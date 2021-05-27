Вирішальна роль у виборі директора НАБУ має належати міжнародним експертам, - Ситник

Для збереження інституційної незалежності Національного антикорупційного бюро України необхідно віддати вирішальну роль у виборі директора міжнародним експертам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ, про це заявив директор НАБУ Артем Ситник на онлайн-дискусії "Антикорупційна і судова реформи: оцінка прогресу та актуальні виклики", яка відбулася 27 травня 2021 року.

"Сподіваємося, що в новому законі вирішальну роль при виборі директора НАБУ нададуть міжнародним експертам, а передача повноважень після конкурсу відбудеться найбільш безболісним для антикорупційної інфраструктури способом", - сказав Ситник, коментуючи ухвалення в першому читанні законопроєкту №5459-1 про приведення у відповідність з Конституцією України закону про НАБУ, сказано в повідомленні.

Він також зазначив, що спротив діяльності антикорупційних органів в Україні зростає.

"Якщо проаналізувати умови, в яких доводиться працювати новим антикорупційним органам, то повинні визнати, що дедалі більше зусиль витрачаємо не на розвиток, а на захист інститутів. І в цьому контексті Національне бюро, мабуть, є рекордсменом, враховуючи підвищену увагу до своєї діяльності з боку політичних еліт і за кількістю спроб ослаблення його інституційної незалежності і функціоналу", - зазначив Ситник.

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