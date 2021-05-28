Зеленський привітав президента Азербайджану Алієва з Днем Республіки: Чекаю Вас на святкуванні 30-річчя незалежності України

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Азербайджану Ільхама Алієва з національним святом - Днем Республіки.

Своє привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю президента Азербайджану Ільхама Алієва з Днем Републіки! Високо ціную стратегічне партнерство між нашими країнами. Україна підтримує територіальну цілісність. Очікую на продовження діалогу щодо двостороннього партнерства та вашу участь у святкуванні 30-річчя незалежності", - написав Зеленський.

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