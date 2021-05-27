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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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Білорусь (5971) Росія (47279) авіасполучення (599)

Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь

Росія призупинила видачу дозволів на польоти авіакомпаніям, які летять у РФ, оминаючи повітряний простір Білорусі.

Про це розповіли в пресслужбі самих авіакомпаній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Бабель".

"Austrian Airlines призупинила польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA). З цієї причини також необхідно скоригувати маршрут польоту з Відня до Москви. Зміна маршруту має бути схвалена владою. Російська влада не дала нам цей дозвіл", - повідомили в одній з авіакомпаній.

У зв'язку з цим там вирішили скасувати рейс із Відня до Москви. Напередодні подібна ситуація сталася і з компанією Air France - Росія другий день поспіль не видає дозвіл на рейси з Парижа в Москву в обхід Білорусі.

У РФ вже повідомили, що пасажирів рейсів французької авіакомпанії забере російський перевізник "Аерофлот".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

 
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Топ коментарі
+25
Не зрозумів? А які проблеми щоб не пускати літаки Аерофлоту в Европу? Хай пішки тепер ходять через КПП.
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27.05.2021 20:36
+19
Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь - Цензор.НЕТ 8204
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27.05.2021 21:00
+17
Плейшнер@golovopop

- Москва принимает только рейсы через Белоруссию
- Так мы из Японии летим...
- Только. Через. Белоруссию.
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27.05.2021 20:34
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Плейшнер@golovopop

- Москва принимает только рейсы через Белоруссию
- Так мы из Японии летим...
- Только. Через. Белоруссию.
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27.05.2021 20:34 Відповісти
Угу, типу ми вас примусимо любити Бєларусь. )))
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27.05.2021 20:38 Відповісти
...и кушать картошку с мясом на ночь Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь - Цензор.НЕТ 4352
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27.05.2021 20:56 Відповісти
не нет и ПОЛЕТОВ НЕТ !
пусть европейцы прекращают авиасвязь с рашкой
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27.05.2021 20:44 Відповісти
не нет и ПОЛЕТОВ НЕТ
Имейте же терпение, мой друг.

Чтоб худого про царя, не болтал народ зазря, действуй строго по закону, .......Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь - Цензор.НЕТ 681
Не было чтоб п....здежу, делай всё по чертежу.
6. Заявка в отношении перевозки на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства на воздушных судах вместимостью более 20 пассажиров и на воздушных судах, осуществляющих перевозку грузов и (или) почты, представляется в следующие сроки:
для выполнения 1 рейса по договору фрахтования воздушного судна - не позднее чем за 5 календарных дней до начала выполнения перевозки;
для выполнения нескольких рейсов в рамках 1 договора фрахтования воздушного судна (не более 4 взаимосвязанных перевозок в месяц, при этом не более 1 перевозки в неделю) - не позднее чем за 5 календарных дней до начала выполнения первого рейса;
для выполнения нескольких рейсов в рамках 1 договора фрахтования воздушного судна (более 4 взаимосвязанных перевозок в месяц) - не позднее чем за 14 календарных дней до начала выполнения первого рейса.
Пункт 7 изменен с 28 апреля 2021 г. - Постановление Правительства России от 16 апреля 2021 г. N 607
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27.05.2021 21:46 Відповісти
Не зрозумів? А які проблеми щоб не пускати літаки Аерофлоту в Европу? Хай пішки тепер ходять через КПП.
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27.05.2021 20:36 Відповісти
Проблема у відсутності яєць у європейських лідерів.
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28.05.2021 02:14 Відповісти
Эта агония,дануна...
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27.05.2021 20:43 Відповісти
все нормально. Нехай касапам буде гірше
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27.05.2021 20:44 Відповісти
Хмм, что они хотят этим добиться?
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27.05.2021 20:47 Відповісти
Проверяют позицию Европы.
Если все ок, завтра самолеты рашки не смогут летать в Европу по такой же причине.
А если нет, то плохи дела...
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27.05.2021 20:55 Відповісти
интересно а перелетным птицам можно напрямик или тоже через Беларусь с обязательной посадкой в Минске ? Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь - Цензор.НЕТ 5737
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27.05.2021 20:48 Відповісти
Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь - Цензор.НЕТ 8204
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27.05.2021 21:00 Відповісти
V takom sluce nado i raski aeroflot neprinimat samolioti.
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27.05.2021 21:05 Відповісти
В Латвии сообщили, что не ограничивали транзитные полеты для рейсов авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве балтийской республики. Об этом заявил глава Агентства гражданской авиации страны Марис Городцовс.
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27.05.2021 21:19 Відповісти
Ja tocno nemogu vam skazat pro Latviju,no Litve zapreceno vsem bez iskliucenyje samaliotam prizimliatsia nasej teritoriji jesli letiat cerez Belorus,tranzit mozet bit no ne Belorus kompanijam
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27.05.2021 21:25 Відповісти
Vopros kuda oni budet letet jesli ix paprostu nikde Evrope neprinimajet dlia posadki?
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27.05.2021 21:29 Відповісти
выстрел себе в ногу
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27.05.2021 21:38 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/746346.html. Читай, мокша і затули свою пельку
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28.05.2021 07:55 Відповісти
Хорошо то как. Теперь и кацапопитеки будут дома сидеть, а не по европам шастать?
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27.05.2021 21:09 Відповісти
Так уже 30 лет ждём, пока рашка развалится. Сколько ещё терпеть? Ещё 50 лет?
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27.05.2021 21:23 Відповісти
Пока желтые дети от кацапских самок не выростут... Китайцы умеют ждать века... развала не будет.. будет Великий Китай
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27.05.2021 23:02 Відповісти
То дуже добре ! Кацапня сама собі зробила трабли ) Але ж дов@ойо@и ))
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27.05.2021 21:29 Відповісти
Ага, я тоже присоиденяюсь к озабоченности
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27.05.2021 21:34 Відповісти
Терористичне утворення рф пора ізолювати і знищити.
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27.05.2021 22:05 Відповісти
I tak v rasku tam pocti nikto nejedut.S Litvi odin samoliot v nedeliu letit i tot pochti pustoj.Dumajet sto i iz drugix stran tam kto to jedut,a sto tam smotret nicitu?
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27.05.2021 22:28 Відповісти
Европа без России и тем более Беларуси обойдётся легко.
А этим двум "братским рашкам" придётся хлебнуть.
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27.05.2021 22:57 Відповісти
Наше бажання ізолювати парашку не співпадає з бізнесінтересами Європи.Нажаль.Облітати кацапстан вони не будуть.
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27.05.2021 23:00 Відповісти
Опять "антисанкциями" бомбят Воронеж. Типа это европейцы летают в рашку, а не наоборот. Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь - Цензор.НЕТ 1390
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27.05.2021 23:01 Відповісти
Насолодаааа....
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28.05.2021 09:23 Відповісти
Параша собирается диктовать миру, какие маршруты для своих самолетов они должны выбирать? Кремлевский шизофреник кажется заходит все дальше в соей мании величия. Каким толерантным словом можно назвать такого неадеквата?
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28.05.2021 11:05 Відповісти
 
 