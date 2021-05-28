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обстріл (5981) Донбас (16050) втрати (1693) ЗСУ (1805)

Український воїн загинув від кулі ворога на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Український воїн загинув від кулі ворога на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС

За минулу добу, 27 травня, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів, а також з великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-мм калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а неподалік селища Новгородське – з мінометів 82-мм калібру.

Поблизу Мар’їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.

Також повідомляється, що в напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня. ФОТО

"Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульового поранення, не сумісного із життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

У штабі повідомили, що про всі факти порушень Українська сторона СЦКК поінформувала представників СММ ОБСЄ.

Український воїн загинув від кулі ворога на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів порушили режим тиші, - штаб ОС 01
Український воїн загинув від кулі ворога на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів порушили режим тиші, - штаб ОС 02

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Топ коментарі
+11
Погиб наш воин. 9 обстрелов за сутки. Только ублюдки могут упорно называть это "режимом тишины" и продолжать вешать лапшу на уши про "скорый мир"
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28.05.2021 08:30
+9
А кацаваротка барижить на крові.
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28.05.2021 08:25
+6
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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28.05.2021 08:34
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А кацаваротка барижить на крові.
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28.05.2021 08:25 Відповісти
почти все барыжат, так не бывает - или барыжат или ВСЕ воюют!
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28.05.2021 08:31 Відповісти
Членограй баражит не только на крови. На всем. На вакцине, энергетике, даже на шлаке для "великого крадивництва"
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28.05.2021 08:32 Відповісти
Погиб наш воин. 9 обстрелов за сутки. Только ублюдки могут упорно называть это "режимом тишины" и продолжать вешать лапшу на уши про "скорый мир"
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28.05.2021 08:30 Відповісти
бойня безнаказано гинуть воїни
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28.05.2021 08:30 Відповісти
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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28.05.2021 08:34 Відповісти
Почему президент не занимается проблемой войны с рассеей? Сколько еще нужно смертей, чтобы зеленский проснулся и начал работать? Український воїн загинув від кулі ворога на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 863
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28.05.2021 09:30 Відповісти
Нужна проста пиристать стрилять...
Український воїн загинув від кулі ворога на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1524
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28.05.2021 09:32 Відповісти
А БЛАЗЕНЬ КАЖЕ : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский
ВІН БАЧИТЬ МИР В ОЧАХ ПУТЛЕРА .
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28.05.2021 10:28 Відповісти
В это же время за сутки на дорогах в ДТП погибло 14 человек и около сотни раненых. Почему ЗЕбильник об этом не говорит и не запретит эксплуатацию автомобилей?
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28.05.2021 11:45 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув від кулі ворога на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2362
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28.05.2021 17:24 Відповісти
 
 