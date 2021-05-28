В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали
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3306 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 травня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"28 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3306 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 169 дітей та 77 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1402 особи;
летальних випадків – 156;
одужало – 13 298 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 25 454 особи,
методом ІФА – 11 758 осіб,
експрес-тестами – 23 351 особу.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 196 673 особи;
одужало – 2 020 216 осіб;
летальних випадків – 50 232;
проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях", - розповіли в МОЗ.
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Так, что сравнивать его с разными зеленскими могут только не очень умные люди