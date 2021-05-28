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Зеленський привітав президента Азербайджану Алієва з Днем Республіки: Чекаю Вас на святкуванні 30-річчя незалежності України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський привітав президента Азербайджану Алієва з Днем Республіки: Чекаю Вас на святкуванні 30-річчя незалежності України

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Азербайджану Ільхама Алієва з національним святом - Днем Республіки.

Своє привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю президента Азербайджану Ільхама Алієва з Днем Републіки! Високо ціную стратегічне партнерство між нашими країнами. Україна підтримує територіальну цілісність. Очікую на продовження діалогу щодо двостороннього партнерства та вашу участь у святкуванні 30-річчя незалежності", - написав Зеленський.

Читайте: В Азербайджану немає територіальних претензій до Вірменії, - Алієв

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Топ коментарі
+5
Вітання Азербайджанському Народу!!!!Карабах це Азербайджан!!!!
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28.05.2021 09:35
+2
Дал не народ, а жюри.И ТО ЧТОБ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ БЫСТРЕЯ ВЫШЛА ИЗ ГЕЛЬБАДЖАРА(ГалаБэйЯшар-полно золота и цветмета.Может и Макрон в доле сейчас.И открытая высокая площадка -все Иреванское ханство на ладони) и Лачина,и вернула г.Ходжалы,где был геноцид ,и там должен стоять памятник, и "деревню имп.ГанЭрия"(Ханкенди),где сейчас одни арабохайи(историк А.Величко-глред самого поп.журнала на Кавказе с названием "Кавказ".Автор кн."Кавказ" кон.19в.).Просто Украине надо было побольше дать балов.
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28.05.2021 11:16
+2
Спасибо Всему Украинскому народу за поздравления.Мы вместе победим этих этих гнид шейниных,покупающих недвижимости за границей тошнотворных соловьевых,уродку с открытыми вонючими грудями симонян-ее мужа обезьянку в ящике крут-ся,разноцветные штаны скабеевых,киселевых-абзаловых болтунов,глиста кургеняна и др.мусор,который собрался в Москве.СЛАВА КАВКАЗУ,СЛАВА УКРАИНЕ!
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28.05.2021 11:23
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Вітання Азербайджанському Народу!!!!Карабах це Азербайджан!!!!
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28.05.2021 09:35 Відповісти
Азербайджан единственный который на Евровидении дал 12 баллов России. И еще вроде молдавские зрители отличились.
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28.05.2021 09:44 Відповісти
І до чого тут це?
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28.05.2021 09:57 Відповісти
Дал не народ, а жюри.И ТО ЧТОБ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ БЫСТРЕЯ ВЫШЛА ИЗ ГЕЛЬБАДЖАРА(ГалаБэйЯшар-полно золота и цветмета.Может и Макрон в доле сейчас.И открытая высокая площадка -все Иреванское ханство на ладони) и Лачина,и вернула г.Ходжалы,где был геноцид ,и там должен стоять памятник, и "деревню имп.ГанЭрия"(Ханкенди),где сейчас одни арабохайи(историк А.Величко-глред самого поп.журнала на Кавказе с названием "Кавказ".Автор кн."Кавказ" кон.19в.).Просто Украине надо было побольше дать балов.
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28.05.2021 11:16 Відповісти
Спасибо Всему Украинскому народу за поздравления.Мы вместе победим этих этих гнид шейниных,покупающих недвижимости за границей тошнотворных соловьевых,уродку с открытыми вонючими грудями симонян-ее мужа обезьянку в ящике крут-ся,разноцветные штаны скабеевых,киселевых-абзаловых болтунов,глиста кургеняна и др.мусор,который собрался в Москве.СЛАВА КАВКАЗУ,СЛАВА УКРАИНЕ!
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28.05.2021 11:23 Відповісти
Та засцыт ***** он, ну вернее на празднование приедет, а на крымскую платформу не пойдет
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28.05.2021 09:47 Відповісти
Димпломатичнее было бы сказать не "жду вас", а "приглашаю вас"... ох Зеля...
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28.05.2021 09:51 Відповісти
Прекращай читать заголовки, а читай оригинал.
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28.05.2021 10:06 Відповісти
и что в оригинале? тоже самое только еще более неуклюже...
"жду ... ваше участие" - косноязычное выражение.
"Приглашаю принять участие" либо "Запрошую взяти участь" если по-украински.
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28.05.2021 10:53 Відповісти
А я думал, ты догадаешься, что общение официальных лиц через социальную сеть является неформальным по содержанию, лаконичным по форме и допускает любую лексику, кроме обсценной.
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28.05.2021 16:06 Відповісти
а у кого зё должен набираться опыта? ***** не хочет делиться жизненной мудростью диктатора, так хоть Алиев что-то подскажет. У Луки тоже можно было бы многому научиться, но тому сейчас не до того
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28.05.2021 10:15 Відповісти
 
 