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Вирішальна роль у виборі директора НАБУ має належати міжнародним експертам, - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вирішальна роль у виборі директора НАБУ має належати міжнародним експертам, - Ситник

Для збереження інституційної незалежності Національного антикорупційного бюро України необхідно віддати вирішальну роль у виборі директора міжнародним експертам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ, про це заявив директор НАБУ Артем Ситник на онлайн-дискусії "Антикорупційна і судова реформи: оцінка прогресу та актуальні виклики", яка відбулася 27 травня 2021 року.

"Сподіваємося, що в новому законі вирішальну роль при виборі директора НАБУ нададуть міжнародним експертам, а передача повноважень після конкурсу відбудеться найбільш безболісним для антикорупційної інфраструктури способом", - сказав Ситник, коментуючи ухвалення в першому читанні законопроєкту №5459-1 про приведення у відповідність з Конституцією України закону про НАБУ, сказано в повідомленні.

Він також зазначив, що спротив діяльності антикорупційних органів в Україні зростає.

"Якщо проаналізувати умови, в яких доводиться працювати новим антикорупційним органам, то повинні визнати, що дедалі більше зусиль витрачаємо не на розвиток, а на захист інститутів. І в цьому контексті Національне бюро, мабуть, є рекордсменом, враховуючи підвищену увагу до своєї діяльності з боку політичних еліт і за кількістю спроб ослаблення його інституційної незалежності і функціоналу", - зазначив Ситник.

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Топ коментарі
+4
А будет как с мендель...все конкурсы это только красивая обложка....зеленое стадо назначит на 100 процентов своего чувачка...
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27.05.2021 18:54
+2
Вы в своем уме! А не дай бог они коррупционеров ловить начнут!
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27.05.2021 19:06
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однозначно
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27.05.2021 18:44 Відповісти
это противоречит интересам бесноватого вовки-шута, смотрящего за ним ермака и их хозяев - коломойши, ахметова и т.д.
Ну они ж не лохи назначать НЕ "своего на 100% человека" на этот пост))
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27.05.2021 18:51 Відповісти
А будет как с мендель...все конкурсы это только красивая обложка....зеленое стадо назначит на 100 процентов своего чувачка...
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27.05.2021 18:54 Відповісти
та щасс ,вовік з Коломойським з цим не погоджуються ...))
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27.05.2021 18:56 Відповісти
Вы в своем уме! А не дай бог они коррупционеров ловить начнут!
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27.05.2021 19:06 Відповісти
Самого уже назначила Иовович, кацапосербка, воспитанная в россии
Результат на лице.
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27.05.2021 19:10 Відповісти
Ха-ха-ха-ха-ха..,чия б корова "мычала",а чия б мовчала.У нас в основних галузях економіки держсектора засилля обраних з допомогою демократичного,убогого розуму "кращих спеціалістів" з "тунделя","керррівників" і рехв(ФФФ)орматорів.Аналогічна картина і в різних неконституційних "ОРГАНАХ",що "контролюють" і "виявляють" усілякі недоречності "поганого" \неєвропецького/ оновлення "незалежної". Є порпозиція:-А чи не послати усіх цих імпортних "порадників", за нашою історичною традицією -до Терези матері.?!\причому надовго.\
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27.05.2021 19:13 Відповісти
Это кричалка к Дню Независимости? Решающая роль в выборе директора НАБУ должна принадлежать международным экспертам, - Сытник - Цензор.НЕТ 2052
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27.05.2021 19:23 Відповісти
 
 