Гармаш про перенесення ТКГ з Мінська: Деякі учасники переговорів перебувають під західними санкціями, не кожна західна країна може їх пустити

Росії вигідно, щоб переговори ТКГ тривали в Мінську, тому що це певною мірою легітимізує режим Лукашенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"На мій погляд, питання про зміну Мінська постало ще тоді, коли українська влада офіційно не визнала легітимним президента Лукашенка. Було б дивно, якби ми відправляли міжнародну делегацію і використовували як площадку для міжнародних переговорів країну, владу в якій ми офіційно не визнаємо. Це перше. Друге, рішення про зміну майданчика повинно бути консенсусним. Воно має затверджуватися трьома сторонами-членами ТКГ. Напевно, було б логічно, щоб нову локацію запропонувало ОБСЄ. Але, знову ж таки, не можна не враховувати й думку України. Тому якщо українська делегація вирішить не їздити до Мінська, то іншим сторонам доведеться рахуватися", - сказав він.

Гармаш зазначив, що Росія даремно апелює до Німеччини та Франції.

"Думаю, що якоюсь мірою Лавров може зробити собі ведмежу послугу, роблячи пасаж на адресу Берліна і Парижа, тому що тоді (місцем переговорів — ред.) могли б стати Берлін і Париж. Тому що вони теж як би є співавторами Мінських угод. Але не потрібно забувати, що деякі учасники переговорів, які представляють де-факто російську делегацію, перебувають під західними санкціями, не кожна західна країна може їх пустити", — сказав він.

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Представник української делегації в ТКГ заявив, що Росії вигідно залишити переговори в Мінську.

" "Мінський"процес залишиться "мінським", тому що він заснований на Мінських угодах, які залишаться мінськими історично. Хоча Росії вигідно, щоб переговори тривали в Мінську, тому що це певною мірою легітимізує режим Лукашенка. Знову ж, Росія дуже впевнено себе там почуває. Я б, наприклад, не хотів літати до Мінська після того, що там зараз відбувається, тому що відчуваю для себе певні загрози. Ми пам'ятаємо, як українця Гриба затримала ФСБ Росії та де він потім опинився", — сказав він.

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Нагадаємо, раніше Кравчук запропонував перенести переговорний майданчик з Мінська.

За словами Кравчука, після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську переговори щодо Донбасу потрібно перенести в нейтральну країну - Швейцарію або Фінляндію.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров відреагував на ініціативу Кравчука і заявив, що "не йому вирішувати, як буде далі працювати контактна група".