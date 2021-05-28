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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Видача "паспортів ЛДНР" є засобом легалізації на тимчасово окупованій території найманців, які прибули з РФ, - Русінов

Новини Цензор.НЕТ Події

Видача

Примусова паспортизація жителів тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях проходить у два етапи. Спочатку людей змушують отримувати "документ" однієї з псевдореспублік, а потім паспорт громадянина РФ. При цьому, під виглядом паспортизації легалізують найманців, які приїжджають на тимчасово окуповані території з Росії.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях Євген Русінов.

"В указі Володимира Путіна написано, що отримати паспорт громадянина РФ за спрощеною системою можуть громадяни України, які постійно проживають на окремих територіях Донецької і Луганської областей. І для цього необхідні документи, що підтверджують особу. В тому числі й український паспорт. Втім, як свідчить наша практика, керівники окупаційних адміністрацій обрали свій алгоритм – надавати два "документи", - пояснив він.

Якщо людина не отримає "паспорт" псевдореспубліки, вона не зможе влаштуватися на роботу в навчальні, медичні та низку інших установ.

"Через примусовий характер "паспортизації" порушуються норми міжнародного права, а також конституційні права і свободи громадян. Нав’язуванням "паспортів" посилюється залежність населення від окупаційної адміністрації, створюється система придушення громадянської непокори. За даними СБУ, видача "паспортів ЛДНР" також є засобом легалізації на тимчасово окупованій території Луганської області найманців, які прибули із РФ", - зазначив він.

За словами Русінова, зараз на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей загалом видано понад 450 тис. паспортів громадянина РФ (з них понад 250 тис. - Донецька область і близько 200 тис. - Луганська область) громадянам України.

Також видано паспортів громадянина "ДНР" близько 700 тис., "ЛНР" - 650 тис.

Для цього на тимчасово окупованих територіях організовано роботу 40 пунктів прийому документів. Також на території РФ розміщено 9 пунктів видачі паспортів громадянина РФ.

Він підкреслив, що незаконне надання громадянства РФ мешканцям тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької і Луганської областей організовано Російською Федерацією на порушення ч. 2 ст. 14, ч. 3 ст. 29, ст. 30 Загальної декларації прав людини (1948 р.) та п. 16 статуту Організації об’єднаних націй (1945 р.) для подальшого використання з боку РФ вказаного юридично нікчемного факту встановлення правовідносин між мешканцями цих територій та РФ для здійснення військово-політичного тиску на керівництво України та її міжнародних партнерів.

"Задля припинення вказаної протиправної діяльності органами Служби безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень оголошено заочні підозри "начальнику МС МВС ДНР", його "заступнику" та "начальнику відділу МС Донецького міського управління МВС ДНР", а також начальнику "Управління МС МВС ЛНР", його "заступнику" та "начальникам відділів МС Краснодонського МРВ та Кіровського МВ МВС ЛНР" за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.110 (вчинення умисних дій за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України), ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній організації), ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб). Вказаних осіб оголошено у розшук", - розповів Русінов.

З повним текстом інтерв'ю Євгена Русінова можна ознайомитися тут.
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Та ви шо?
Потрібно зробити там зону вільної економічної торгівлі і виплатить пенсії.
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27.05.2021 20:17 Відповісти
там и местных наемников хватает
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27.05.2021 20:20 Відповісти
...выдача "паспортов ЛДНР" является средством легализации на временно оккупированной территории наемников, прибывших из РФ"Источник: https://censor.net/ru/n3267909

Это не средство легализации прибывших из РФ. Это элемент отлаженного механизма ускоренной поголовной паспортизации кацапскими ксивами всего взрослого населения Лугандона. Пока будет (или не будет) продолжаться вялотекущая имитация переговоров в Минске, лугандонцы вдруг все окажутся гражданами Расеи и вопрос Донбасса будет закрыт как с Крымом. Не, ну Запад выразит озабоченность и ***** это знает и потирает руки.
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28.05.2021 01:43 Відповісти
Відновити, відбудувати, розвинути. Тобто в/крадівництво дайош.
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27.05.2021 20:22 Відповісти
Владельцам этих паспортов - тавро на лоб!
Выдача "паспортов ЛДНР" является средством легализации на временно оккупированной территории наемников, прибывших из РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 2916
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27.05.2021 20:27 Відповісти
...а куди тавро на мізки поставити? телевізором випалені?..

Выдача "паспортов ЛДНР" является средством легализации на временно оккупированной территории наемников, прибывших из РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 3672
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27.05.2021 20:32 Відповісти
выдача паспортов это уровень совбеза ООН, но лошки тамошние прикупленные, молчат что караси в пруду .. Выдача "паспортов ЛДНР" является средством легализации на временно оккупированной территории наемников, прибывших из РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 5206
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27.05.2021 20:45 Відповісти
мокшанцы во главе со своим гуру Володиным решают более глобальную задачу, дорогой Женя, - это выборы в госдуму рейха на этой раковой опухоли. Представляете 450 тыс голосов за ЕР, или как там еще. Но вот только проблема - володина отправляют на лесосплав, а вслед за ним и пургина. Недавно арестовали двух близких людей - губернатора и бывшего тестя одного певца. Надо глобальней мыслить. В России кажен голос как "штык", гармошки уже играют, в бубен бьют спозаранку.Все мобилизуется. А наши Карамазовы пообещали какой то референдум.
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27.05.2021 20:55 Відповісти
З "паспортом" ЛДНР , навіть мого пса не впустять в жодну нормальну країну світу . А москаля - так тим більше . І від коли це макулатура стала засобом легалізації ? Зовсім вже мозгами поїхали ?
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28.05.2021 07:04 Відповісти
 
 