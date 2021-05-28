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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 293 людини, загалом - 999 074, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 293 людини, загалом - 999 074, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 116 934 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"16 293 людини щеплено проти COVID-19 за добу 27 травня 2021 року. Першу дозу отримали 6883 людини, повністю імунізовані - 9410 осіб", - зазначено в повідомленні.

Протягом доби працювали: 254 мобільні бригади, 1485 пунктів вакцинації.

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Станом на 28 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 595 635 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 999 074 особи, з них отримали 1 дозу - 999 072 людини, повністю імунізовані й отримали 2 дози - 116 934 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом зробили 1 116 006 щеплень.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 293 людини, загалом - 999 074, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 293 людини, загалом - 999 074, - МОЗ 02

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Степанов = ЛЯШКО За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 293 человека, всего - 999 074, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5332
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 293 человека, всего - 999 074, - Минздрав - Цензор.НЕТ 329
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28.05.2021 08:57 Відповісти
чемпионы мира, кули...
да и нравятся зебилам видосики с "божьей благодатью", где бесноватый вовка-шмаркля так доступно поясняет ватникам какие они идиоты кто все украл, и почему шут, даже спустя два года, непричем и "совсем невиноватая" За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 293 людини, загалом - 999 074, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1484
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28.05.2021 09:15 Відповісти
Темпы остаются прежними, непонятно как Ляшко собирается выполнить обещание о вакцинации 5 млн до сентября.
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28.05.2021 08:59 Відповісти
ну как-как... новой порцией видосиков от кловуна и обещаниями обещать и дальше давать обещания За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 293 людини, загалом - 999 074, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9126
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28.05.2021 09:16 Відповісти
 
 