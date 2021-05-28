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безпілотник (592) обстріл (5981) поранення (1619) Донбас (16050) операція Об'єднаних сил (3454)

Українського воїна поранено на Донбасі. Ворог з безпілотника скинув два постріли ВОГ-17 по позиціях ЗСУ, з опівночі вже п'ять обстрілів, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Українського воїна поранено на Донбасі. Ворог з безпілотника скинув два постріли ВОГ-17 по позиціях ЗСУ, з опівночі вже п'ять обстрілів, - штаб ОС

Станом на 7:00 ранку 28 травня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-мм калібру, а біля Водяного – ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Грнатіне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Український воїн загинув від кулі ворога на Донбасі. За добу найманці РФ 9 разів порушили режим "тиші", - штаб ОС

У штабі наголосили, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

Українського воїна поранено на Донбасі. Ворог з безпілотника скинув два постріли ВОГ-17 по позиціях ЗСУ, з опівночі вже пять обстрілів, - штаб ОС 01
Українського воїна поранено на Донбасі. Ворог з безпілотника скинув два постріли ВОГ-17 по позиціях ЗСУ, з опівночі вже пять обстрілів, - штаб ОС 02

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Путин все не разрешает нам использовать снайперов и беспилотники. Вот вражина проклятая.
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28.05.2021 08:43 Відповісти
И я о том же
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28.05.2021 08:45 Відповісти
Беспилотники есть возможность сбивать или Зе команда не разрешает ? А на снайперов можно охотиться своими снайперами ? Мужчины в этих задачах наверно лучше понимают
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28.05.2021 08:45 Відповісти
Тільки й читаєш, як не снайпер гахнув так під обстрілом загинув...(((((
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28.05.2021 09:37 Відповісти
Українські позиції- навчальний тир для кацапів, дякуючи зеленому перемир'ю.
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28.05.2021 09:53 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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28.05.2021 09:51 Відповісти
Так а вы ***** на них пожалуйтесь. Он их накажет. Быстренько заседание ткг собирайте и о мире договаривайтесь.
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28.05.2021 10:19 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Українського воїна поранено на Донбасі. Ворог з безпілотника скинув два постріли ВОГ-17 по позиціях ЗСУ, з опівночі вже п'ять обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6026
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28.05.2021 17:25 Відповісти
 
 