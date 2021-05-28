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Новини Політика України
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Триває використання ворожих снайперських груп, насамперед зі складу підрозділів спеціального призначення збройних сил РФ, - Русінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Триває використання ворожих снайперських груп, насамперед зі складу підрозділів спеціального призначення збройних сил РФ, - Русінов

За інформацією Служби безпеки України, попри запроваджений у липні минулого року режим загального припинення вогню, в районі ООС у 2021 році постійно працюють російські снайпери.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях Євген Русінов.

"Триває використання ворожих снайперських груп, передусім зі складу підрозділів спеціального призначення збройних сил Російської Федерації, озброєних далекобійними снайперськими гвинтівками калібру 12,7 мм, які додатково оснащено відповідними комплексами контрснайперської боротьби, - зазначив він. - За наявними оперативними даними, роботу останніх використовують об’єктово на проблемних ділянках лінії бойового зіткнення, при цьому її налагоджено за безротаційним принципом. Тобто працюють професіонали".

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За його словами, за 2020-2021 рр. силами ООС зафіксовано 54 факти так званої "роботи" ворожих снайперських груп, в результаті діяльності яких у минулому році було вбито 13 українських військовослужбовців, а 14 зазнали поранень. Цього року вже 19 загиблих і 8 поранених. Серед цивільного населення факти поранень не фіксувалися.

"При цьому присутність кадрових військових Росії з числа снайперів підтверджується професійним спорядженням останніх, на кшталт британської гвинтівки Accuracy й французької системи спостереження JIM LR, які вкрай важко придбати представникам незаконних збройних формувань", - пояснив Русінов.

Він також нагадав, що влада країни-агресора з 2014 року заперечує участь своїх кадрових військових у війні на Донбасі, а присутніх у складі НЗФ так званих "Л/ДНР" російських громадян називають "добровольцями".

З повним текстом інтерв'ю Євгена Русінова можна ознайомитися тут.

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Топ коментарі
+20
На передову потрібно повернути контр снайперські групи які прибрав сцикло.
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28.05.2021 08:42
+10
а Говнокомандующий считает иначе

" Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский

Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 8388
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28.05.2021 08:58
+6
И так общеизвестный факт констатировали. Дальше что? Еще где-то войска отвести,чтобы кацапские снайперы не достали?
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28.05.2021 08:45
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На передову потрібно повернути контр снайперські групи які прибрав сцикло.
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28.05.2021 08:42 Відповісти
говорят, ***** не разрешает...
Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 1677 Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 7958 Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 7094
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28.05.2021 08:58 Відповісти
не, х.йло не убийца, вы что. Еще же нет 100 убитых
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28.05.2021 08:43 Відповісти
И так общеизвестный факт констатировали. Дальше что? Еще где-то войска отвести,чтобы кацапские снайперы не достали?
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28.05.2021 08:45 Відповісти
Пострілюють.(С)
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28.05.2021 08:46 Відповісти
а Говнокомандующий считает иначе

" Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский

Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 8388
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28.05.2021 08:58 Відповісти
а що нашим мішае - чи хто....
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28.05.2021 09:00 Відповісти
У нас главнюк-гавнюк.
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28.05.2021 09:05 Відповісти
Продолжается использование вражеских снайперских групп, прежде всего из состава подразделений специального назначения вооруженных сил РФ, - Русинов - Цензор.НЕТ 97
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28.05.2021 09:04 Відповісти
А членограй тим часом бачить мир в очах у хйла...
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28.05.2021 09:55 Відповісти
гавнюка зеленого отправьте на позиции...
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28.05.2021 09:56 Відповісти
Скільки кацапи повинні вбити українців, щоб до Вави дійшо, що режим тиші існує лише у його хворій фантазії?
Чи українці, для Вави, не свої, тому режим "тиші" продовжується?
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28.05.2021 09:57 Відповісти
А БЛАЗЕНЬ КАЖЕ : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский
ВІН БАЧИТЬ МИР В ОЧАХ ПУТЛЕРА .
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28.05.2021 10:26 Відповісти
Снайперы дрг убили нашего комбата 128-й бригады.
Это ***** позор. Зеленский стыд! https://m.censor.net/ru/news/3267888/ukrainskiyi_voin_maksim_polevoyi_pogib_na_donbasse_27_maya_foto
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28.05.2021 10:55 Відповісти
 
 