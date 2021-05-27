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Новини Політика України
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ОБСЄ (3408) Чевік Ясар Халіт (20) Грау Хайді (34) Шмід Гельґа (22)

ОБСЄ докладає максимум зусиль для досягнення прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Єрмак провів зустріч із Шмід

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОБСЄ докладає максимум зусиль для досягнення прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Єрмак провів зустріч із Шмід

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з Генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Хельгою Марією Шмід.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

"З української сторони у заході також взяли участь глава делегації України в Тристоронній контактній групі, Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук і перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслан Демченко, зі сторони ОБСЄ – спеціальний представник чинного Голови Організації в Україні Хайді Грау та голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Співрозмовники обговорили підсумки зустрічі радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату, що відбулася 26 травня у форматі відеоконференції, а також ситуацію на Донбасі та перебіг роботи місії ОБСЄ в Україні", - зазначається в повідомленні.

Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні на Донбасі снайперським пострілом було вбито українського військового.

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"Ми поки не змогли узгодити спільну заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню. Хочу вас запевнити, що Україна не зупиниться ні на хвилину у продовженні роботи, бо це стосується життя наших людей і безпеки нашої землі", – зазначив він.

Керівник Офісу Президента подякував місії ОБСЄ за зусилля в напрямку повернення миру в Україну. Андрій Єрмак відзначив підтримку Німеччини та Франції в межах Нормандських переговорів.

Зі свого боку Генеральний секретар ОБСЄ подякувала за високу оцінку зусиль представників Організації. Вона додала, що представники СММ докладають максимум зусиль для досягнення прогресу у врегулюванні ситуації на сході України.

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"Хотіла б наголосити на необхідності того, щоб лінія дотику в жодному разі не стала лінією розколу чи розділу. Потрібно докладати максимум зусиль, щоб надавати відповідну гуманітарну підтримку. Кажу також про пенсійне забезпечення. Мають бути зроблені кроки на шляху до примирення. Звичайно, COVID-19 вніс свої корективи в реалії – на 97% впала кількість перетинів лінії зіткнення. Дуже вдячна Україні за те, що з вашого боку КПВВ залишаються відкритими", – сказала Хельга Марія Шмід.

Водночас вона зауважила суттєве обмеження свободи пересування спостерігачів моніторингової місії.

"Понад 90% цих випадків – по той бік лінії зіткнення. Також тривожна тенденція – збільшення кількості випадків глушіння сигналу безпілотних літальних апаратів, втручання в роботу технічних засобів місії", – зазначила Генеральний секретар ОБСЄ.

Андрій Єрмак повідомив, що українська сторона акцентує увагу на цих проблемах під час переговорів на всіх міжнародних майданчиках. Він додав, що можливості розв'язання вказаних проблем зростуть у разі дотримання режиму припинення вогню.

"Ми не зупинимось, бо в нас немає іншої альтернативи, і ми повинні припинити цю війну та повернути наші території. Навіть якщо необхідно буде зробити тисячу спроб і тільки одна з них отримає шанс досягнути результату", – наголосив керівник Офісу президента.
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Топ коментарі
+7
ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид - Цензор.НЕТ 2392
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27.05.2021 19:44
+5
Гнилая контора...и ермак гнилой...показуха и пустые слова..
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27.05.2021 19:49
+3
Фсш-ний завхоз, знову, говорив від імені України. Звідки у нього таке право?
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27.05.2021 19:57
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ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид - Цензор.НЕТ 2392
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27.05.2021 19:44 Відповісти
душман)
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27.05.2021 20:21 Відповісти
Шмидт не хочет еще провести переговоры с бабой Машей, которая убирает третий этаж в оп? А как насчет завгара оп?!разве его мнение не должно интересовать шмидта?
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27.05.2021 19:49 Відповісти
Гнилая контора...и ермак гнилой...показуха и пустые слова..
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27.05.2021 19:49 Відповісти
Від Єрмака щось густо відгонить Штірліцем...
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27.05.2021 21:57 Відповісти
Импотент, - озабоченный импотент, - прилагает усилия, чтобы симулировать... с женщиной. "Мы пока не смогли согласовать совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня. Хочу вас заверить, что Украина не остановится ни на минуту в продолжении работы, поскольку это касается Источник: https://censor.net/ru/n3267899
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27.05.2021 19:51 Відповісти
Що воно несе, що несе!!!!! зЄЄрмак ти візьми своє обесесе і поїдь на фронт під обстріли яких ти зі своїм другом піаністом не бачити, а обесесе скажи не хай не сидять з цими парашенськими військами разом на вечері!!!!!!!!! зібралася гоп кампанія!!!!!!!!!
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27.05.2021 19:54 Відповісти
Фсш-ний завхоз, знову, говорив від імені України. Звідки у нього таке право?
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27.05.2021 19:57 Відповісти
поки завхоз проводить міжнародні зустрічі, в найвеличнішого політичного діяча нашої епохи олівці ненаточені і паста в ручці потекла...
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27.05.2021 20:08 Відповісти
там походу все щели потекли ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид - Цензор.НЕТ 8927
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27.05.2021 20:13 Відповісти
На виході "0". Як в усьому зє.
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27.05.2021 20:19 Відповісти
В Кремле дурочку включили, а ОБСЕ подыгрывает.... в Украине 7 лет идёт оккупационная война между Украиной и оккупантом Московией, а не Гражданский конфликт ,который подсовывает всему Миру Кремль, это захват украинского Крыма ,захват украинского водного пространства на Чёрном и Азовском морях, захват части Донецкого угольного бассейна , .
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27.05.2021 20:27 Відповісти
***** ермак? Там в опе бумага в сортире кончилась! ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид - Цензор.НЕТ 3330
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27.05.2021 20:30 Відповісти
ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид - Цензор.НЕТ 7744 Минские соглашения -ДОКУМЕНТ ратифицированый СБ ООН ,его или выпоняют или рожают новый (особый статус-нет, граница- первична и т.д.) ДОКУМЕНТи выполняют, а неприемлемый утилизируют.
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27.05.2021 20:33 Відповісти
какие усилия там ОБСЕ прилагает ? если они фиксируют обстрелы без констатации с чьей стороны они происходили, то чего они по максимуму там наприлагали ?
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28.05.2021 03:31 Відповісти
 
 