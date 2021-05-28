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Новини Політика України
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Білорусь (4039) Лукашенко (1903) Росія (30627) Кулеба Дмитро (1869) Протасевич Роман (291)

Дії Лукашенка можуть призвести до поглинання Білорусі РФ. Це є потенційною загрозою для України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дії Лукашенка можуть призвести до поглинання Білорусі РФ. Це є потенційною загрозою для України, - Кулеба

Зближення Білорусі з Росією несе потенційну загрозу нацбезпеці України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі каналу "1+1" 27 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Міністр підкреслив, що Україна ніколи не втручалась у внутрішні справи Білорусі.

"Як держава ми зацікавлені в тому, щоб поруч із нами була європейська, стабільна, демократична Білорусь. На жаль, своїми діями Олександр Лукашенко позбавляє і себе можливостей для цивілізованого діалогу з рештою світу, і нас якихось конструктивних у перспективі кроків щодо нього", – сказав Кулеба.

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За його словами, зараз такі кроки неможливі, як і не були можливими й до затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

"Він сам собі відрізає шлях і залишає собі тільки одну дорогу – це дорога до ще більш тісного союзу... По суті, можливо, це навіть завершиться поглинанням Білорусі Російською Федерацією під тим чи іншим приводом. Ми маємо дбати про права людини, про правила міжнародної авіаційної безпеки. Але ми також маємо дбати про свою національну безпеку. Тому що, безумовно, подальше зближення Білорусі з Росією – це симетричне зростання загрози використання Білорусі Російською Федерацією для нарощування агресії проти нашої держави. Це той ризик, який ми, безумовно, маємо враховувати, ухвалюючи ті чи інші рішення", – заявив Кулеба.

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Топ коментарі
+6
Главное, что бы на с не поглатили, это же мечта зебила. Он даже предлагал хуйлу забрать Украину хотя бы за долги...
Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 874
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28.05.2021 09:29
+6
Зє сцикун дійсно здав частину донецької та луганської областей, а крим здав особисто ти.
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28.05.2021 09:47
+4
разницы нет, но я думаю, что он за. Литвины все ностальгируют по Совку Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7735
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28.05.2021 09:42
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Главное, что бы на с не поглатили, это же мечта зебила. Он даже предлагал ***** забрать Украину хотя бы за долги...
Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 874
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28.05.2021 09:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
Зеля здав Крим та частину Донбасу,за грати зрадника))
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28.05.2021 09:38 Відповісти
Зє сцикун дійсно здав частину донецької та луганської областей, а крим здав особисто ти.
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28.05.2021 09:47 Відповісти
Назву міст та сел які здав Зеля?
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28.05.2021 10:00 Відповісти
Тупі порохоботи навіть не знають, що саме Зеля звільнив дві третини захопленого Донбасу.
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28.05.2021 10:44 Відповісти
та она и так поглощена
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28.05.2021 09:31 Відповісти
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Ну как бы да, к этому все и идет.
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28.05.2021 09:32 Відповісти
а ты лично за или против?
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28.05.2021 09:36 Відповісти
Да какая разница?
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28.05.2021 09:41 Відповісти
разницы нет, но я думаю, что он за. Литвины все ностальгируют по Совку Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7735
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28.05.2021 09:42 Відповісти
как бы она (Беларусь) с рф и не разминалась... Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5774 Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7118
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28.05.2021 09:34 Відповісти
Білорусія це автономна республіка у складі Північно Захіоного Федерального Округу ПідоРашки))
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28.05.2021 09:37 Відповісти
Вообще-то спирт из картошки омерзитеьній.
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28.05.2021 09:37 Відповісти
А кацапи не за спирт хочуть окупувати Білорусь, а просто щоб нагадить там.
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28.05.2021 09:53 Відповісти
Ну, Красная Шапочка, у нас с тобой есть два варианта развития событий: либо слияние, либо поглощение. (с)
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28.05.2021 09:38 Відповісти
Это свершившийся факт, к сожалению
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28.05.2021 09:51 Відповісти
ну а если граждане страны, причем большинство хотят жить в советском союзе то почему они должны рухатца в Европу?
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28.05.2021 09:55 Відповісти
Але працювати їдуть в Європу і там плачуться за радянським союзом, чомусь від засрашки подалі.
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28.05.2021 10:04 Відповісти
белоруские терпилы вернулись в "светлое будущее"....
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28.05.2021 10:00 Відповісти
Гірше чим є,навряд чи буде...
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28.05.2021 10:13 Відповісти
Кто на ком сидел , 🤣 Ещё не известно кто кого поглотит ? Ручная и белорусь , и не разлучались 🙄🤦😂 . Как можно само сеья поглотить 🤦
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28.05.2021 10:15 Відповісти
Русня
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28.05.2021 10:15 Відповісти
В найгіршому прояві - совок.
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28.05.2021 12:39 Відповісти
 
 