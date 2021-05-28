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Новини За кордоном
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Робота над санкціями ЄС проти режиму Лукашенка буде прискорена, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Робота над санкціями ЄС проти режиму Лукашенка буде прискорена, - Боррель

Міністри закордонних справ ЄС, які провели неформальну зустріч у Лісабоні, погодилися пришвидшити роботу з ухвалення нового пакету санкцій проти режиму Олександра Лукашенка та запросити на зустріч у червні лідера білоруської опозиції Світлану Тіхановську.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили питання Білорусі, примусову посадку у Мінську літака Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, яка була інспірована білоруським режимом. Як під час засідання Європейської ради зазначили наші лідери, такі дії є неприйнятними", - сказав високий представник ЄС.

Він нагадав, що лідери європейських держав та урядів висловили чітку позицію щодо цього інциденту, яка потребує зараз практичної імплементації іншими структурами Євросоюзу, зокрема Радою міністрів ЄС із закордонних справ.

"Ми маємо рухатися більш швидко щодо санкцій. Ця робота вже розпочалася, і Рада ЄС прийме це рішення у слушний час. Ми також погодилися запросити пані Тихановську для обміну думками під час наступного засідання Ради міністрів із закордонних справ у червні. Вона вже брала участь у такій зустрічі міністрів", - сказав Боррель.

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Топ коментарі
+5
ну теперь с поставками океанической рыбы и морепродуктов на голодающую парашу будет бульбохуйлу потруднее. зато легко устроит студентам и школьникам третий трудовой семестр по сбору колорадских жуков на бульбе и наладит из собранного сырья производство колорадских ленточек для крепостных старшего ***** )))
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28.05.2021 00:23
+3
Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало пообещал выплатить 11 миллионов евро силовикам или гражданским активистам, которым удастся арестовать "преступника N1", президента Александра Лукашенко.
Осталось мелочь, собрать...
По его словам, для реализации этого плана по нейтрализации главы государства за вознаграждение была разработана специальная технология: любой желающий сможет перечислить деньги на эту цель. Пожертвования будут зарезервированы на счетах этих людей и уйдут на специальный счет только после того, как президент Белоруссии будет задержан.
П.С. Есть жулики, есть мошенники, а есть еще и беларуская оппозиция! Робота над санкціями ЄС проти режиму Лукашенка буде прискорена, - Боррель - Цензор.НЕТ 7005
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28.05.2021 00:23
+1
Треба заборонити продаж картоплі в Білорусь))
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28.05.2021 00:03
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Треба заборонити продаж картоплі в Білорусь))
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28.05.2021 00:03 Відповісти
Изверг....
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28.05.2021 00:12 Відповісти
К рашке доковыряться страшно. Могут без пенсии оставить. А вот Бульбофюрер походу ответит за двоих. За всё, что накипело...
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28.05.2021 00:14 Відповісти
ну теперь с поставками океанической рыбы и морепродуктов на голодающую парашу будет бульбохуйлу потруднее. зато легко устроит студентам и школьникам третий трудовой семестр по сбору колорадских жуков на бульбе и наладит из собранного сырья производство колорадских ленточек для крепостных старшего ***** )))
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28.05.2021 00:23 Відповісти
Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало пообещал выплатить 11 миллионов евро силовикам или гражданским активистам, которым удастся арестовать "преступника N1", президента Александра Лукашенко.
Осталось мелочь, собрать...
По его словам, для реализации этого плана по нейтрализации главы государства за вознаграждение была разработана специальная технология: любой желающий сможет перечислить деньги на эту цель. Пожертвования будут зарезервированы на счетах этих людей и уйдут на специальный счет только после того, как президент Белоруссии будет задержан.
П.С. Есть жулики, есть мошенники, а есть еще и беларуская оппозиция! Робота над санкціями ЄС проти режиму Лукашенка буде прискорена, - Боррель - Цензор.НЕТ 7005
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28.05.2021 00:23 Відповісти
Насыпьте лучше себе соли на конец, это реалистичнее, фантазеры с цветочками для ОМОНА...
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28.05.2021 03:11 Відповісти
А ты ,фашист , откуда сюда забрел? Шел бы мимо .
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28.05.2021 04:04 Відповісти
Протасевич был врагом сегодняшней Белоруссии. Кому-то она нравится, кому-то, возможно, нет. Но если он был врагом сегодняшней Белоруссии и олицетворяющая эту Белоруссию ее сегодняшняя власть имела не право - имела обязанность - его обезвредить.
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28.05.2021 03:08 Відповісти
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет в Сочи 28 мая. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Единое государство ждет нас в ближайшее время
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28.05.2021 07:01 Відповісти
Примут к 2030 году
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28.05.2021 07:20 Відповісти
 
 