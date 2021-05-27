Обговорили взаємодію в контексті подальшого розвитку відносин, - віцепрем'єр Резніков зустрівся із заступником глави НАТО Джоане
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Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, перебуваючи з офіційним візитом у Брюсселі, обговорив із заступником генерального секретаря НАТО Мірче Джоане взаємодію в контексті подальшого розвитку відносин між Україною та Альянсом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції, Резніков відзначив високу динаміку політичного діалогу між Україною і НАТО, яка покликана сприяти переходу партнерських відносин на новий рівень.
"Сторони обговорили взаємодію у контексті подальшого розвитку відносин між Україною та Альянсом, що серед іншого розглядатиметься під час чергового саміту глав держав та урядів країн-членів НАТО 14 червня 2021 року, триваючу збройну агресію РФ проти України, хід консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та інші питання", - сказано в повідомленні на сайті відомства.
Міністр Резніков зазначив, що на шляху євроатлантичної інтеграції Київ залишається відданим структурним реформам, модернізації сектору безпеки та оборони, зміцненню верховенства права та "викоріненню" корупції.
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