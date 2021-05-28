Глава Ryanair О'Лірі про примусову посадку літака в Мінську: Підготовлене і незаконне викрадення

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав примусову посадку в Мінську літака з опозиційним журналістом Романом Протасевичем "підготовленим і незаконним викраденням".

Про це йдеться в його листі, що є в розпорядженні The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Видання посилається на лист, який О'Лірі надіслав керівнику департаменту авіації Білорусі.

У листі він називає вчинок Білорусі "засудженою незаконною дією" і вимагає владу Білорусі ідентифікувати трьох пасажирів, яких компанія підозрює в роботі на КДБ.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

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