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В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали

3306 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"28 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3306 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 169 дітей та 77 медпрацівників.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1402 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали 02 летальних випадків – 156;

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали 02 одужало – 13 298 осіб;

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали 05 методом ПЛР – 25 454 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали 05 методом ІФА – 11 758 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали 05 експрес-тестами – 23 351 особу.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали 08 захворіло – 2 196 673 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали 08 одужало – 2 020 216 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали 08 летальних випадків – 50 232;

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали 08 проведено ПЛР-тестувань – 10 131 355.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали 12

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28.05.2021 08:16 Відповісти
Зеліне протяже. Який сам, такого і призначив.
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28.05.2021 08:20 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6348
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28.05.2021 08:21 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 306 новых случаев заражения, 13 298 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 8127
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28.05.2021 08:19 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали - Цензор.НЕТ 677
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28.05.2021 08:20 Відповісти
Ось і ржом папріколу.
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28.05.2021 08:22 Відповісти
Напомню, до Поплавского институт культуры готовил массовиков-затейников с гармошками и библиотекарей для сельских клубов и ютился в старых помещениях, если что.
Так, что сравнивать его с разными зеленскими могут только не очень умные люди
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28.05.2021 08:29 Відповісти
А зараз він кого готує? Стілістов, візажистов, продюсеров і інших паразитів
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28.05.2021 09:15 Відповісти
Я одного не пойму, еа протяжении последнено месяца, а может и более, нам подают статимтику, в которой число выздоровевших в среднем на 10000 больше чем заболевших. Что за бред? Эти выздоровевшие все болели больше месяца? Откуда такое количество выздоровевших?
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28.05.2021 09:23 Відповісти
 
 