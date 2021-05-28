Вакцинація на стадіоні "Арена Львів": за вихідні планують прищепити понад тисячу осіб

За суботу та неділю в Центрі вакцинації населення на стадіоні "Арена Львів" планують вакцинувати проти коронавірусу понад 1000 осіб, зареєстрованих у черзі в застосунку "Дія".

Про це у Faceboок повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Уже цієї суботи в новому Центрі на "Арені Львів" вакцинуватимуть людей, які зареєструвались у список очікування через додаток "Дія"! Першочергово – осіб, старших за 60 років. Упродовж вихідних дві бригади працюватимуть до обіду (10:00-15:00), інші дві – після обіду (15:00-19:00). Щеплення проводитимуть китайською вакциною CoronaVac. За вихідні планують вакцинувати понад тисячу осіб", - написав Козицький.

Профільним департаментом облдержадміністрації спільно з управлінням охорони здоров'я Львівської міської ради створено групу фахівців, які обдзвонюватимуть мешканців міста та області.

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За дотриманням усіх встановлених заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 (носіння масок, дотримання фізичної та соціальної дистанції, використання дезінфікуючих засобів для рук тощо) стежитимуть відповідальні особи та волонтери.