На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок. ФОТО

27 травня на в'їзді до Києва сталася ДТП за участю шести вантажних автомобілів, зокрема 2 автомобілів, що перевозили військовослужбовців Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"На в'їзді до Києва з боку Борисполя 27 травня сталася масштабна ДТП: зіткнулися шість вантажівок. В аварію потрапили і дві вантажівки Нацгвардії. Військовослужбовці НГУ не постраждали і допомагали врятувати водія, якому дісталося найбільше", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацгвардії.

За даними ДСНС, допомога рятувальників знадобилася для деблокування одного з водіїв вантажівок, які потрапили в ДТП.

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