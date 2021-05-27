Дівчину Протасевича Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі і можуть посадити на 12 років, - ЗМІ

Софії Сапезі вручили підозру за частиною 3 статті 130 КК РБ.

Про це пише телеграм-канал "Беларусь головного мозга", повідомляє Цензор.НЕТ.

27 травня Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі. За цією статтею дівчині загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними "Русской службы Би-би-си", яка посилається на джерела, крім цього Сапегу також підозрюють в організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок (частина 1 статті 342 КК РБ, до 3 років позбавлення волі) і в організації масових заворушень (частина 1 статті 293 КК РБ, до 15 років позбавлення волі).

Офіційної інформації про статус Сапеги і про те, фігурантом якої справи вона є, досі немає.

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Сапегу затримали 23 травня разом із білоруським журналістом, колишнім головним редактором опозиційного Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем під час екстреної посадки в Мінську літака Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Сапегу підозрюють "у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".

Сапегу заарештували на два місяці і помістили в СІЗО КДБ. Провладний телеграм-канал опублікував відео, де вона говорить, що є редактором каналу "Чорна книга Білорусі", в якому публікують особисті дані співробітників правоохоронних органів. Адвокати досі не можуть потрапити до дівчини.