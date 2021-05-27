УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5086 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
1 177 10
вакцина (3528) карантин (16095) Ляшко Віктор (1354) Квін Крістіна (110) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Очільник МОЗ Ляшко провів переговори з американською делегацією з питань поставок вакцин і виробництва їх в Україні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Міністерство охорони здоров'я провело переговори з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін щодо співпраці в поставках і виробництві вакцин від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Посольство Сполучених Штатів Америки повідомило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин. Мав честь зустрітися з тимчасово повіреною у справах США в Україні, пані Крістіною Квін, директором Всесвітнього підрозділу з ВІЛ СНІД в Україні, директора українського офісу Центру контролю та профілактики захворювань США, паном Езрою Барзілай та партнерами міжнародної місії USAID в Україні, паном Джеймсом Хоупом, паном Беном Зіннером та пані Паолою Павленко. Обговорили спільну співпрацю в боротьбі з пандемією COVID-19, питання вакцинації в Україні та стратегічні напрямки роботи у сфері охорони здоров’я", - написав Ляшко.

Читайте також: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 131 особу, загалом - 992 191, - МОЗ

Також голова МОЗ додав, що під час розмови обговорили розвиток біокластерів, зокрема, можливості трансферу технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись тільки вакцинами від COVID-19, і плани щодо продовження медичного реформування галузі.

Очільник МОЗ Ляшко провів переговори з американською делегацією з питань поставок вакцин і виробництва їх в Україні 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не знаю как вы, но мне после позавчерашней прививки (АстраЗенека) было очень херово
показати весь коментар
27.05.2021 20:45 Відповісти
тоже было.
в день прививки 5 мая - температура под 40,
на следующий день легче
потом все прошло.

о сделанной привике не жалею.
лучше потерять 2 дня, чем залететь на ковид
показати весь коментар
27.05.2021 21:24 Відповісти
У меня тоже в первую ночь температура под 39, замерзал. На следущий день температура спала до 38, наоборот потел. Ну а после как огурчик
показати весь коментар
28.05.2021 00:03 Відповісти
а ти вид вакцини сам обрав?
показати весь коментар
27.05.2021 21:56 Відповісти
Нет, через компанию, где работаю, сделал. Там конечно выбирать не приходится, государство передаёт только излишки.
показати весь коментар
28.05.2021 00:00 Відповісти
Он дебил, И все там
показати весь коментар
27.05.2021 20:46 Відповісти
Сто водки ежедневно,не более!
...Дышать парами спирта!
...Кому как удобнее...
Сертифицировано мною,без патента
Курс лечения не прерывать до полного заболевания от выздоровления!
показати весь коментар
27.05.2021 21:09 Відповісти
степашка плачет крокодильими слезами - от такого корыта жадного жлоба оторвали невовремя....
показати весь коментар
27.05.2021 22:30 Відповісти
під час розмови обговорили розвиток біокластерів, зокрема, можливості трансферу технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись тільки вакцинами від COVID-19, і плани щодо продовження медичного реформування галузі. /
ДЕБІЛАМ З МОЗ ЗАПИТАННЯ-НА ЯКИХ ПОТУЖНОСТЯХ?
показати весь коментар
29.05.2021 20:25 Відповісти
Харьковская фармацевтическая компания Биолек (***КУПИЛИ РОСІЯНИ) подала заявку в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр Минздрава на регистрацию в Украине российской вакцины Спутник V.
показати весь коментар
29.05.2021 20:27 Відповісти
 
 