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Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП

За інформацією волонтера Романа Сініцина, в понеділок суд винесе активісту Сергієві Стерненку обвинувальний вирок у справі про викрадення людини. На вечір понеділка біля будівлі Офісу президента в Києві запланована мирна акція за справедливий суд.

Про це Сініцин пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сергія Стерненка в понеділок будуть закривати у колонію. Від надійних джерел в одеському апеляційному суді надійшла інфа, що судді "по справі про 300 гривень" проти Сергія, збираються винести йому обвинувальний вирок та закрити його до в'язниці. Надовго. До Верховного і ЄСПЛ - це рік\два мінімум", - написав Сініцин.

Він додав, що, за інформацією його джерел, головуюча суддя у цій справі написала заяву про відставку. Таким чином справа Стерненка стане для неї останньою.

Читайте також: Суд 31 травня оголосить рішення щодо апеляції Стерненка на вирок у справі про викрадення депутата райради

Сініцин також вказав, що, на його думку, у справі Стерненка "на суддів йде дуже сильний тиск по лінії Авакова та Медведчука".

"В неділю в Києві о 18 під ОП буде мирна акція за справедливий суд. Це наша остання можливість добитись законності. Якщо масово не вийдемо – буде погано. Закриють Сергія, а потім позакривають нас", - припустив волонтер.

"Не смійтесь з білорусів, у нас тут не настільки прям все краще. Якщо нас буде багато, може ми ще змінимо цю країну на краще та не дамо різним чортам забрати у нас право на справедливість. Побачимось", - підсумував він.

Читайте також: Одеський апеляційний суд залишив Стерненка і Демчука під цілодобовим домашнім арештом

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненко і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

Вирок апеляційний суд має винести 31 травня.

Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП 01
Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП 02
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Топ коментарі
+66
Нещодавно бачила сюжет про вбивство бійця. Якісь придурки вчепились біля клубу. Камера засняла, як його холоднокровно вбили.
І думаєте їх посадили ? Або тягають як Стерненека ?
Нічого подібного. Сидять вдома. Вільні люди.
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27.05.2021 18:33
+32
"Разница между ложью Путина и Зеленского в том, что для Путина ложь - это инструмент, а для Зеленского - состояние.". Это краткое описание текущих времен. Буду постить до последнего зебобика(говорят, они еще где-то есть, хоть и немного).
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27.05.2021 18:35
+23
они просто хотели чтобы СТЕРНЕНКО БЫЛ УБИТ....поэтому такой суд
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27.05.2021 18:55
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Сторінка 2 з 2
Не те. Нападників було двоє, тому читайте
п.5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб ...
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29.05.2021 18:38 Відповісти
Іще раз. Мав права затримати нападника. Далі, якщо під час затримання одного з нападників, той чинив опір, Стерненко мав право застосовувати будь що у процесі боротьби. Нападник же не ліг на землю і руки за голову не поклав.
Стосовно того, що Стерненко порізав собі сам руку, то, швидше за все ватні вигадки.
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29.05.2021 19:31 Відповісти
Ви же не можете нічим логічним заперечити із свого дна Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 2749
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29.05.2021 20:43 Відповісти
Він тому кацапу, що здох, ножа в дупу встромив. Звідки він міг знати, що у кацапів серце в сраці?
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27.05.2021 21:02 Відповісти
Кацапе, здєсь водкі нєт. Нах.й звідси, свинособака смердюча.
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27.05.2021 20:38 Відповісти
Это сут про похищение
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27.05.2021 19:38 Відповісти
Пофигу! УБИЙЦА ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!!!
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27.05.2021 19:45 Відповісти
А даун, вроде тебя, должен сидеть на дурке под постоянным контролем и таблетки пить по часам. Вопрос, почему ты, дебил, на свободе?
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27.05.2021 19:51 Відповісти
Наверно потому что еще нет закона по которому могут сажать токо потому что мое мнение не совпадает с твоим!!!
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27.05.2021 19:56 Відповісти
Как нет и закона о том, какой должна быть самооборона. Догонял он его потому, что ствола у него не было, а так бы издали в затылок пулю всадил, и был бы прав. Слишком удобно для нападавших получается, напал, хотел замочить, понял, что не получается, осознал-раскаялся-убежал, все. Так вот хрен.
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27.05.2021 20:02 Відповісти
Вообщето закон о самообороне у нас есть! Учите матчасть!!
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27.05.2021 20:03 Відповісти
Учи сам, дебил. Закон старый, советский, в нем не прописано НИЧЕГО.
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27.05.2021 20:07 Відповісти
Да закон старый гавняный но он ЗАКОН! и он такой какой есть и то что он старый гавняный не значит что его можно нарушать! Вот мне например не нравится закон об обязательной уплате налогов ну и что ? судя по вашему посту его можно нарушать да?!!
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27.05.2021 20:09 Відповісти
Ну так не плати, и увидишь, что получится. Или не сопротивляйся, когда твою жену на улице пара отморозков трахнуть захотят. И тоже увидишь, что получится.
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27.05.2021 20:15 Відповісти
поживем увидим!!
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27.05.2021 20:17 Відповісти
А що, є дебіли які платять податки ? ))
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27.05.2021 23:24 Відповісти
По этому закону, если на тебя напали трое с ножами а ты их завалил, то суд вполне может вспомнить, что в 6 классе ты 3 месяца ходил в секцию карате и таким образом будучи подготовленным бойцом превысил необходимую оборону. Ну и посадить конечно.
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27.05.2021 20:11 Відповісти
т.е. лично вам нравится когда какой то стерненко будет решать кто у нас нападает а кто убегает!! потому что вам закон не такой?!! а вы уверены что по отношению к вам такой вот стерненко решит правильно так как вам понравится?!!
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27.05.2021 20:13 Відповісти
То есть это Стерненко с девушкой на них злобно и коварно напал? Лучше закройся, я софистов и посильнее тебя видал.
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27.05.2021 20:17 Відповісти
Мне пофигу кто на кого напал! главное что стерененко гонялся с ножем за убитым что 100% говорит что это было убийство а не самооборона!!! а УБИЦА ДОЛЖЕН СИДЕТЬ!!! А СКАЗКИ РАСКАЗЫВАЙТЕ СЕБЕ В ЗЕРКАЛО!!!
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27.05.2021 20:20 Відповісти
,,пофигу кто на кого напал! главное что стерененко гонялся с ножем,, А может тогда пофиг кто гонялся с ножем? Раз пофиг кто на кого напал?
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28.05.2021 09:05 Відповісти
Ruslan Tkachenko, ого, прям окремий закон про перевищення меж необхідної оборони? то може посилання на той закон дасте? бо окрім норми в ККУ більше ніде з таким терміном не стикався.
поки будете шукати цей закон може й самі матчастину підтягнете.
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27.05.2021 21:43 Відповісти
Ось вся боротьба, не з ворогамиУкраїни ,корупціонерами ,олігархами ,а з громадськими активістами,добровольцями ,вулантерами їх боїтся режим.
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27.05.2021 20:24 Відповісти
он такой же активист как я кацманавт!!
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27.05.2021 20:25 Відповісти
Гнида ти справжня. Тьфу, противно таким мудакам відписувати, але вони повинні знати хто вони є.
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27.05.2021 20:42 Відповісти
В нього тільки підписників в ютуб каналі майже триста тисяч ,а хто ти такий рашиський прихвостень ?
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27.05.2021 20:44 Відповісти
А вот как определяются активисты! а я то думал!! ну просветили меня просветили!! а самим то не смешно!! КАЦМАНАВТ!!!
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27.05.2021 20:52 Відповісти
Как всегда-,,я человек посторонний и меня это не интересует--и давай двести постов одной конкретной направленности! Весь форум засрал своей ватной ненавистью
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28.05.2021 09:17 Відповісти
"Ось вся боротьба, не з ворогамиУкраїни ,корупціонерами ,олігархами..."

Це - ЗЕборотьба: Стерненка - за грати, а суддю Тупицького - на волю.
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28.05.2021 04:32 Відповісти
"Акція за справедливий суд",в Україні,ще може бути "мирною"?!Як у Білорусі "за демократію"?!
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27.05.2021 20:26 Відповісти
Це наразі створить більш поглиблену засічку, щоб через н-ний час різати ворогів нещадно і без люстрації !
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27.05.2021 20:29 Відповісти

____РЕПРЕССИИ, ТЕРРОР .....ВОЗВРАЩАЮТСЯ В УКРАИНУ !!!____
-
Когда продажные ЗЕбилы капитулянты хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они в угоду кремлю сажали патриотов и националистов, я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд про-украинских граждан, я молчал: так - как был равнодушен к политике.
А когда проклятые ЗЕбилы уже пришли за мной, поддержать и заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские слуги холуи эти Иуды -ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию: все националистические, патриотические и про-украинские силы в Украине. Тогда если мы жёстко не остановим их. То скоро и самой Украины как суверенного государства не будет. -
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27.05.2021 20:36 Відповісти
Тут щось московським духом пахне. Чи ще хтось цей сморід чує? Агов товариство, а ну скажіть.
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27.05.2021 20:47 Відповісти
Я был на прошлых акциях. Буду и на этой!
Таких патриотов, как Стерненко нельзя отдавать оборзевшим судьям, не служащим закону, а обслуживающим олигархическую Систему.
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27.05.2021 21:14 Відповісти
Яка ціль акції? В неділю ввечері в ОП лише вахтер черговий.
Краще вже їхати до Клоуна в держ.дачу
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27.05.2021 21:18 Відповісти
Надо суд перенести на цензор, здесь собрались самые умные и справедливые,сразу порешают кто прав,кто виноват.
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27.05.2021 21:42 Відповісти
Я желаю зеленскому ЛИЧНО пройти все то, что прошли из-за него Риф, Антоненко, Дугарь, Стерненко и умирать медленно в одиночестве, как умер Журавель!
Но под ОПу не выйду---Стерненко сам эту власть привел, нужно ответственность нести за свой выбор.
Да, Стерненко невиновен, приговор по беспределу.
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27.05.2021 21:58 Відповісти
Я помню как Стерненко пороха поливал главном как мог,теперь наслаждайтесь .
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27.05.2021 22:01 Відповісти
Он в чем то соврал? Если предыдущий был полным гамном, а следующий президент тоже и того же теста, это не повод не называть гамно гамном и избирать предыдущее.
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27.05.2021 22:22 Відповісти
Сами теперь,кретины зеголосильные,все сами -только вот,кроме как на двери сцать, вы нихрена не можете)
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27.05.2021 22:40 Відповісти
А ти повне, чи частково, чи як себе класифікуєш?
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28.05.2021 01:10 Відповісти
Твій порох кум мєдвєдчука.
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27.05.2021 23:46 Відповісти
Вообще то Порох кум Ющенко,свинособака)и да,ещё высри,что Ющ свою первую жену убил,а Порошенко брата-помним ваш шакальий бред,козломордый)
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28.05.2021 07:54 Відповісти
Кокошнік не смерди лаптями тут.
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29.05.2021 09:21 Відповісти
Чё чё,свинособака?))))))капец,ты,лишнехромосомное ,таки меня рассмешило
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29.05.2021 10:18 Відповісти
Ти навіть гавкаєш,як Schweinehunde лапотні.
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30.05.2021 14:26 Відповісти
футболки трендові вже пошиті ?
Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 7944

Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 9820

А ! Вже є !
Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 5291
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27.05.2021 22:23 Відповісти
Це не суд, це судилище... Ще один злочин в список "тимчасовому потужному", "оку государєвому" і особисто членограю
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27.05.2021 22:39 Відповісти
Чомусь так собі думаю, що Квартал-95 про це пошкодує...
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27.05.2021 22:42 Відповісти
НЕОБХОДИМО НА ТОГО ПОДЧЕРТА ОДЕССКОГО КОМПРОМАТ НАКОПАТЬ !!! ЧТО ОН СЕПАР !!!
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27.05.2021 23:04 Відповісти
Аваков- рюкзак як і всі його мусара і ЗЕбанда....
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27.05.2021 23:26 Відповісти
Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 2244Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 5933
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27.05.2021 23:29 Відповісти
и пенопласта можно добавить...если технику жечь
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28.05.2021 07:45 Відповісти
Суддям-сєпарам суд Лінча.
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27.05.2021 23:44 Відповісти
Феодально-олігархічна система хоче загальмувати розвиток України і далі безкарно грабувати народ,"судді",це шнирі у олігархів і мафіоза Чорта авакова,який вбив Сашка Білого,бо зломати його мусорам не вдалося.
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27.05.2021 23:51 Відповісти
"по делу о 300 гривнах"(с)

Вообще-то дело не о 300 гривнах. 300 гривен, сколько было в кармане потерпевшего, просто скрысятничали в ходе борьбы с сепаратизмом и кацапской агрессией
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28.05.2021 00:00 Відповісти
Входит и выходит,замечательно выходит. Такое впечатление что власти намеренно устроили спектакль и окончательное решение их абсолютно не волнует,важен сам процесс.
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28.05.2021 00:08 Відповісти
Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 1543
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28.05.2021 01:14 Відповісти
Синицын также указал, что, по его мнению, в деле Стерненко "на судей идет очень сильное давление по линии Авакова и Медведчука". Источник: https://censor.net/ru/n3267883

ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ ЩО ЯК ЩО ХУНТА ДІЙСНО ПРИЙДЕ ДО ВЛАДИ ТО
РЮКЗАКЕВИЧА ЯК ФАНАТА ЕЛТОНА ДЖОНА ПОСАДЯТЬ НА ПАЛЮ ПОСЕРЕД
ВСІЄЇ УКРАЇНИ Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 6 Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 4051 За Сашка Білого цей бичара так і не відповів.
Патріотам свободу, Стерненко на волю Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП - Цензор.НЕТ 9069
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28.05.2021 01:15 Відповісти
Ахтокогозамовив тепер не мвє значення. Клоун при булаві вже.
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28.05.2021 06:18 Відповісти
хочу напомнить что первым шагом потмайдановской власти был не арест расстрельных ком-
****** а убийство Саши Белого...... символичненько..... но проглотили, не до конца но прогло
тили.... дальше были опять убийства и финал-апофеоз убийство Гандзюк... авакофф ты хто
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28.05.2021 07:16 Відповісти
Таварищ Путен строго приказал
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28.05.2021 09:00 Відповісти
Все знают, к чему приводят "мирные протесты".
Толку от них в лучшем случае = никакого.
Протест не должен быть мирным, если к нему не прислушиваются в 1000500-й раз.
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28.05.2021 09:01 Відповісти
Волю Стерненко! Геть зебилов!
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28.05.2021 10:26 Відповісти
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