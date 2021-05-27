УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5410 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
1 148 21
Донбас (21733) втрати (3826) перемир'я (780) Цимбалюк Євгеній (50)

За час "перемир'я" на Донбасі загинуло 38 українських воїнів, 115 поранено, - Україна в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

За час

Після початку дії оновленого режиму припинення вогню у липні 2020 року внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули 38 українських бійців, ще 115 отримали поранення.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Атаки Росії продовжують забирати життя українських військовослужбовців та руйнувати цивільну інфраструктуру, погіршуючи і без того важке становище цивільного населення. З часу останнього зобов'язання про припинення вогню у липні 2020 року і по минулу неділю загинули 37 українських військових, ще 115 поранено. Сьогодні поблизу Новотошківського у результаті снайперського вогню російських збройних формувань загинув ще один український військовий", - повідомив Цимбалюк.

Український посол також вказав на те, що минулого тижня СММ підтвердила: мінометний обстріл житлового району міста Мар'їнка Донецької області 20 травня був здійснений зі східного напрямку – там, де знаходяться російські окупаційні війська. Крім того, 24 травня російські збройні формування обстріляли з протитанкового ракетного комплексу село Шуми, "незважаючи на гарантії безпеки, надані раніше для проведення ремонтних робіт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами. ВIДЕО

Очільник місії України при ОБСЄ звернув увагу присутніх іноземних делегацій дані звітів СММ, згідно з якими кількість порушень режиму припинення вогню вже перевищила середньодобові показники 2020 року. При цьому велика частина обстрілів здійснюється із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
К сожалению, потери в войне с парашей неизбежны, но !!!
Года 3 назад в ответ сдохло бы не меньше 200 парашников.
Сколько их сдохло теперь, а, зебилы? За время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских воинов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3203
показати весь коментар
27.05.2021 19:22
+12
Такое оно зеленое перемирие.
показати весь коментар
27.05.2021 19:22
+7
Вбиті зеленим перемир'ям.

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
За время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских воинов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4321
показати весь коментар
27.05.2021 19:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
К сожалению, потери в войне с парашей неизбежны, но !!!
Года 3 назад в ответ сдохло бы не меньше 200 парашников.
Сколько их сдохло теперь, а, зебилы? За время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских воинов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3203
показати весь коментар
27.05.2021 19:22 Відповісти
А росіяни у 2017 втратили близько 350-400.
у 21 році втрати росіян складають 0.

Розумієш у чому різниця ?
показати весь коментар
27.05.2021 22:51 Відповісти
не 0, а минус тыща. то есть, в ордло мёртвые воскресают.
показати весь коментар
27.05.2021 23:03 Відповісти
Такое оно зеленое перемирие.
показати весь коментар
27.05.2021 19:22 Відповісти
Це такий "МИР" бачить наше неподобство зєлєпукін в очах путлєра!!!!!! Царство Небесне нашим воїнам!!!!!!!
показати весь коментар
27.05.2021 19:25 Відповісти
как у вас всё просто звучит - 115 получили ранения. вы дятлы знаете , что получить ранение на войне это значит остаться инвалидом или калекой на всю оставшуюся жизнь. я бы вас всех (включая гаранта и всё оп ермака загнал в окопы мля). перемиршики гнилые, каждый день хлопцы молодые гибнут а у вас все переговоры в голове. пока мы на каждый чих рашистских оккупантов не начнём отвечать гаубицами и градами так и будут над нами издеваться!
показати весь коментар
27.05.2021 19:30 Відповісти
Вбиті зеленим перемир'ям.

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
За время "перемирия" на Донбассе погибли 38 украинских воинов, 115 ранены, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4321
показати весь коментар
27.05.2021 19:38 Відповісти
А че они ОБСЕ ДОКЛАДЫВАЮТ, пусть Зе доложат сколько на его совести пока он в миротворца играется.
А он еще с Путиным собирается встречаться, типа он его переубедит!
Шо тут скажешь, вроде еврей, а у Израиля никак учится не хочет, где за каждого погибшего массированные точечные удары по воякам Хамаса.
Боитесь Россию "разбудить"? Тогда честно скажите "не могем"-народ сам спасет Украину как добробаты спасли в 2014, когда и армии как таковой не было!
показати весь коментар
27.05.2021 19:41 Відповісти
Отож...Бо воно каже , що загиблих нуль, поранених нуль.
показати весь коментар
27.05.2021 19:55 Відповісти
За время ЧЕГО?
Царствие Небесное погибшим, пуйлу и подпуйловникам - гореть в Огне...
показати весь коментар
27.05.2021 20:08 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблим Воїнам!
Спочивайте з миром, Герої!За час "перемир'я" на Донбасі загинуло 38 українських воїнів, 115 поранено, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9118
показати весь коментар
27.05.2021 21:21 Відповісти
вбиті і скалічені в перемир"я... це вже самє по собі нонсенс...
ще більший нонсенс пиха і гордість гунявого 100500 днем цього ...цього неіснуючого...
найпечальнійший і нічим не виправданий нонсенс - переляк головнокомандуючого відвідати поранених і скалічених у військовому шпиталі...
показати весь коментар
27.05.2021 21:26 Відповісти
Втрати ЗСУ за 2017 рік - 191
Втрати росіян за 2017 рік - 350-400

Втрати ЗСУ за 2021 рік - 38
Втрати росіян за 2021 рік - 0

Перемир'я із забороною стріляти та конфіскованими затворами рятує життя росіян, а українські вояки лише цілі у тирі. От і вся різниця
показати весь коментар
27.05.2021 22:55 Відповісти
"Втрати ЗСУ за 2021 рік - 38 Втрати росіян за 2021 рік - 0 Перемир'я із забороною стріляти та конфіскованими затворами рятує життя росіян, а українські вояки лише цілі у тирі. От і вся різниця" вот это всё - каждое слово брехня.
Ты хоть 5-канал почитай https://www.5.ua/regiony/staly-vidomi-vtraty-rosiiskykh-naimantsiv-v-ordlo-u-berezni-240977.html
показати весь коментар
27.05.2021 23:01 Відповісти
- каждое слово брехня.

Брехня це твої слова. Докази зворотного є ? Нема. А ось про те, що діє жорстка заборона стріляти, яка загрожує воякам строком у 7 років, конфіскуються затвори, присутність наглядачів із генштабу, про це знає кожен.
показати весь коментар
27.05.2021 23:11 Відповісти
в этом году 38.
в 2017 - 191.
Не совсем перемирие, но всё таки жизни спасает.
показати весь коментар
28.05.2021 00:22 Відповісти
 
 