Головні новини 27 травня: скандал навколо законопроєкту про олігархів, нова акція під ОП на підтримку Стерненка

Терористи "ЛНР" звинуватили білоруса Протасевича в тому, що той нібито воював в "Азові", ЗМІ прочитали проєкт закону про олігархів і вжахнулися, під ОП збирають нову акцію на підтримку Стерненка, - головні новини 27 травня.

Захисник України загинув на Донбасі

Від руки ворожого снайпера в районі Новотошківського загинув офіцер Максим Польовий, командир батальйону 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Максим воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Засідання ТКГ хочуть перенести з Мінська

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що після затримання блогера Романа Протасевича переговори потрібно переносити з Білорусі в нейтральну країну - Швейцарію або Фінляндію. Він зазначив, що літаки в Мінськ більше не літають, і потрібно добиратися поїздом або автомобілем, а не всі можуть витримувати такий режим.

Міністр закордонних справ Росії Лавров ідею не підтримав.

Терористи "ЛНР" "порушили справу" проти Протасевича. Стверджують, що він воював в "Азові"

Вони вважають, що влітку 2014 року Протасевич добровільно вступив до лав батальйону "Азов" і з того моменту і до зими 2015 року, перебуваючи на посаді заступника командира зв'язку другої ударно-штурмової роти батальйону "Азов", брав участь у бойових діях у складі батальйону на території Донбасу.

Білорусь бреше, що посадила літак із блогером через повідомлення про бомбу

Влада Білорусі каже, що посадила літак із Протасевичем у Мінську, оскільки отримали електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдатами ХАМАС". Спочатку "ХАМАС" заявив, що такого повідомлення не посилали. А тепер і швейцарський провайдер Proton Technologies AG підтвердив, що лист було відправлено в мінський аеропорт через пів години після того, як борт розвернули на посадку.

Скандал навколо проєкту закону про олігархів

Видання "Дзеркало тижня" стверджує, що йому вдалося прочитати текст законопроєкту про олігархів. Журналісти кажуть, що закон створює підстави для "медіарейдерства" і може стати причиною великого розпродажу багатими і впливовими олігархами своїх газет, інтернет-сайтів, радіостанцій і телеканалів.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що журналісти читали не той текст не того законопроєкту. І взагалі - рано ще говорити, що саме ухвалить Рада, адже з моменту реєстрації документ може зазнати значних змін.

Порошенко не прийшов на допит в СБУ

СБУ повідомила, що Петро Порошенко не прийшов на допит у "справі Козака - Медведчука". Його викликали повторно - тепер на 31 березня. Адвокат Порошенка Головань стверджує, що його клієнта викликали в непередбаченому законом порядку - не надіслали повістку, а опублікували її на сайті.

У неділю буде нова акція під ОП на захист Стерненка

Волонтер Роман Сініцин стверджує з посиланням на власні джерела, що в понеділок, 31 травня апеляційний суд залишить без змін вирок одеському активісту Сергію Стерненку, якого раніше визнали винним у викраденні людини. "Сергія Стерненка в понеділок будуть закривати у колонію", - написав він, зазначивши, що, за його даними, на суд тиснуть.

Увечері в неділю, 30 травня, біля будівлі Офісу президента на Банковій відбудеться акція з вимогою справедливого суду у справі Стерненка.