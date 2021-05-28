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Новини Політика України
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Білорусь (4039) Лавров (1072) Тристороння контактна група (782) Гармаш (134) Протасевич Роман (291)

Гармаш про перенесення ТКГ з Мінська: Деякі учасники переговорів перебувають під західними санкціями, не кожна західна країна може їх пустити

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гармаш про перенесення ТКГ з Мінська: Деякі учасники переговорів перебувають під західними санкціями, не кожна західна країна може їх пустити

Росії вигідно, щоб переговори ТКГ тривали в Мінську, тому що це певною мірою легітимізує режим Лукашенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"На мій погляд, питання про зміну Мінська постало ще тоді, коли українська влада офіційно не визнала легітимним президента Лукашенка. Було б дивно, якби ми відправляли міжнародну делегацію і використовували як площадку для міжнародних переговорів країну, владу в якій ми офіційно не визнаємо. Це перше. Друге, рішення про зміну майданчика повинно бути консенсусним. Воно має затверджуватися трьома сторонами-членами ТКГ. Напевно, було б логічно, щоб нову локацію запропонувало ОБСЄ. Але, знову ж таки, не можна не враховувати й думку України. Тому якщо українська делегація вирішить не їздити до Мінська, то іншим сторонам доведеться рахуватися", - сказав він.

Гармаш зазначив, що Росія даремно апелює до Німеччини та Франції.

"Думаю, що якоюсь мірою Лавров може зробити собі ведмежу послугу, роблячи пасаж на адресу Берліна і Парижа, тому що тоді (місцем переговорів — ред.) могли б стати Берлін і Париж. Тому що вони теж як би є співавторами Мінських угод. Але не потрібно забувати, що деякі учасники переговорів, які представляють де-факто російську делегацію, перебувають під західними санкціями, не кожна західна країна може їх пустити", — сказав він.

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Представник української делегації в ТКГ заявив, що Росії вигідно залишити переговори в Мінську.

" "Мінський"процес залишиться "мінським", тому що він заснований на Мінських угодах, які залишаться мінськими історично. Хоча Росії вигідно, щоб переговори тривали в Мінську, тому що це певною мірою легітимізує режим Лукашенка. Знову ж, Росія дуже впевнено себе там почуває. Я б, наприклад, не хотів літати до Мінська після того, що там зараз відбувається, тому що відчуваю для себе певні загрози. Ми пам'ятаємо, як українця Гриба затримала ФСБ Росії та де він потім опинився", — сказав він.

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Нагадаємо, раніше Кравчук запропонував перенести переговорний майданчик з Мінська.

За словами Кравчука, після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську переговори щодо Донбасу потрібно перенести в нейтральну країну - Швейцарію або Фінляндію.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров відреагував на ініціативу Кравчука і заявив, що "не йому вирішувати, як буде далі працювати контактна група".

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Топ коментарі
+7
Кому выгодны переговоры с международными преступниками и террористами?
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28.05.2021 09:46
+6
в Зимбабве пустят всех. для минских договорняков большего и не надо. для пустого трепа Зимбабве в самый раз.
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28.05.2021 09:40
+5
пора закрывать этот дурдом.
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28.05.2021 09:37
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пора закрывать этот дурдом.
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28.05.2021 09:37 Відповісти
в Зимбабве пустят всех. для минских договорняков большего и не надо. для пустого трепа Зимбабве в самый раз.
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28.05.2021 09:40 Відповісти
Кому выгодны переговоры с международными преступниками и террористами?
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28.05.2021 09:46 Відповісти
Судя по тому, как "витают в облаках" украинские представители о том, что минские переговоры что то решают, то их можно с таким же успехом проводить и на Марсе. Отправить туда всех этих делегатов, что от па Рашки, что от лугандонских с даунбасами дыр и кравчуков с ЗЕбильниками. Без возврата. Пусть там и переговариваются.
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28.05.2021 09:47 Відповісти
А чого так? Що за санкції? Гармаш о переносе ТКГ из Минска: Некоторые участники переговоров находятся под западными санкциями, не каждая западная страна может их пустить - Цензор.НЕТ 4328
Можливо скрепні санкції? Гармаш о переносе ТКГ из Минска: Некоторые участники переговоров находятся под западными санкциями, не каждая западная страна может их пустить - Цензор.НЕТ 2786
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28.05.2021 09:48 Відповісти
Если участник переговоров находится под западными санкциями, то почему он не находится под украинскими и почему Украина с ним "переговаривается"?
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28.05.2021 09:50 Відповісти
Лучше всего в ЦАР. Тамошние канибалы всегда поддерживали и Путина и Лукашенко.
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28.05.2021 10:51 Відповісти
Пускай топчутся у порога и слушают по радио о чем говорить будут.
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28.05.2021 10:51 Відповісти
Думаю, возможно сделать исключение.
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28.05.2021 10:59 Відповісти
Мысли Зеленского лихорадочно мечутся в кругу "заглянуть в глаза Путину", очерченного Ермаком. Выплаты "задолженности" по пенсиям уже давно ставшим гражданам России и голосующих на ее выборах персонажам, "свободная экономическая зона" для Донбасса, намечающийся референдум о "статусе Донбасса", "продолжение минских переговоров ТКГ" вне Минска - смешались в кучу идиоты и шпионы ... © TZe Inform
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28.05.2021 11:19 Відповісти
 
 