В Ужгороді з червня закривають ковідне відділення міської клінічної лікарні через зниження кількості пацієнтів

В Ужгородській міській клінічній лікарні з червня планують закрити відділення для лікування хворих на коронавірус через істотне зниження кількості пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ужгородської міської ради.

За словами директора лікарні Івана Кураха ситуація з коронавірусом стабілізувалася, кількість хворих, в тому числі і тяжкохворих, зменшилася.

За його словами, зі 190 ліжок, відведених для лікування хворих на коронавірус, зайняті лише 10. Реаніматологи, які працюють у COVID-відділенні, будуть працювати у відділенні невідкладної допомоги, а перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи. Але за необхідності відділення планують знову відкрити.

У той же час жителів міста закликають дотримуватися протиепідемічних заходів і обов'язково вакцинуватися від коронавірусу.

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