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Новини Політика України
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Білорусь (4039) енергетика (696) Кулеба Дмитро (1869) Протасевич Роман (291)

Рішення про заборону закупівлі електроенергії у Білорусі не пов'язане із затриманням Протасевича, - Кулеба. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення України про заборону закупівлі електроенергії у Білорусі не пов'язане з інцидентом з літаком Ryanair.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про заборону закупівлі електроенергії в Білорусі не пов'язане з недільними подіями. Це рішення готувалося давно, по-перше, на виконання домовленостей між українським і литовським президентом, по-друге, в інтересах української енергетичної безпеки", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що це стратегічне, вивірене і прораховане рішення.

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"Офіційна мета України, до якої ми рухаємося і працюємо наполегливо, це в 2023 році взагалі відрізатися від електромереж Росії та Білорусі та інтегруватися в європейські, об'єднати наші електромережі. І тоді взагалі фізично ніхто нічого не зможе купити", - пояснив глава українського МЗС.

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Топ коментарі
+14
Наш Порох був і є луДше та краСче !
БУВ,Є І БУДЕ!!!
ПАТРІОТ, КРИГОЛАМ, ЛЮДИНА - ВЗІРЕЦЬ ПОРЯДНОСТІ. Та тільки наш 73%-ий лохторат зрадив того, кого боявся пуйло! Увесь світ майже обєднався проти рашки, дякуючи Пороху. І тільки наші довбодятли плюнули йому в обличчя. Ганьба хохлам, манкуртам, гнидам. До перемоги, Україно!

Решение о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с задержанием Протасевича, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1493
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28.05.2021 04:51
+13
Полный бардак в управлении государством. Министр иностранных дел про экономику, секретарь офиса ведет международные переговоры, МВД ловит террористов, а СБУ ловит мышей. Ото выбрали слуг
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28.05.2021 00:35
+11
А до 2019 года Украина электроэнергию продавала Атомные, гидро, тепловые и "зеленые" э\станции разом сломались? Или дураки у власти? Или враги?
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28.05.2021 00:40
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Тому що Зеля отримав пенделя.
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28.05.2021 00:32 Відповісти
А до 2019 года Украина электроэнергию продавала Атомные, гидро, тепловые и "зеленые" э\станции разом сломались? Или дураки у власти? Или враги?
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28.05.2021 00:40 Відповісти
Кацаваротка барига на крові.
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28.05.2021 00:41 Відповісти
Есть такое понятие как пиковые нагрузки. Единая энергосистема СССР позволяла их сбалансировать. Совок давно издох, а энергетическую пуповину так и не перерезали.
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28.05.2021 03:30 Відповісти
Для пікових нагрузок є теплові станції, але ахметка знищує останні шахти. І тоді або віялові відключення, або бізнес на крові.
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28.05.2021 07:03 Відповісти
Серьезно? Зря ты думаешь, что если Украина вынуждена покупать в мордоре газ и нефть, она может не покупать электричество. Да, за 30 лет можно было что-то поменять в этих потоках, на которых зарабатывали украинские президенты и премьеры, но все перкрасно помнят, что избирателям рассказывали про двух президентов, которые хотели снять страну с мордорской нефтегазовой иглы.
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28.05.2021 16:04 Відповісти
Пікові навантаження нормально регулюються і у замкненій енергосистемі України.
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28.05.2021 08:19 Відповісти
Не надо мне про "пиковые" нагрузки лечить. Крым и Донбасс без нашей электроэнергии остались, а для остальной Украины вдруг электричества не хватает? Такое может быть только в двух случаях - страной правят или враги или воры...
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28.05.2021 08:26 Відповісти
Донбасс остался без нашей электроэнергии ? Да ты не в теме,о чем вообще говорить.
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28.05.2021 15:59 Відповісти
А ты в теме ,шмуклер? Ну так поведай откуда э. энергия в Донецке? И что-то ты про оккупированный Крым язык в анус засунул? Лучше испарись, дегенеративное
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29.05.2021 06:58 Відповісти
Пока ЕС сидит на игле русских ресурсов, то до тех пор они не будут по настоящему наказывать РФ. Нужно тянуть альтернативные путепроводы из других стран в ЕС. Из Арабских стран нужно строить в ЕС трубы.
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28.05.2021 00:35 Відповісти
Полный бардак в управлении государством. Министр иностранных дел про экономику, секретарь офиса ведет международные переговоры, МВД ловит террористов, а СБУ ловит мышей. Ото выбрали слуг
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28.05.2021 00:35 Відповісти
Любая стряпуха сможет управлять государством.(С)
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28.05.2021 00:40 Відповісти
Что-то Кулеба скромно умолчал, почему тогда тарифы на электроэнергию с июля хотят поднять почти в два раза! Решение о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с задержанием Протасевича, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6395
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28.05.2021 00:47 Відповісти
Как почему, чтобы покрыть убытки от привилегий бородатой бабушки. Которая покупает для своих заводов электроэнергию по 25-50коп киловатт. А вы, быдло, платите и за себя, и за бабушку...
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28.05.2021 02:09 Відповісти
цинизм, или наглость? Или наглый цинизм? Или циничая глупость? Что он несет...?
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28.05.2021 01:56 Відповісти
Что тебе не понравилось с его словах? Мы приняли решение переподключить сети ещё при Кучме, и с тех пор все правительства обещали закончить этот процесс через 2-3 года. Это очередное правительство даёт очередное подобное обещание. Ничего нового, у меня за это время дети успели вырасти и жениться/выйти замуж, пока у них 2-3 года проходило...
Так что расслабься, если, конечно, ты не живешь во Львове. Потому что запад Украины и так уже переподключен к ENTSO-E, так что тамошние жители смотрят на эту нашу мышиную возню с высоты Карпат.
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28.05.2021 02:16 Відповісти
причем тут Беларусь? барыгам надо толкнуть голодранцам "зелень" свою (типа зеленую энергию), по цене гривен 30 за киловат. А для этого нужен дефицит дешевой.
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28.05.2021 01:57 Відповісти
У нас и без зеленой электроэнергии её профицит. Одни только АЭС покрывают больше 60% нынешней потребности в электроэнергии в стране, если их всех включить со всех их энергоблоками. Чтобы закупать электричество в Беларуси, мы останавливали свои электростанции, что выглядит, мягко говоря, очень странно. А если не мягко говоря, то тут надо прокуратуре доказывать наличие злого умысла, а состав преступления и так налицо.
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28.05.2021 02:22 Відповісти
Наш Порох був і є луДше та краСче !
БУВ,Є І БУДЕ!!!
ПАТРІОТ, КРИГОЛАМ, ЛЮДИНА - ВЗІРЕЦЬ ПОРЯДНОСТІ. Та тільки наш 73%-ий лохторат зрадив того, кого боявся пуйло! Увесь світ майже обєднався проти рашки, дякуючи Пороху. І тільки наші довбодятли плюнули йому в обличчя. Ганьба хохлам, манкуртам, гнидам. До перемоги, Україно!

Решение о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с задержанием Протасевича, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1493
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28.05.2021 04:51 Відповісти
Если ты пишешь за деньги - то ладно.
Но если это искренне...
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28.05.2021 08:47 Відповісти
За период* с 20.05 по 27.05.2021 года между энергосистемами Украины и Беларуси произведено "компенсационных перетоков" в объеме 1488 МВт-час. При том Украина импортировала электроэнергии в объеме 1488 МВт-час. Хроника
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28.05.2021 05:37 Відповісти
Кулєба б'ється головою об дерево " Де нато *****! Де НАТО!!!!!!" Решение о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с задержанием Протасевича, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9223
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28.05.2021 06:12 Відповісти
Я вже два роки питаю в Кулєби що саме він зробив , ЗА ДВА РОКИ, для інтеграції України в ЄС і НАТО. ... а зробили вони рівно - НІХНЯ !!! "Байден ?! Чому ми не в НАТО "?! "Кулєба ?! Чому ти не в Ростові " ?!

Кулєба,йди у сраку
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28.05.2021 05:59 Відповісти
Кулєба? Невже? Чи ця кулєба не з того самого уряду кловунів, які наразі закуповують електоенергію у оккупанта?
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28.05.2021 06:14 Відповісти
Коли міністр закордонних справ ЗЕбанатів вдає ідіота.
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28.05.2021 06:17 Відповісти
Чтобы да так нет-оправдывается перед Лукашенко слуга народа Коломойского.
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28.05.2021 06:29 Відповісти
Там якась галіма голосувалка: я двічі з різних девайсів проголосував і воно прийняло. Тому там боти правлять бал.

Могли б якимось скрипіним розбавити чи івановим На худой конєц ЗЄбаната - дубінським )
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28.05.2021 06:51 Відповісти
это все "предпочтения" мудрного нарита, который смог выбить себе безвиз, возродить армию и получить томос все же логично Решение о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с задержанием Протасевича, - Кулеба - Цензор.НЕТ 710
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28.05.2021 06:54 Відповісти
В цей день 2000 року після побиття помер Ігор Білозір - український композитор і виконавець, лідер гуртів «Ритми Карпат», «Ватра». Був жорстоко побиттий у львівській кав'ярні «Цісарська кава» після того,як він зробив зауваження відвідувачам, що співали російський блатняк.

Ігор Білозір Встань з колін народе мій

Решение о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с задержанием Протасевича, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9113
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28.05.2021 07:09 Відповісти
А купували ми у білорусів електроенергію "росатома" через знищення енергетичної незалежності України "велічайшим лідером Європи". Правда, кулеба?
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28.05.2021 09:36 Відповісти
 
 