Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія призупинила видачу дозволів на польоти авіакомпаніям, які летять у РФ, оминаючи повітряний простір Білорусі.
Про це розповіли в пресслужбі самих авіакомпаній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Бабель".
"Austrian Airlines призупинила польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA). З цієї причини також необхідно скоригувати маршрут польоту з Відня до Москви. Зміна маршруту має бути схвалена владою. Російська влада не дала нам цей дозвіл", - повідомили в одній з авіакомпаній.
У зв'язку з цим там вирішили скасувати рейс із Відня до Москви. Напередодні подібна ситуація сталася і з компанією Air France - Росія другий день поспіль не видає дозвіл на рейси з Парижа в Москву в обхід Білорусі.
У РФ вже повідомили, що пасажирів рейсів французької авіакомпанії забере російський перевізник "Аерофлот".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
- Москва принимает только рейсы через Белоруссию
- Так мы из Японии летим...
- Только. Через. Белоруссию.
пусть европейцы прекращают авиасвязь с рашкой
Имейте же терпение, мой друг.
Чтоб худого про царя, не болтал народ зазря, действуй строго по закону, .......
Не было чтоб п....здежу, делай всё по чертежу.
6. Заявка в отношении перевозки на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства на воздушных судах вместимостью более 20 пассажиров и на воздушных судах, осуществляющих перевозку грузов и (или) почты, представляется в следующие сроки:
для выполнения 1 рейса по договору фрахтования воздушного судна - не позднее чем за 5 календарных дней до начала выполнения перевозки;
для выполнения нескольких рейсов в рамках 1 договора фрахтования воздушного судна (не более 4 взаимосвязанных перевозок в месяц, при этом не более 1 перевозки в неделю) - не позднее чем за 5 календарных дней до начала выполнения первого рейса;
для выполнения нескольких рейсов в рамках 1 договора фрахтования воздушного судна (более 4 взаимосвязанных перевозок в месяц) - не позднее чем за 14 календарных дней до начала выполнения первого рейса.
Пункт 7 изменен с 28 апреля 2021 г. - Постановление Правительства России от 16 апреля 2021 г. N 607
Если все ок, завтра самолеты рашки не смогут летать в Европу по такой же причине.
А если нет, то плохи дела...
А этим двум "братским рашкам" придётся хлебнуть.