Українського воїна поранено на Донбасі. Ворог з безпілотника скинув два постріли ВОГ-17 по позиціях ЗСУ, з опівночі вже п'ять обстрілів, - штаб ОС
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Станом на 7:00 ранку 28 травня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-мм калібру, а біля Водяного – ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
У районі населеного пункту Грнатіне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.
У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.
У штабі наголосили, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.