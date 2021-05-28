Глава Ryanair О'Лірі про примусову посадку літака в Мінську: Підготовлене і незаконне викрадення
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Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав примусову посадку в Мінську літака з опозиційним журналістом Романом Протасевичем "підготовленим і незаконним викраденням".
Про це йдеться в його листі, що є в розпорядженні The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Видання посилається на лист, який О'Лірі надіслав керівнику департаменту авіації Білорусі.
У листі він називає вчинок Білорусі "засудженою незаконною дією" і вимагає владу Білорусі ідентифікувати трьох пасажирів, яких компанія підозрює в роботі на КДБ.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
Будь ласка, зачекайте...
"Ширєє" треба дивиться, "ширєє"... Або "ширше", як казав персонаж Гайдая у фільмі "*******"...
В Росії теж не наполягають на "превосходстве расы" - Муссолини провозгласил в своей речи в Палате Депутатов 26 мая 1927 года: «Всё в государстве, ничего против государства и ничего вне государства». Муссолини заявлял, что «раса - это чувство, а не реальность; 95% чувства» . Таким образом, вы сами подтверждаете, что в России и Беларуси - чистый фашизм.
А про Росію, Білорусь, Німеччину та Італію я лише згадав, як про окремі прояви цих політичних течій. Я вказав лише на те, що "нацизм" - одна з форм фашизму, у його крайній іпостасі... (В більшості європейських мов "патріотизм" - єдине поняття. Лише у Франції та у нас іїз нього виділяється його крайня, агресивна форма - "шовінізм"... Так що, європейці - поголовно ідіоти?...).
Таке поняття, як "наукова класифікація", тобі відома? Відкрий який-завгодно підручник з політології, для ВИШів, і прочитай, а потім "упирайся рогом"...
Правительство хуту в Руанде - какое оно? А Салазара в Португалии? А Спарта? А Пиночет? А ЮАР?
Я к чему, после второй мировой, благодаря усилиям комми, стало модным не различать наци и фашей, и плевать на приведённый вами классификатор. Напомню как обосрались кремляди - были мы нацистами, стали фашистами. И ведь идотам пох на все ваши выкладки
Я сказав те, що сказав. Якщо тобі не подобається класифікація яйцеголових - спускайся до рівня "круглоголових"... З гори легше вниз бігти, ніж вгору.... Але тоді не лізь у філософські диспути... "Круглоголовим" це не личить... Вони, все одно, філософії не вчать...
Я сказав те, що сказав. Якщо тобі не подобається класифікація яйцеголових - спускайся до рівня "круглоголових"... З гори легше вниз бігти, ніж вгору.... Але тоді не лізь у філософські диспути... "Круглоголовим" це не личить... Вони, все одно, філософії не вчать.. - а у нас был философский диспут? Не не не. Академическая философия - то ещё сборище фашистов(все определения подходят) Вы там разберитесь у себя с яйцом и курицей, а потом к нам, любителям точных наук приходите Тем более, что у вас оценка события зависит от наблюдателя (Кот Шрёдингера)
Яр, спасибо за хорошее настроение с утра. Приятно пообщаться
"К сожалению, я не могу дать простого определения, - говорит Кевин Пассмор из Кардиффского университета, автор книги о фашизме. - Все зависит от определений".
Другой проблемой, возникающей при попытке четко определить понятие "фашист", является то, что зачастую заявленная идеология итальянских фашистов и германских нацистов далеко не полностью совпадала с проводимой ими политикой.
Однако самая очевидная трудность - это то, сколь широко понятие "фашист" использовалось на протяжении многих лет.
Кто-то считает его оскорблением, а, скажем, Оксфордский английский словарь дает разные определения: "(в широком смысле) человек, придерживающийся правых авторитарных взглядов" и "человек, который пропагандирует определенную точку зрения или порядок в такой манере, которая считается нетерпимостью или авторитаризмом". Отсюда получаем "расизм по принципу физических особенностей тела" (body racism).
Фашистской идеологии в ее изначальном смысле были чужды расизм и антисемитизм. Хотя Муссолини и признавал, что стал расистом еще в 1921 году, но при этом подчеркивал, что здесь нет никакой имитации германского расизма. «Необходимо, чтобы итальянцы уважали свою расу», - так декларировал Муссолини свою «расистскую» позицию.
Более того, Муссолини не раз осуждал евгенические учения национал-социализма о чистоте расы. В марте 1932 года в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом он заметил, что «к настоящему времени в мире не осталось совершенно чистых рас. Даже евреи не избежали смешения».
«Антисемитизма в Италии не существует», - заявлял дуче. И это были не только слова. В то время как в Германии набирали силу антисемитские кампании в Италии многие важные посты в университетах, банках или армии продолжали занимать евреи. Только с середины 1930-х годов Муссолини заявил о белом превосходстве в африканских колониях Италии и перешел на антисемитскую риторику ради союза с Германией.
Важно отметить, что нацизм не является обязательной составляющей фашизма. Так, фашистские режимы Салазара в Португалии, Франко в Испании или Пиночета в Чили были лишены основополагающей для нацизма теории расового превосходства.
Источник: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001f/00124369.htm
Baltu klubs | Sociopsiholoģijas asociācija | Lielās Mātes Sapulce | Lāču kopa
К примеру операция с вагнеровцами - терроризм , посадка лукой самолета - терроризм, украденный Чаус в дружественной Молдове - терроризм .
И явно все идёт от кацапов . Они вот и Ермаку подсказывают что делать . А потом Зе удивляется , почему нас в НАТО не пригласили на саммит . А Ермака убрать от гос тайны не хочет ,
И ни каких утечек информации. И самолет посадили даже без "внезапно заболевшего пассажира".