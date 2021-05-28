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В Ужгороді з червня закривають ковідне відділення міської клінічної лікарні через зниження кількості пацієнтів

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Ужгороді з червня закривають ковідне відділення міської клінічної лікарні через зниження кількості пацієнтів

В Ужгородській міській клінічній лікарні з червня планують закрити відділення для лікування хворих на коронавірус через істотне зниження кількості пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ужгородської міської ради.

За словами директора лікарні Івана Кураха ситуація з коронавірусом стабілізувалася, кількість хворих, в тому числі і тяжкохворих, зменшилася.

За його словами, зі 190 ліжок, відведених для лікування хворих на коронавірус, зайняті лише 10. Реаніматологи, які працюють у COVID-відділенні, будуть працювати у відділенні невідкладної допомоги, а перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи. Але за необхідності відділення планують знову відкрити.

У той же час жителів міста закликають дотримуватися протиепідемічних заходів і обов'язково вакцинуватися від коронавірусу.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3306 нових випадків зараження, 13 298 осіб одужали

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Сдувается пандемийка?
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28.05.2021 09:19 Відповісти
Расслабляться все равно нельзя
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28.05.2021 09:42 Відповісти
Хоч почнуть людські хвороби лікувати, сподіваюсь.
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28.05.2021 09:21 Відповісти
На 120 тис. населення всього 190 місць було? Жесть
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28.05.2021 10:05 Відповісти
 
 