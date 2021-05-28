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Новини Політика України
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авіація (631) Білорусь (4039) Лукашенко (1903) Росія (30627) авіасполучення (477) Євросоюз (3327) Яременко Богдан (125) Протасевич Роман (291)

Між РФ і ЄС може спалахнути авіаційна війна: настав час Україні нагадати про російські літаки, що літають в окупований Крим, - "слуга народу" Яременко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Між РФ і ЄС може спалахнути авіаційна війна. У цій ситуації Україна має почати активно нагадувати про бази даних російських повітряних суден, які постійно порушують міжнародне право, здійснюючи польоти в окупований Крим.

Про це заявив нардеп "СН" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"Я би закликав українську владу подбати не так про покарання Лукашенка, як про Росію. І авіаційна війна, що може спалахнути між ЄС та РФ, нам може допомогти. У відповідь на заборону авіатранзиту територією Білорусі до повітряного простору ЄС Росія перестала приймати рейси європейських авіакомпаній, які прямуючи до російських аеропортів оминають територію Білорусі. Це зрозумілий сигнал Кремля - Лукашенко їхній с#кин син і здавати його Кремль не має наміру", - заявив Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь

"Зрозуміло, що європейці задумаються над відповіддю на це нахабство. Звичайно, поки що важко повірити, що європейці проявлять характер і підуть на подальше загострення з РФ. Але раптом? Ось тут Україна має почати активно нагадувати про бази даних російських повітряних суден, які постійно порушують міжнародне право, здійснюючи польоти в окупований Крим. Переважно це лізинговані "Боїнги" і "Аеробуси". І Україна поки що небагато досягнула в тому, щоб переконати міжнародних партнерів почати переслідувати порушників. Саме час подвоїти зусилля", - закликав Яременко.

Між РФ і ЄС може спалахнути авіаційна війна: настав час Україні нагадати про російські літаки, що літають в окупований Крим, - слуга народу Яременко 01

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

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Топ коментарі
+9
Пам'ятаю, як Богдан Яременко волав «ні капітуляції» та «мінським договорнякам» зі всіх екранів. Коли був в «Укропі». Такий вже яструб був, куди там нам всім....А виявився не яструбом, а старшим товстим п...расом
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28.05.2021 08:24
+6
Та не піде ця Європа на загострення відношень з хуйлом... бо тупо сцить
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28.05.2021 08:24
+5
Російський "кріт" в РНБО? Чому зриваються наші спецоперації? За поданням Єрмака у червні 2020 призначений начальником комітету по розвідці при пРезиденті України - РУСЛАН ДЕМЧЕНКО - російський шпигун. Злито 7 спецоперації ГУР МО

https://twitter.com/newstop_us/status/1398141602120572928
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28.05.2021 08:35
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Авианал-табу?
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28.05.2021 08:23 Відповісти
Между РФ и ЕС может вспыхнуть авиационная война: пришло время Украине напомнить о российских самолетах, летающих в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 9061
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28.05.2021 08:26 Відповісти
Авианал у него как раз очень чувствительный. Зеленая шобла начала понимать, что пора рвать когти из слуг бородатой бабушки. Сейчас начнется канитель с очередным исключением. Зеля все-таки весьма обидчивый нелох.
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28.05.2021 09:17 Відповісти
Та не піде ця Європа на загострення відношень з ******... бо тупо сцить
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28.05.2021 08:24 Відповісти
Между РФ и ЕС может вспыхнуть авиационная война: пришло время Украине напомнить о российских самолетах, летающих в оккупированный Крым, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 7158
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28.05.2021 08:27 Відповісти
Пам'ятаю, як Богдан Яременко волав «ні капітуляції» та «мінським договорнякам» зі всіх екранів. Коли був в «Укропі». Такий вже яструб був, куди там нам всім....А виявився не яструбом, а старшим товстим п...расом
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28.05.2021 08:24 Відповісти
Він таки натурал)
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28.05.2021 09:08 Відповісти
Російський "кріт" в РНБО? Чому зриваються наші спецоперації? За поданням Єрмака у червні 2020 призначений начальником комітету по розвідці при пРезиденті України - РУСЛАН ДЕМЧЕНКО - російський шпигун. Злито 7 спецоперації ГУР МО

https://twitter.com/newstop_us/status/1398141602120572928
показати весь коментар
28.05.2021 08:35 Відповісти
Запад снял санкции с "Аэрофлота" за полеты в Крым. Теперь РФ не надо даже придумывать всякие "Добролеты" и "Победы"... А так да, заграница нам поможет.
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28.05.2021 08:42 Відповісти
да никто ничего делать толком не будет... так пошумят и на этом все закончиться.. с северным потоком уже повоевали!?
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28.05.2021 08:45 Відповісти
Авиационная война с их то "глубокой озабоченностью"?
Максимум, запретят въезд диспетчеру и руководителю полетов.
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28.05.2021 08:47 Відповісти
Ти, "Ярема", краще думай за анал. Ви аналівці свою справу зробили у 2019 році. Що вам заважало до цього часу пресувати москалів? А заважало ваше малороське походження і заглядання в очі, чи ще там кудись.
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28.05.2021 08:53 Відповісти
Тогда уж лучше напомнить про сбитый Путлером "Боинг" и гибель находившихся на его борту 298 граждан, в основном из ЕС.
То что обезьяны сбили его, намереваясь сбить украинский транспортник, ничего не меняет (скорее усугубляет, так как доказывает развязывание необъявленной войны в Европе московским фюрером).
Тем не менее, вот уже 7 лет как Росавиа продолжают летать в Европу. А с фюрером все это время продолжали ручкаться Меркель, Макрон и прочие. 16 июня убийце будет пожимать руку Байден.
Какое к черту назревание войны?
Ничего они не сделают дикарю с ядерной дубиной, большинство стран ЕС боится неадеквата, а остальные заискивают перед ним и устраивают взаимовыгодный кровавый гешефт.
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28.05.2021 09:04 Відповісти
Вы же знаете Европу. На такие расходы она не пойдет.
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28.05.2021 09:08 Відповісти
Уже как-то поднадоела Европа с Америкой со своими озабоченностями. Даже не смешно уже. Африка с Бирмой уже ржут над западом не маскируясь. А вообще-то в стае обезьян, если бабуин , обьявивший себя альфа-самцом, забил на все и только проявляет , попердывая, озабоченность - его низвергают и убивают. Бабуину под именем Запад пора бы призадуматся над этим.
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28.05.2021 09:09 Відповісти
ничего не вспыхнет. труба зовет!
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28.05.2021 09:29 Відповісти
Між РФ і ЄС може спалахнути авіаційна війна: настав час Україні нагадати про російські літаки, що літають в окупований Крим, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 4191
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28.05.2021 09:35 Відповісти
я в шоке, похоже не только в Украине
говноклоуны мутят воду, американцы
совсем рехнулись ? торгуют паспортами ?
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28.05.2021 10:15 Відповісти
закрыть воздух, пусь в сибирь на пуперджете льотают
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28.05.2021 10:16 Відповісти
 
 