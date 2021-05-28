УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8906 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
6 227 47
Бондаренко Олена (50) Нацрада_ТРМ (361) Симоненко (564) штраф (705) 112_Україна (173) Newsone (174)

Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нацрада оштрафувала NewsOne,

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала ТОВ "Новости 24 години" (супутниковий телеканал NewsOne), ТОВ "НАШ 365" (супутниковий телеканал "НАШ") і ТОВ "ТРК "112-ТВ" (супутниковий телеканал "112 Україна") сплатити штрафи в розмірі 25% ліцензійного збору за поширення закликів до розпалювання війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Нацради.

NewsOne зобов'язали сплатити штраф у розмірі 114 тис. грн за висловлювання гостя програми "Епіцентр української політики" В'ячеслава Піховшека, оскільки ні ведуча, ні телерадіоорганізація не вжили заходів для припинення правопорушення в ефірі. Передача транслювалася 4 січня наживо, а наступного дня - у повторі.

Телеканал "112 Україна" повинен сплатити 114 тис. грн штрафу за висловлювання в передачі "Голос народу" (29–31 січня), де екснардеп Петро Симоненко заявив, що в Україні на території окремих районів Луганської та Донецької областей триває внутрішній конфлікт, назвавши те, що відбувається, "громадянською війною".

Читайте також: Нацрада з ТРМ оштрафувала телеканал Z ZIK на 341 тис. грн за поширення закликів до розпалювання війни

Телеканал "НАШ" отримав відразу дві штрафні санкції на загальну суму 228,135 тис. грн. Штраф за трансляцію 15–16 грудня 2020 року в передачі "Марафон" висловлювань експрем'єр-міністра України Миколи Азарова, який заперечував участь в агресії Росії проти України збройних сил РФ. І штраф за трансляцію 15 січня нинішнього року в передачі "Марафон" висловлювань народного депутата V–VII скликань Верховної Ради Олени Бондаренко. Вона в ефірі називала військовослужбовців Збройних сил України "злочинцями".

Крім штрафів, телеканалу "НАШ" призначено ще одну позапланову перевірку за ефір токшоу "Марафон" від 4 травня, де у висловлюваннях гостя передачі Петра Симоненка СБУ зафіксувала ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи розпалювання національної ворожнечі та ненависті й пропаганди комуністичного тоталітарного режиму.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
А закрыть эти помойки слабо?
показати весь коментар
27.05.2021 18:06
+19
Тюрьма + конфискация ! А не какойто штраф за такое !
показати весь коментар
27.05.2021 18:06
+14
Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 7879
показати весь коментар
27.05.2021 18:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А закрыть эти помойки слабо?
показати весь коментар
27.05.2021 18:06 Відповісти
Хіба вони не закриті?
показати весь коментар
27.05.2021 18:09 Відповісти
"наш" врменно работат
показати весь коментар
27.05.2021 18:13 Відповісти
Работает же, каждый вечер льют дерьмо в уши.
показати весь коментар
27.05.2021 18:18 Відповісти
Пропоную з допомогою артилерії, так надійніше.
показати весь коментар
27.05.2021 18:53 Відповісти
Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ

Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны
показати весь коментар
27.05.2021 20:33 Відповісти
Тюрьма + конфискация ! А не какойто штраф за такое !
показати весь коментар
27.05.2021 18:06 Відповісти
В головах у кацапов.
показати весь коментар
27.05.2021 18:12 Відповісти
Речь о кацапах,свинособака)но где ж тебе понять -вас же папы алкаши через сраку рожают,от туда и лишняя хромосома с деформированной челюстью
показати весь коментар
27.05.2021 18:16 Відповісти
А не пора бы,это кацапское кодло спалить нах.й.
показати весь коментар
27.05.2021 18:11 Відповісти
Этот Пиховшек открыто разжигает войну лет двадцать и дальше будет продолжать, так как никаких мер в отношении его и прочих подобных не принимается.
показати весь коментар
27.05.2021 18:11 Відповісти
Украинские позорные власти не способны защитить страну даже от агентуры врага. Позорная и никчемная власть! Не могут ни агентуру врага уничтожить, ни коррупцию побороть, а скорее ее возглавили и своих хозяев олигархов обогатили в 3 раза за год. И будут еще больше выжимать из Украинского народа денег, мне кажется палыхнет и будет настоящая кровавая революция, что всех бесов этих олигархов перемочат и все заберут в гос власть, что они грабили. Людям реально станет легче, когда их не станет! И похер уже будет на все!
показати весь коментар
27.05.2021 18:11 Відповісти
не то что папередники
показати весь коментар
27.05.2021 18:16 Відповісти
Политическое давление у Путина и Лукашенка, все кто против диктатуры в тюрьмах.
показати весь коментар
27.05.2021 18:15 Відповісти
Так может уже лицензии забрать пора? Или так и будете тысячу раз штрафы копеечные накладывать?
показати весь коментар
27.05.2021 18:14 Відповісти
Правильно! Долбать их деньгами!
Тыкать им в рыло.
Гнусавых так только и лечат.
Всякие Максы и Сики - мокрощелки санитарами в больницы
показати весь коментар
27.05.2021 18:16 Відповісти
штрафовать на тысячи, когда у них многомиллионная подпитка из-за поребрика - это как дробью по слону
показати весь коментар
28.05.2021 01:37 Відповісти
Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 7879
показати весь коментар
27.05.2021 18:24 Відповісти
торговець комунізму.
барижить на мізках совкодрочерів.
показати весь коментар
27.05.2021 18:40 Відповісти
оці теж наярюють совкову ностальжі



******* Такасама@n6j1K0PZH4vMK0y





Харків не перестає "радувати" креативом, на цей раз відзначилася корпорація "М'сний ряд". Це ж кому стукнуло у ватну голову назвати ковбасу "хохляцькой" і на який контингент воно розраховано?
І друге питання - куди цю ковбасу встромити маркетологу "приколісту"?

Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 919
показати весь коментар
27.05.2021 20:27 Відповісти
От дибіли....що тут скажеш.
показати весь коментар
27.05.2021 20:43 Відповісти
Я рад за него, у человека хороший вкус Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 7270
показати весь коментар
27.05.2021 18:42 Відповісти
не розумію як ремінь може коштувать 50 000 дол. це занадто не то слово
показати весь коментар
27.05.2021 19:08 Відповісти
Читаем что в том ремне на его ценнике, или смотрим классику... Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 6894
Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 126
показати весь коментар
27.05.2021 19:29 Відповісти
Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 3959 Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 5092 Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 3302
показати весь коментар
28.05.2021 09:56 Відповісти
Штраф?
Закрити нахій із конфіскацією, весь персонал - до стінки, абонентів і підписників - у Павлоград тайгу валити!
показати весь коментар
27.05.2021 18:24 Відповісти
высказывание было 4 января? Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 8162 включите прям сейчас,там каждую минуту поливают грязью Украину,Украинских Воинов,называя их рагулями,оскорбляют патриотов и ведут антиукраинскую пропоганду в угоду кацапской России!!!!
показати весь коментар
27.05.2021 18:25 Відповісти
Зебобики, я не понял. Шо происходит?
показати весь коментар
27.05.2021 18:32 Відповісти
Щось малувато санкцій для помийок.
показати весь коментар
27.05.2021 18:39 Відповісти
Штраф,за разжигание войны?Окуеть. Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 3036
показати весь коментар
27.05.2021 18:43 Відповісти
за распространение призывов к разжиганию войны -штраф?и это во время войны ?да расстрел там должен быть или минимум тюрьма
показати весь коментар
27.05.2021 18:46 Відповісти
Боротися з ворогом штрафами замість зашморгів,може лише Україна.
показати весь коментар
27.05.2021 20:10 Відповісти
Какой там нафиг штраф!
Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны - Цензор.НЕТ 9907
показати весь коментар
27.05.2021 20:22 Відповісти
для сепарских сливных бачков типа 112, наш, ньюзван штраф в 114 тыс грн. это типа насмешки ибо кремлевское ботоксное ху@ло башляет им миллионы баксов, чтобы эти информационные помойки лили раша-пропаганду круглосуточно... эту сепарскую шваль нужно посто закрывать, лишая лицензии за работу против государства Украина. Все остальное - имитация "борьбы" с пропагандой московской орды....
показати весь коментар
27.05.2021 21:11 Відповісти
Сраный штрафик в 200 штук гривен?Боже какие дебилы.Как можно потом воевать за страну,где прокацапское кодло спокойно вещает на ТВ и поливает ВСУ грязью?
показати весь коментар
27.05.2021 21:41 Відповісти
Не дивлюсь ті канали. Але цікаво, про що йшлося в тому ефірі 4 січня. Як саме Піховшек розпалював війну? Закликав іти війною проти кацапів? То це тепер вважається злочином?
показати весь коментар
27.05.2021 21:56 Відповісти
Я про курву Бондаренко писал,а Пиховшек это сам по себе "ходячий злочин"
показати весь коментар
27.05.2021 22:29 Відповісти
А я запитував саме про Піховшека. Ти ж дивишся ті канали, наскільки я зрозумів з коментаря? То якщо бачив ефір від 4 січня, то дай конкретну відповідь на моє запитання. І все, мене цікавить конкретний факт порушення і в чому він виявився, а хто там на чию думку ходячий злочин чи сидячий мене не цікавить. Без рішення суду, підкріпленого незаперечними доказами, це все лише наклеп і домисли. І вже треба врешті-решт вирішувати: ми будуємо правову державу європейського рівня чи йдемо шляхом "рєволюціонной целєсообразності"? Але зразу зауважу: при виборі другого варіанту наша країна приречена, бо шукати, призначати і знищувати "ворогів народу" можна десятиліттями, при цьому нічого путнього так і не побудувавши. Доведено історією...
показати весь коментар
27.05.2021 23:52 Відповісти
Я не смотрю это говно.А ты если хочешь подавай в суд на Нацраду в защиту чести и достоинства прокацапского говноеда Пиховшека. Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 9293
показати весь коментар
28.05.2021 01:11 Відповісти
Мені не цікавий Піховшек, мене хвилює, яку країну будує наш мудрий нарід...
показати весь коментар
28.05.2021 20:00 Відповісти
какой злочин, - ходячий инфаркт.
показати весь коментар
28.05.2021 03:51 Відповісти
За посты, что ***** из Украины нужно *** как поступил Азейбарджан - будут штрафовать?
Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни - Цензор.НЕТ 949
показати весь коментар
28.05.2021 09:03 Відповісти
 
 