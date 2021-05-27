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Голови МЗС країн ЄС розглядають участь у Кримській платформі, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Голови МЗС країн ЄС розглядають участь у Кримській платформі, - Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Борель заявив, що голови МЗС країн ЄС погодилися розглянути участь у саміті "Кримської платформи" цього літа.

Про це він заявив після неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС у Лісабоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, голови МЗС країн-членів Євросоюзу обговорили неврегульовані конфлікти в сусідніх східних країнах.

"Ми повинні стати більш ефективними для захисту стабільності в нашому регіоні, яка має прямі наслідки для нас, європейців", - сказав Боррель.

"Ми погодилися бути помітнішими і розглянути участь у міжнародній Кримській платформі цього літа в Києві, про участь у ній вже оголосив президент Європейської ради", - додав він.

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А что за платформа такая? Кто в курсе? Как обычно посидеть-поговорить?
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27.05.2021 21:19 Відповісти
Ага. Напомнить, а то многие ивропейцы уже и забыли, что Крым - украинский!
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27.05.2021 21:26 Відповісти
 
 