Очільник МОЗ Ляшко провів переговори з американською делегацією з питань поставок вакцин і виробництва їх в Україні

Міністерство охорони здоров'я провело переговори з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін щодо співпраці в поставках і виробництві вакцин від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Посольство Сполучених Штатів Америки повідомило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин. Мав честь зустрітися з тимчасово повіреною у справах США в Україні, пані Крістіною Квін, директором Всесвітнього підрозділу з ВІЛ СНІД в Україні, директора українського офісу Центру контролю та профілактики захворювань США, паном Езрою Барзілай та партнерами міжнародної місії USAID в Україні, паном Джеймсом Хоупом, паном Беном Зіннером та пані Паолою Павленко. Обговорили спільну співпрацю в боротьбі з пандемією COVID-19, питання вакцинації в Україні та стратегічні напрямки роботи у сфері охорони здоров’я", - написав Ляшко.

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Також голова МОЗ додав, що під час розмови обговорили розвиток біокластерів, зокрема, можливості трансферу технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись тільки вакцинами від COVID-19, і плани щодо продовження медичного реформування галузі.