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Дніпропетровщина (2368) меморіальна дошка (190) Національна гвардія (1232) втрати (3826)

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі нацгвардійцю Сергію Ткаченку відкрили на Дніпропетровщині. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У селищі Зоря Дніпровського району Дніпропетровської області на фасаді загальноосвітньої школи відкрили пам'ятну дошку її герою-випускнику - Сергієві Ткаченку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі нацгвардійцю Сергію Ткаченку відкрили на Дніпропетровщині 01

Солдат, стрілець бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України Сергій Ткаченко загинув у смт Врубівка Попаснянського району Луганської області.

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі нацгвардійцю Сергію Ткаченку відкрили на Дніпропетровщині 02

Нагороджений відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції" і знаком "За доблесну службу" посмертно.

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Меморіальну дошку загиблому на Донбасі нацгвардійцю Сергію Ткаченку відкрили на Дніпропетровщині 03
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Погиб на Донбассе в войне с российскими оккупантами. Вечная память! Герої не вмирають!
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27.05.2021 21:49 Відповісти
на кожній українській школі є такі меморіалли, на багатьох два і три і більше...
це шана Героям, повага осиротілим батькам і наочний доказ руцької агресії...
***** - вбивця! нажаль це не може вигундосити сипле непоросуміння...
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27.05.2021 21:57 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮМемориальную доску погибшему на Донбассе нацгвардейцу Сергею Ткаченко открыли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 5228
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27.05.2021 22:08 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі нацгвардійцю Сергію Ткаченку відкрили на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7038
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27.05.2021 23:17 Відповісти
 
 