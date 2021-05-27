За час "перемир'я" на Донбасі загинуло 38 українських воїнів, 115 поранено, - Україна в ОБСЄ

Після початку дії оновленого режиму припинення вогню у липні 2020 року внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули 38 українських бійців, ще 115 отримали поранення.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Атаки Росії продовжують забирати життя українських військовослужбовців та руйнувати цивільну інфраструктуру, погіршуючи і без того важке становище цивільного населення. З часу останнього зобов'язання про припинення вогню у липні 2020 року і по минулу неділю загинули 37 українських військових, ще 115 поранено. Сьогодні поблизу Новотошківського у результаті снайперського вогню російських збройних формувань загинув ще один український військовий", - повідомив Цимбалюк.

Український посол також вказав на те, що минулого тижня СММ підтвердила: мінометний обстріл житлового району міста Мар'їнка Донецької області 20 травня був здійснений зі східного напрямку – там, де знаходяться російські окупаційні війська. Крім того, 24 травня російські збройні формування обстріляли з протитанкового ракетного комплексу село Шуми, "незважаючи на гарантії безпеки, надані раніше для проведення ремонтних робіт".

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Очільник місії України при ОБСЄ звернув увагу присутніх іноземних делегацій дані звітів СММ, згідно з якими кількість порушень режиму припинення вогню вже перевищила середньодобові показники 2020 року. При цьому велика частина обстрілів здійснюється із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.