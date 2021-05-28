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Вакцинація на стадіоні "Арена Львів": за вихідні планують прищепити понад тисячу осіб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцинація на стадіоні "Арена Львів": за вихідні планують прищепити понад тисячу осіб

За суботу та неділю в Центрі вакцинації населення на стадіоні "Арена Львів" планують вакцинувати проти коронавірусу понад 1000 осіб, зареєстрованих у черзі в застосунку "Дія".

Про це у Faceboок повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Уже цієї суботи в новому Центрі на "Арені Львів" вакцинуватимуть людей, які зареєструвались у список очікування через додаток "Дія"! Першочергово – осіб, старших за 60 років. Упродовж вихідних дві бригади працюватимуть до обіду (10:00-15:00), інші дві – після обіду (15:00-19:00). Щеплення проводитимуть китайською вакциною CoronaVac. За вихідні планують вакцинувати понад тисячу осіб", - написав Козицький.

Профільним департаментом облдержадміністрації спільно з управлінням охорони здоров'я Львівської міської ради створено групу фахівців, які обдзвонюватимуть мешканців міста та області.

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За дотриманням усіх встановлених заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 (носіння масок, дотримання фізичної та соціальної дистанції, використання дезінфікуючих засобів для рук тощо) стежитимуть відповідальні особи та волонтери.

Вакцинація на стадіоні Арена Львів: за вихідні планують прищепити понад тисячу осіб 01

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Щоб вакцинувати "аж" 1000 людей за два дні, як на мене, не було сенсу задіювати Арену "Львів".
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28.05.2021 10:03 Відповісти
А може величезний приїде зняти відосік.
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28.05.2021 10:06 Відповісти
Саме так. У Польщі 1000 людей за один день вакцинував один мобільний пункт щеплень.
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28.05.2021 10:26 Відповісти
странно почему не в цирке? и чтобы прививали клоуны!
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28.05.2021 11:35 Відповісти
как это не надо, а бабло за аренду само собой появится\отмоется?
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28.05.2021 13:15 Відповісти
Вакцинація на стадіоні "Арена Львів": за вихідні планують прищепити понад тисячу осіб - Цензор.НЕТ 4378
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28.05.2021 10:25 Відповісти
CoronaVac не визнана вакциною в ЄС, хто прийде на арену "Львів"?
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28.05.2021 15:21 Відповісти
 
 