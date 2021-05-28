За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 293 людини, загалом - 999 074, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 116 934 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"16 293 людини щеплено проти COVID-19 за добу 27 травня 2021 року. Першу дозу отримали 6883 людини, повністю імунізовані - 9410 осіб", - зазначено в повідомленні.

Протягом доби працювали: 254 мобільні бригади, 1485 пунктів вакцинації.

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Станом на 28 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 595 635 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 999 074 особи, з них отримали 1 дозу - 999 072 людини, повністю імунізовані й отримали 2 дози - 116 934 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом зробили 1 116 006 щеплень.



