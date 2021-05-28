Між РФ і ЄС може спалахнути авіаційна війна: настав час Україні нагадати про російські літаки, що літають в окупований Крим, - "слуга народу" Яременко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Між РФ і ЄС може спалахнути авіаційна війна. У цій ситуації Україна має почати активно нагадувати про бази даних російських повітряних суден, які постійно порушують міжнародне право, здійснюючи польоти в окупований Крим.
Про це заявив нардеп "СН" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.
"Я би закликав українську владу подбати не так про покарання Лукашенка, як про Росію. І авіаційна війна, що може спалахнути між ЄС та РФ, нам може допомогти. У відповідь на заборону авіатранзиту територією Білорусі до повітряного простору ЄС Росія перестала приймати рейси європейських авіакомпаній, які прямуючи до російських аеропортів оминають територію Білорусі. Це зрозумілий сигнал Кремля - Лукашенко їхній с#кин син і здавати його Кремль не має наміру", - заявив Яременко.
"Зрозуміло, що європейці задумаються над відповіддю на це нахабство. Звичайно, поки що важко повірити, що європейці проявлять характер і підуть на подальше загострення з РФ. Але раптом? Ось тут Україна має почати активно нагадувати про бази даних російських повітряних суден, які постійно порушують міжнародне право, здійснюючи польоти в окупований Крим. Переважно це лізинговані "Боїнги" і "Аеробуси". І Україна поки що небагато досягнула в тому, щоб переконати міжнародних партнерів почати переслідувати порушників. Саме час подвоїти зусилля", - закликав Яременко.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/newstop_us/status/1398141602120572928
Максимум, запретят въезд диспетчеру и руководителю полетов.
То что обезьяны сбили его, намереваясь сбить украинский транспортник, ничего не меняет (скорее усугубляет, так как доказывает развязывание необъявленной войны в Европе московским фюрером).
Тем не менее, вот уже 7 лет как Росавиа продолжают летать в Европу. А с фюрером все это время продолжали ручкаться Меркель, Макрон и прочие. 16 июня убийце будет пожимать руку Байден.
Какое к черту назревание войны?
Ничего они не сделают дикарю с ядерной дубиной, большинство стран ЕС боится неадеквата, а остальные заискивают перед ним и устраивают взаимовыгодный кровавый гешефт.
говноклоуны мутят воду, американцы
совсем рехнулись ? торгуют паспортами ?