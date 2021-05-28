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Новини Політика України
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авіація (631) Білорусь (4039) санкції (3341) авіасполучення (477) Разумков Дмитро (1364) Протасевич Роман (291)

Разумков вважає недопрацьованим рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю: Білоруські літаки продовжують літати через нашу територію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков вважає недопрацьованим рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю: Білоруські літаки продовжують літати через нашу територію

Україна могла б більш ефективно використати ситуацію із забороною білоруським авіакомпаніям користуватися європейським повітряним простором, зокрема - для економіки країни.

Таку думку в ефірі "Радіо НВ" 27 травня висловив глава Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Якщо я не помиляюся, сьогодні продовжують через нашу територію літати білоруські літаки. Тому тут або повністю треба вирішувати це питання, або, навпаки, забирати транспортне сполучення до України. Наприклад, у Львів, у Київ, там, де можна було б перехопити ініціативу, щоб Україна отримала профіти, здобутки від цього для економіки і для розвитку транспортної інфраструктури", – сказав Разумков.

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За його словами, повітряний простір сьогодні – один із найбільш вигідних і "найцікавіших" в економічному плані.

"Тому, я думаю, що ми не до кінця тут допрацьовуємо", – пояснив спікер українського парламенту.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

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Топ коментарі
+11
Вся Европа запретила полеты самолетов Белавиа над своим пространством, а Украине нужна только экономическая выгода.. И это сказал второй человек в стране. И как ЕС после этого должно относиться к Украине??
Шо поробишь, регионал - это способ мышления.
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28.05.2021 10:02
+6
Очередная пиар-акция ОПы?.... Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию - Цензор.НЕТ 4358
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28.05.2021 09:43
+5
Разумков это отдельный игрок, он еще кине зеленского как лоха Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию - Цензор.НЕТ 7705
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28.05.2021 09:48
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Очередная пиар-акция ОПы?.... Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию - Цензор.НЕТ 4358
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28.05.2021 09:43 Відповісти
Разумков это отдельный игрок, он еще кине зеленского как лоха Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию - Цензор.НЕТ 7705
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28.05.2021 09:48 Відповісти
Кинуть не кинет, но попытаться может. Зеля очень выгоден тупину. Так что у рыговского комсомольца кишка может оказаться очень тонка.
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28.05.2021 10:14 Відповісти
медведчуки продолжают гулять на свободе(пусть даже и домашней, но многие и о таком могут только мечтать), а клоуны продолжают испражняться в глаза благодарного избирателя. Все как обычно.
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28.05.2021 09:54 Відповісти
У нас всё "недоработанное", все государство имитация, только воруют по-настоящему.
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28.05.2021 09:58 Відповісти
шо, опять? ***** разрешает летать или обычное барыжничество??? Разумков считает недоработанным решение о прекращении авиасообщения с Беларусью: Белорусские самолеты продолжают летать через нашу территорию - Цензор.НЕТ 5312
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28.05.2021 09:58 Відповісти
Вся Европа запретила полеты самолетов Белавиа над своим пространством, а Украине нужна только экономическая выгода.. И это сказал второй человек в стране. И как ЕС после этого должно относиться к Украине??
Шо поробишь, регионал - это способ мышления.
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28.05.2021 10:02 Відповісти
У ЗЕдаунов все через жопу.
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28.05.2021 10:02 Відповісти
Та у "зелених" все якась бутафорія.
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28.05.2021 10:05 Відповісти
на фотці виглядає як типовий совковий комсомольський функціонер, та й погляди відповідні.
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28.05.2021 10:06 Відповісти
"Літаки лєтять- будєм всех бамбіть!" В.О. Оманський (Бубочка)
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28.05.2021 10:07 Відповісти
Все принимаемые ,властью ,решения половинчатые .Наша власть работает по принципу - Волки должны быть сытыми и все овцы целыми. С таким подходом нам не светит ничего хорошего Мы либо принимаем решение в полном объёме либо вообще не принимаем Только так можно достигнуть результат . А то.. Пример. Одни орут о запрете импорта эл.энергии с рф и Белалуси Вторые успешно её импортируют Шапито....
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28.05.2021 10:12 Відповісти
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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28.05.2021 10:28 Відповісти
Ця ОПа надто хитрожопа.
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28.05.2021 10:31 Відповісти
а кто виноват что вы и вашим и нашим?
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28.05.2021 11:07 Відповісти
 
 