На в'їзді до Києва два автомобілі з нацгвардійцями потрапили в ДТП за участю 6 вантажівок. ФОТО
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27 травня на в'їзді до Києва сталася ДТП за участю шести вантажних автомобілів, зокрема 2 автомобілів, що перевозили військовослужбовців Національної гвардії України.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"На в'їзді до Києва з боку Борисполя 27 травня сталася масштабна ДТП: зіткнулися шість вантажівок. В аварію потрапили і дві вантажівки Нацгвардії. Військовослужбовці НГУ не постраждали і допомагали врятувати водія, якому дісталося найбільше", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацгвардії.
За даними ДСНС, допомога рятувальників знадобилася для деблокування одного з водіїв вантажівок, які потрапили в ДТП.
Топ коментарі
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В якийсь момент всі учасники ДТП, а їх тут більше 50 осіб, відчули потужний удар позаду від вантажівки #DAF (із червоною кабіною).
Постраждалого водія (винуватця аварії) затисло у салоні. Військові намагалися витягти його, однак це вдалося зробити лише рятувальникам ДСНС. У безсвідомому стані потерпілого чоловіка передали лікарям , які у терміновому порядку госпіталізовали бідолагу.
Що саме стало причиною аварії поки незрозуміло. На місці працюють правоохоронці, які мають з'ясувати всі обставини цієї автопригоди.
Одразу згадав сумнозвісне відео: "Текст немного по-дебильному написан."