україна") сплатити штрафи в розмірі 25% ліцензійного збору за поширення закликів до розпалювання війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Нацради.

NewsOne зобов'язали сплатити штраф у розмірі 114 тис. грн за висловлювання гостя програми "Епіцентр української політики" В'ячеслава Піховшека, оскільки ні ведуча, ні телерадіоорганізація не вжили заходів для припинення правопорушення в ефірі. Передача транслювалася 4 січня наживо, а наступного дня - у повторі.

Телеканал "112 Україна" повинен сплатити 114 тис. грн штрафу за висловлювання в передачі "Голос народу" (29–31 січня), де екснардеп Петро Симоненко заявив, що в Україні на території окремих районів Луганської та Донецької областей триває внутрішній конфлікт, назвавши те, що відбувається, "громадянською війною".

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Телеканал "НАШ" отримав відразу дві штрафні санкції на загальну суму 228,135 тис. грн. Штраф за трансляцію 15–16 грудня 2020 року в передачі "Марафон" висловлювань експрем'єр-міністра України Миколи Азарова, який заперечував участь в агресії Росії проти України збройних сил РФ. І штраф за трансляцію 15 січня нинішнього року в передачі "Марафон" висловлювань народного депутата V–VII скликань Верховної Ради Олени Бондаренко. Вона в ефірі називала військовослужбовців Збройних сил України "злочинцями".

Крім штрафів, телеканалу "НАШ" призначено ще одну позапланову перевірку за ефір токшоу "Марафон" від 4 травня, де у висловлюваннях гостя передачі Петра Симоненка СБУ зафіксувала ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи розпалювання національної ворожнечі та ненависті й пропаганди комуністичного тоталітарного режиму.