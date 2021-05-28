Адвокатка після зустрічі з Протасевичем заявила, що "все в порядку, він веселий, позитивний"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
До засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича вперше пустили адвоката. Захисниця стверджує, що з її клієнтом все в порядку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".
За словами його адвоката, з Протасевичем "все в порядку, він бадьорий, позитивний, веселий, хвилюватися нема про що".
Через угоду про нерозголошення адвокат не може точно сказати, де перебуває Протасевич і в якому статусі. "Мені не повідомили про обсяг інформації, яку я не можу публікувати, тому я не можу повідомити більше нічого", - сказала адвокатка Інеса Аленська.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
Или вкололи нечто Протасевичу.
Или то и другое вместе.
Будет дуэтом с прокурором петь.
- Смотри, коню ноги переломало! Пристрели, чтоб не мучился!...
Бабах!... Пістолет в руці, підходить до кацапа:
- Дед, как себя чувствуешь? Всё в порядке?
- Ой, ребята всё нормально, здоровье - лучше, чем до аварии...
А так, все правда.
Тлумачний словник української мови, 11 томний.
Що таке "синоніми", тебе в школі вчили?
А "лапки" ставлю, бо на ноутбуку обмежена функціональність - не такі вже, як ти, поради давали, як апотроф увести в програму... (Чи ти думаєш, що ти тут, "розумніший всіх"? "Скочив, як Пилип з конопель...", на сайт, учора, і думаєш, що ти вже "авторитетний"? Спустись на землю... Тут багато розумніших тебе є...). ....
" А "лапки" ставлю, бо на ноутбуку обмежена функціональність" - а тепер послухай пораду від "не такого авторитетного": знак ' знаходиться у верхньому лівому куті української розкладки клавіатури акурат перед клавішою "1/!" ,викликається без натискання шифт чи контрол.
"Тлумачний словник української мови, 11 томний." -як ти думаєш що то таке "синоніми"?
Це слова з тим самим значенням але запозичені/"подаровані" з інших мов! Може пора очистити соловїну від кассабської "мультикультурності" ?
ФілОлух ти наш.
Так і хочеться тобі "матюків" нагнуть... Правду казав мій покійний товариш - "Чим тупіші недоумки, тим нахабніші та агресивніші... Вони цим відсутність знань заміняють... ".
А твою клавішу !/1 я знаю й без тебе. У мене там незмінно стоїть "Ё". І я не збираюся її мінять, бо легше, не міняючи української розкладки, переходить на російський текст - "Ы" і "Ъ" набагато рідше потрібні бувають. А розумні люди не звертають увагу на "лапки", розуміючи, що це значить... Ти перший, що почав мені, з цього приводу, "у сраку заглядать..."
"А твою клавішу !/1 я знаю й без тебе. У мене там незмінно стоїть "Ё". І я не збираюся її мінять, бо легше, не міняючи української розкладки, переходить на російський текст - "Ы" і "Ъ" набагато рідше потрібні бувають." -це ознака "щирого" українця чи латентного москалика?
"Мене тут сім років знають, а ти, салабон, вирішив мені "носа втерти"? Ну, спробуй, спробуй..." - у тебе напевно палата №6.
Цей Йоська - це ж Артьомій Астровскай чи Володимир Горбатько. Та сама хода та хамство.
Не знаю, може цей Йоська і не він, але працює по такій самій схемі, Астровськай так само ******** перевіряти «зошити» на сайті. Це ж безпрограшна тема, враховуючи те, що помилки роблять усі окрім Welt.
А вам взагалі вже не треба нікому та нічого доводити, вас всі знають та поважають.
- а *****!
_А, да? Айда все к нам, вода отличная... Это, очень видно, такой же "адвокат" каким был медведчук для Стуса. Само на воле и ону легко хуцпить про веселье и позитив!
- Я - весёлый. И позитивный. Я весёлый. И позитивный...
мертвячук вон тоже таким "адвокатом" был.