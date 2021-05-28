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Новини Політика України
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Кулеба пояснив, чому Україна не відкликає посла з Білорусі: У нас зараз є багато гуманітарних питань

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба пояснив, чому Україна не відкликає посла з Білорусі: У нас зараз є багато гуманітарних питань

На тлі захоплення в Мінську опозиційного білоруського журналіста Романа Протавсевича Україна не відкликає посла з Білорусі, оскільки є багато гуманітарних питань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив в ефірі токшоу "Право на владу" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Не проблема відкликати посла. Це теж жест, це дуже серйозно. Але у нас зараз є багато гуманітарних питань", – сказав він.

За словами Кулеби, в України зараз немає політичного діалогу з Білоруссю, а посол займається лише гуманітарними питаннями, зокрема, проблемою трансплантології. За його словами, відомство допомагає українцям, які після операцій "застрягли" в Білорусі.

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Нагадаємо, 17 серпня 2020 року Україна вперше в історії відкликала посла з Білорусі на тлі жорстких розгонів протестів проти режиму Лукашенка. На початку вересня посол повернувся до Мінська.

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

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Топ коментарі
+5
тормоза позорные
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28.05.2021 07:46
+5
Сем Кіслін - це і є нинішнє "МЗС" ЗЕбаната. А кулєба - так, шавка на побігушках, що ніякого впливу не має і нічого не вирішує.
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28.05.2021 07:51
+3
Кулеба уже письковым к зекретину заделался?вроде ж адекватный чел был,а теперь блеет ,как и все зелёные дебилы...
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28.05.2021 07:47
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28.05.2021 07:46 Відповісти
Кулеба уже письковым к зекретину заделался?вроде ж адекватный чел был,а теперь блеет ,как и все зелёные дебилы...
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28.05.2021 07:47 Відповісти
Сем Кіслін - це і є нинішнє "МЗС" ЗЕбаната. А кулєба - так, шавка на побігушках, що ніякого впливу не має і нічого не вирішує.
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28.05.2021 07:51 Відповісти
Ні чого нового,на кацапії не закрили посольства та консультсва навіть під час війни,а з білорусами ми ще не воюємо.
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28.05.2021 07:57 Відповісти
Пусть еще объяснит, почему самолеты Белавиа продолжают летать над Украиной.
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28.05.2021 07:58 Відповісти
Шмаркля выполняет свои обязательства по поводу Семёнченко перед Лукашенко.
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28.05.2021 08:06 Відповісти
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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28.05.2021 08:07 Відповісти
От Лука провів операцію по "вагнеровцям",правда гарно захоплювати іноземні літаки?
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28.05.2021 08:15 Відповісти
ужас, не могут или не хотят свою "трансПОТОМлогию" развивать, одно суки "гуманитарные вопросы" решают лярдными выплатами в лугандон!!!
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28.05.2021 08:26 Відповісти
Просто «Велике крадівництво» - ничего личного Кулеба пояснив, чому Україна не відкликає посла з Білорусі: У нас зараз є багато гуманітарних питань - Цензор.НЕТ 1531
В настоящее время в Украине действует одиннадцать сборочных производств белорусской техники (тракторов и техники МАЗ, зерноуборочных комбайнов, лифтового оборудования, троллейбусов МАЗ и Белкоммунмаш, воротных систем, счетчиков электроэнергии). В т.ч., в 2020 году открыто 3 сборочных производства - троллейбусов (города Бровары и Винница) и коммунальной техники на базе шасси «МАЗ» (г. Кременчуг). Кооперационные связи традиционно поддерживаются со многими промышленными компаниями Украины. При активном участии предприятий холдинга «Белавтодор» в Украине реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов в области дорожного строительства и текущего ремонта украинской автодорожной сети. Источник: https://ukraine.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/trade_economic/ © При использовании материалов сайта ссылка на МИД Беларуси обязательна
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28.05.2021 08:26 Відповісти
пока не будет произведена трансплантология мозгов прорашистских лакеев и слуг на украинские- Украина так и будет там где она есть( я не понимаю,а почему нас на самит НАТО не приглашают?)
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28.05.2021 08:46 Відповісти
Потом не удивляйтесь, что нас на саммит НАТО не зовут. Сидение на двух стульях уже не спасает.
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28.05.2021 10:09 Відповісти
У СССР было много нерешеннх гуманитарных вопросов с нацистской германией, поэтому нельзя было закрывать посольство в Берлине. Да, Кулеба ?
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28.05.2021 10:28 Відповісти
 
 