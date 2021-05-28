Рішення про заборону закупівлі електроенергії у Білорусі не пов'язане із затриманням Протасевича, - Кулеба. ВIДЕО
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Рішення України про заборону закупівлі електроенергії у Білорусі не пов'язане з інцидентом з літаком Ryanair.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення про заборону закупівлі електроенергії в Білорусі не пов'язане з недільними подіями. Це рішення готувалося давно, по-перше, на виконання домовленостей між українським і литовським президентом, по-друге, в інтересах української енергетичної безпеки", - сказав Кулеба.
Міністр наголосив, що це стратегічне, вивірене і прораховане рішення.
"Офіційна мета України, до якої ми рухаємося і працюємо наполегливо, це в 2023 році взагалі відрізатися від електромереж Росії та Білорусі та інтегруватися в європейські, об'єднати наші електромережі. І тоді взагалі фізично ніхто нічого не зможе купити", - пояснив глава українського МЗС.
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Так что расслабься, если, конечно, ты не живешь во Львове. Потому что запад Украины и так уже переподключен к ENTSO-E, так что тамошние жители смотрят на эту нашу мышиную возню с высоты Карпат.
БУВ,Є І БУДЕ!!!
ПАТРІОТ, КРИГОЛАМ, ЛЮДИНА - ВЗІРЕЦЬ ПОРЯДНОСТІ. Та тільки наш 73%-ий лохторат зрадив того, кого боявся пуйло! Увесь світ майже обєднався проти рашки, дякуючи Пороху. І тільки наші довбодятли плюнули йому в обличчя. Ганьба хохлам, манкуртам, гнидам. До перемоги, Україно!
Но если это искренне...
Кулєба,йди у сраку
Могли б якимось скрипіним розбавити чи івановим На худой конєц ЗЄбаната - дубінським )
Ігор Білозір Встань з колін народе мій