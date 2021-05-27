Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
За інформацією волонтера Романа Сініцина, в понеділок суд винесе активісту Сергієві Стерненку обвинувальний вирок у справі про викрадення людини. На вечір понеділка біля будівлі Офісу президента в Києві запланована мирна акція за справедливий суд.
Про це Сініцин пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сергія Стерненка в понеділок будуть закривати у колонію. Від надійних джерел в одеському апеляційному суді надійшла інфа, що судді "по справі про 300 гривень" проти Сергія, збираються винести йому обвинувальний вирок та закрити його до в'язниці. Надовго. До Верховного і ЄСПЛ - це рік\два мінімум", - написав Сініцин.
Він додав, що, за інформацією його джерел, головуюча суддя у цій справі написала заяву про відставку. Таким чином справа Стерненка стане для неї останньою.
Сініцин також вказав, що, на його думку, у справі Стерненка "на суддів йде дуже сильний тиск по лінії Авакова та Медведчука".
"В неділю в Києві о 18 під ОП буде мирна акція за справедливий суд. Це наша остання можливість добитись законності. Якщо масово не вийдемо – буде погано. Закриють Сергія, а потім позакривають нас", - припустив волонтер.
"Не смійтесь з білорусів, у нас тут не настільки прям все краще. Якщо нас буде багато, може ми ще змінимо цю країну на краще та не дамо різним чортам забрати у нас право на справедливість. Побачимось", - підсумував він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненко і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.
Вирок апеляційний суд має винести 31 травня.
Будь ласка, зачекайте...
п.5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб ...
Стосовно того, що Стерненко порізав собі сам руку, то, швидше за все ватні вигадки.
поки будете шукати цей закон може й самі матчастину підтягнете.
Це - ЗЕборотьба: Стерненка - за грати, а суддю Тупицького - на волю.
____РЕПРЕССИИ, ТЕРРОР .....ВОЗВРАЩАЮТСЯ В УКРАИНУ !!!____
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Когда продажные ЗЕбилы капитулянты хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они в угоду кремлю сажали патриотов и националистов, я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд про-украинских граждан, я молчал: так - как был равнодушен к политике.
А когда проклятые ЗЕбилы уже пришли за мной, поддержать и заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские слуги холуи эти Иуды -ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию: все националистические, патриотические и про-украинские силы в Украине. Тогда если мы жёстко не остановим их. То скоро и самой Украины как суверенного государства не будет. -
Таких патриотов, как Стерненко нельзя отдавать оборзевшим судьям, не служащим закону, а обслуживающим олигархическую Систему.
Краще вже їхати до Клоуна в держ.дачу
Но под ОПу не выйду---Стерненко сам эту власть привел, нужно ответственность нести за свой выбор.
Да, Стерненко невиновен, приговор по беспределу.
А ! Вже є !
Вообще-то дело не о 300 гривнах. 300 гривен, сколько было в кармане потерпевшего, просто скрысятничали в ходе борьбы с сепаратизмом и кацапской агрессией
ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ ЩО ЯК ЩО ХУНТА ДІЙСНО ПРИЙДЕ ДО ВЛАДИ ТО
РЮКЗАКЕВИЧА ЯК ФАНАТА ЕЛТОНА ДЖОНА ПОСАДЯТЬ НА ПАЛЮ ПОСЕРЕД
ВСІЄЇ УКРАЇНИ За Сашка Білого цей бичара так і не відповів.
Патріотам свободу, Стерненко на волю
****** а убийство Саши Белого...... символичненько..... но проглотили, не до конца но прогло
тили.... дальше были опять убийства и финал-апофеоз убийство Гандзюк... авакофф ты хто
Толку от них в лучшем случае = никакого.
Протест не должен быть мирным, если к нему не прислушиваются в 1000500-й раз.