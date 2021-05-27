За час "перемир'я" на Донбасі загинуло 38 українських воїнів, 115 поранено, - Україна в ОБСЄ
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Після початку дії оновленого режиму припинення вогню у липні 2020 року внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули 38 українських бійців, ще 115 отримали поранення.
Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Атаки Росії продовжують забирати життя українських військовослужбовців та руйнувати цивільну інфраструктуру, погіршуючи і без того важке становище цивільного населення. З часу останнього зобов'язання про припинення вогню у липні 2020 року і по минулу неділю загинули 37 українських військових, ще 115 поранено. Сьогодні поблизу Новотошківського у результаті снайперського вогню російських збройних формувань загинув ще один український військовий", - повідомив Цимбалюк.
Український посол також вказав на те, що минулого тижня СММ підтвердила: мінометний обстріл житлового району міста Мар'їнка Донецької області 20 травня був здійснений зі східного напрямку – там, де знаходяться російські окупаційні війська. Крім того, 24 травня російські збройні формування обстріляли з протитанкового ракетного комплексу село Шуми, "незважаючи на гарантії безпеки, надані раніше для проведення ремонтних робіт".
Очільник місії України при ОБСЄ звернув увагу присутніх іноземних делегацій дані звітів СММ, згідно з якими кількість порушень режиму припинення вогню вже перевищила середньодобові показники 2020 року. При цьому велика частина обстрілів здійснюється із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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Года 3 назад в ответ сдохло бы не меньше 200 парашников.
Сколько их сдохло теперь, а, зебилы?
у 21 році втрати росіян складають 0.
Розумієш у чому різниця ?
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
А он еще с Путиным собирается встречаться, типа он его переубедит!
Шо тут скажешь, вроде еврей, а у Израиля никак учится не хочет, где за каждого погибшего массированные точечные удары по воякам Хамаса.
Боитесь Россию "разбудить"? Тогда честно скажите "не могем"-народ сам спасет Украину как добробаты спасли в 2014, когда и армии как таковой не было!
Царствие Небесное погибшим, пуйлу и подпуйловникам - гореть в Огне...
Спочивайте з миром, Герої!
ще більший нонсенс пиха і гордість гунявого 100500 днем цього ...цього неіснуючого...
найпечальнійший і нічим не виправданий нонсенс - переляк головнокомандуючого відвідати поранених і скалічених у військовому шпиталі...
Втрати росіян за 2017 рік - 350-400
Втрати ЗСУ за 2021 рік - 38
Втрати росіян за 2021 рік - 0
Перемир'я із забороною стріляти та конфіскованими затворами рятує життя росіян, а українські вояки лише цілі у тирі. От і вся різниця
Ты хоть 5-канал почитай https://www.5.ua/regiony/staly-vidomi-vtraty-rosiiskykh-naimantsiv-v-ordlo-u-berezni-240977.html
Брехня це твої слова. Докази зворотного є ? Нема. А ось про те, що діє жорстка заборона стріляти, яка загрожує воякам строком у 7 років, конфіскуються затвори, присутність наглядачів із генштабу, про це знає кожен.
в 2017 - 191.
Не совсем перемирие, но всё таки жизни спасает.