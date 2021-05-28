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Столтенберг про подібність РФ і Білорусі: Обидві держави придушують демократичні протести, опозицію і використовують кібератаки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Столтенберг про подібність РФ і Білорусі: Обидві держави придушують демократичні протести, опозицію і використовують кібератаки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в поведінці Білорусі та Росії є подібності. Зокрема, це стосується придушення демократичних процесів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав під час візиту до Португалії, передає пресслужба НАТО.

За його словами, Білорусь і Росія "придушують демократичні протести, опозицію, використовують кібератаки".

Столтенберг зазначив, що в НАТО мають сприймати це всерйоз, бо така поведінка неприйнятна для тих цінностей Альянсу.

"Тому НАТО продовжить адаптуватися, підтримувати своїх партнерів у Грузії та Україні", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зближення Білорусі з Росією загрожує безпеці України, - МЗС

Напередодні, Столтенберг заявив, що НАТО стежить за ситуацією щодо примусової посадки в Білорусі літака Ryanair і повідомленням про затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Альянс зажадав міжнародного розслідування цієї ситуації.

Крім того, Столтенберг у розмові про дослідження проблем миру наголосив на важливості військового стримування. Як приклад він навів відносини Росії і НАТО.

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Насправді це просто одна держава.
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28.05.2021 08:08 Відповісти
Мій улюблений мікроблогер

Столтенберг о сходстве РФ и Беларуси: Оба государства подавляют демократические протесты, оппозицию и используют кибератаки - Цензор.НЕТ 3667
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28.05.2021 08:10 Відповісти
интересно про какую "область" вещает лишнехромосомная? Столтенберг про подібність РФ і Білорусі: Обидві держави придушують демократичні протести, опозицію і використовують кібератаки - Цензор.НЕТ 6808
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28.05.2021 11:36 Відповісти
Саме час будувати лінію оборони вздовж Білоруського кордрну,щоб зустріти росіянських "мишебратів" гарматами та ракетами.
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28.05.2021 08:27 Відповісти
Расия ещё в 2010 напала на Польшу = на ЕС и НАТО! А Стултенберг всё шлангом прикидывается! Столтенберг про подібність РФ і Білорусі: Обидві держави придушують демократичні протести, опозицію і використовують кібератаки - Цензор.НЕТ 7210
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28.05.2021 08:32 Відповісти
Столтенберг про подібність РФ і Білорусі: Обидві держави придушують демократичні протести, опозицію і використовують кібератаки - Цензор.НЕТ 958
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28.05.2021 08:34 Відповісти
Два нацистских государства.
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28.05.2021 08:49 Відповісти
Ще в Україні хоче вирости маленький "фюрер", 73% дебілів йому на виборах допомогли. Він поки що збирає тих, хто знищував Майдан і Україну -портнових,татарових, єрмаків,демченків,кузьминих, бужанських,дубінських,коломойських та інших найщиріших "патріотів".
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28.05.2021 08:56 Відповісти
 
 