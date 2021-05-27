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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5971) Протасевич Роман (296) Сапега (32)

Дівчину Протасевича Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі і можуть посадити на 12 років, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дівчину Протасевича Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі і можуть посадити на 12 років, - ЗМІ

Софії Сапезі вручили підозру за частиною 3 статті 130 КК РБ.

Про це пише телеграм-канал "Беларусь головного мозга", повідомляє Цензор.НЕТ.

27 травня Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі. За цією статтею дівчині загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними "Русской службы Би-би-си", яка посилається на джерела, крім цього Сапегу також підозрюють в організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок (частина 1 статті 342 КК РБ, до 3 років позбавлення волі) і в організації масових заворушень (частина 1 статті 293 КК РБ, до 15 років позбавлення волі).

Офіційної інформації про статус Сапеги і про те, фігурантом якої справи вона є, досі немає.

Читайте також: Адвокати дівчини Протасевича Сапеги не змогли потрапити до неї в СІЗО

Сапегу затримали 23 травня разом із білоруським журналістом, колишнім головним редактором опозиційного Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем під час екстреної посадки в Мінську літака Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Сапегу підозрюють "у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".

Сапегу заарештували на два місяці і помістили в СІЗО КДБ. Провладний телеграм-канал опублікував відео, де вона говорить, що є редактором каналу "Чорна книга Білорусі", в якому публікують особисті дані співробітників правоохоронних органів. Адвокати досі не можуть потрапити до дівчини.
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Топ коментарі
+14
вот...а у нас NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны призвали к штрафу...и то небось в 51 грн
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27.05.2021 19:01
+5
Акадэмик кива мечтает о таком отношении к оппозиции. Интересно как оно закукарекает если их начать сажать по этим статьям.
Ещё не помешало бы внести изменения в УК, чтобы любителей сталина можно было судить по сталински
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27.05.2021 19:07
+5
Эта страна террорист ещё и помогла лукашеску побольше уголовных статей на свою гражданку повесить. Когда определились какие, то тогда и посетил её дружбан лаврика по мафии. Думаю, что это ещё не конец. Ещё найдут что на неё повесить. Фантазии им для этого не занимать. 100-летний опыт гэбни не пропьёшь. Ау....Где вы там патриоты путлера ? Он вас посылает с удовольствием только как пушечное мясо на захватнические войны, сдохнуть за него, чтобы вы, бараны, ему с его кремлёвской мафией воздух не портили. Задолбали вы его уже своей любовью.
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27.05.2021 19:29
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вот...а у нас NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны призвали к штрафу...и то небось в 51 грн
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27.05.2021 19:01 Відповісти
Акадэмик кива мечтает о таком отношении к оппозиции. Интересно как оно закукарекает если их начать сажать по этим статьям.
Ещё не помешало бы внести изменения в УК, чтобы любителей сталина можно было судить по сталински
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27.05.2021 19:07 Відповісти
Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет

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И че? Розня хоть горела? а то разжигала розню и не разожгла. Надо было в розню бензина подлить.
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27.05.2021 21:54 Відповісти
Т.е. ты хочешь, как у них? Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ - Цензор.НЕТ 6867
Я так и думал.
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27.05.2021 19:20 Відповісти
Дівчину Протасевича Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі і можуть посадити на 12 років, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2906 как у них не хочу...но подтянуть наказание до американского-хочу.

незадача вот только,придется электрические стулья закупать
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27.05.2021 20:53 Відповісти
надо признать вся эта сучья свора требует к себе именно таких методов
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27.05.2021 19:21 Відповісти
По-твоему Украина должна быть похожа на Беларусь? Дівчину Протасевича Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі і можуть посадити на 12 років, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5816
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27.05.2021 20:10 Відповісти
27.05.2021 20:53
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27.05.2021 20:54 Відповісти
какая то дефективная статья размытая как в науке АТТЕИЗМ БОГА НЕТ --НО ОБЬЯСНЯЮТ этот факт ЦИТИРОВАНИЕМ СВЯТЫХ ПИСАНИЙ так и тут разжигание чего кого и у кого и как не ясно.... но статья же есть... и человек нашелся...
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27.05.2021 19:01 Відповісти
вот это и есть глупость и ханжество каждый придёт к Богу своим путем...
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27.05.2021 19:21 Відповісти
Атеїзм це відсутність теїзму (тобто віри в богів). Це не означає, що богів немає, та ніхто не "пояснює атеізм" цитуванням якихось там писань. От ви, наприклад, вірите у Зевса? От і я не вірю, тільки додайте до списку ще Яхве, Аллаха та інших.
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27.05.2021 19:33 Відповісти
Гражданка кацапстана, скреподержаве пофигу😁😁😁😁
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27.05.2021 19:05 Відповісти
Эта страна террорист ещё и помогла лукашеску побольше уголовных статей на свою гражданку повесить. Когда определились какие, то тогда и посетил её дружбан лаврика по мафии. Думаю, что это ещё не конец. Ещё найдут что на неё повесить. Фантазии им для этого не занимать. 100-летний опыт гэбни не пропьёшь. Ау....Где вы там патриоты путлера ? Он вас посылает с удовольствием только как пушечное мясо на захватнические войны, сдохнуть за него, чтобы вы, бараны, ему с его кремлёвской мафией воздух не портили. Задолбали вы его уже своей любовью.
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27.05.2021 19:29 Відповісти
По-моему ее должны спасать кураторы из Европейского университета пославшие ее делать революцию в к Бацьке.
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27.05.2021 19:44 Відповісти
Сто процентов, это заговор пендосов, ЦРУ не дремлет, будем отстреливаться, я вам дам "парабеллум"😁😁😁😁😁😁
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27.05.2021 20:40 Відповісти
А мы так рассчитывали что ее расстреляют...Дэмокрития однако епть!
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27.05.2021 19:08 Відповісти
Как-то по барабану. Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ - Цензор.НЕТ 587
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27.05.2021 19:22 Відповісти
Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ - Цензор.НЕТ 4433
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27.05.2021 19:32 Відповісти
... и зэки как раз те каналы и строили. Девушку Протасевича Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании розни и могут посадить на 12 лет, - СМИ - Цензор.НЕТ 8756
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27.05.2021 19:56 Відповісти
Старая мразь перемалывает людям жизни ради своей и Коленькиной жопы.
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27.05.2021 19:39 Відповісти
Что же вас, кремлевских бл..й сюда так тянет?
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27.05.2021 19:53 Відповісти
15 рэ за какулину.
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27.05.2021 19:58 Відповісти
Там ещё и нехров линчуют- уявляєш що там роблять зі свинособаками?
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27.05.2021 20:00 Відповісти
А что будет в Америке с человеком, который сбольшим разрывом проиграл выборы и не освобождает место! А те люди, которые призывали его к этому, были арестованы и побиты , осуждены.
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27.05.2021 20:27 Відповісти
Охеренно покатались...
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27.05.2021 20:55 Відповісти
Привет Северная Корея во весь рост! Это уже уровень за шпионаж 37года.
Беларусам не позавидуешь, впрочем, они сами в свое время сделали осознанный выбор проголосовав за "ностальгию по СССР" и "крепкого хозяйственника".
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27.05.2021 20:59 Відповісти
Наталія Протасевич: «Жити потрібно так, щоб в 26 років диктатори висилали за тобою винищувачі. Я пишаюся своїм сином. Він герой. Він людина, яка завжди була тільки за справедливість. Людина, яка завжди була за правдиве висвітлення подій в країні».

У достойної матері виріс гідний син.Дівчину Протасевича Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі і можуть посадити на 12 років, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8669.
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27.05.2021 22:00 Відповісти
Можно только сказать в конце - "Аминь".
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28.05.2021 16:57 Відповісти
Захід має діяти по відношенню до Лукашенко і Біларусі обережно. Щоб своєю відразою й блокуваннями не заштовхнути Біларусь у склад московії. А нам взагалі сидіти тихо й займатися внутрішніми справами, яких невпроворот.
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28.05.2021 00:42 Відповісти
Для нашей ваты Лукашенко все равно пример лучшего президента и крепкого хозяйственника.
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28.05.2021 09:30 Відповісти
 
 