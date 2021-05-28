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ДТП (3270) Київ (9846) Національна гвардія (803)

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок. ФОТО

27 травня на в'їзді до Києва сталася ДТП за участю шести вантажних автомобілів, зокрема 2 автомобілів, що перевозили військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"На в'їзді до Києва з боку Борисполя 27 травня сталася масштабна ДТП: зіткнулися шість вантажівок. В аварію потрапили і дві вантажівки Нацгвардії. Військовослужбовці НГУ не постраждали і допомагали врятувати водія, якому дісталося найбільше", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацгвардії.

На вїзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок 01

За даними ДСНС, допомога рятувальників знадобилася для деблокування одного з водіїв вантажівок, які потрапили в ДТП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У масштабній ДТП на виїзді з Києва загинули три людини: водій і пасажир легковика, а також пішохід, який перетинав дорогу, - поліція. ФОТО

На вїзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок 02

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Топ коментарі
+3
Якщо водій постраждав більше всіх, то це недотримання безпечної дистанції. (п. 13.1 ПДД)
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28.05.2021 07:13
+3
На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 3467

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 462

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 9018

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 9665
показати весь коментар
28.05.2021 08:38
+2
++

Одразу згадав сумнозвісне відео: "Текст немного по-дебильному написан." На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 2587
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28.05.2021 10:42
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Не провокация ли это?
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28.05.2021 03:13 Відповісти
Та яка провокація? Спіймав гаву та в'їхав у хвоста тягнучки з вантажівок. Таке буває.
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28.05.2021 09:17 Відповісти
На въезде в Киев два автомобиля с нацгвардейцами попали в ДТП с участием 6 грузовиков - Цензор.НЕТ 6658
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28.05.2021 06:55 Відповісти
Якщо водій постраждав більше всіх, то це недотримання безпечної дистанції. (п. 13.1 ПДД)
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28.05.2021 07:13 Відповісти
Отже, вдалося з'ясувати, що чотири вантажівки стояли одна за одною на світлофорі (у бік Києва).
В якийсь момент всі учасники ДТП, а їх тут більше 50 осіб, відчули потужний удар позаду від вантажівки #DAF (із червоною кабіною).
Постраждалого водія (винуватця аварії) затисло у салоні. Військові намагалися витягти його, однак це вдалося зробити лише рятувальникам ДСНС. У безсвідомому стані потерпілого чоловіка передали лікарям , які у терміновому порядку госпіталізовали бідолагу.
Що саме стало причиною аварії поки незрозуміло. На місці працюють правоохоронці, які мають з'ясувати всі обставини цієї автопригоди.
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28.05.2021 08:36 Відповісти
На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 3467

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 462

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 9018

На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 9665
показати весь коментар
28.05.2021 08:38 Відповісти
Хмм... Чому ж тоді водій найбільш постраждав, якщо удар був позаду??? Був не пристебнутий ременем безпеки?
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28.05.2021 09:53 Відповісти
Так пострадал водила машины которая впилилась.
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28.05.2021 10:05 Відповісти
++

Одразу згадав сумнозвісне відео: "Текст немного по-дебильному написан." На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 2587
показати весь коментар
28.05.2021 10:42 Відповісти
На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок - Цензор.НЕТ 9056 Помню
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28.05.2021 11:01 Відповісти
 
 