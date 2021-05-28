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Влада Білорусі мусить негайно звільнити Протасевича, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Рібейро

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Влада Білорусі мусить негайно звільнити Протасевича, - представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Рібейро

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза ​​Рібейро закликала владу Білорусі негайно звільнити опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це вона написала у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Влада Білорусі мусить негайно і беззастережно звільнити Романа Протасевича. Його затримання являє собою грубе порушення зобов'язань ОБСЄ щодо свободи вираження поглядів та свободи ЗМІ", - зазначила Рібейро.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

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Ух,как страшно.)
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28.05.2021 09:58 Відповісти
Для бацки этот Протасевич справжний вагнеровец. Такой мог и целый литак захватить Власти Беларуси должны немедленно освободить Протасевича, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейро - Цензор.НЕТ 9592
Власти Беларуси должны немедленно освободить Протасевича, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейро - Цензор.НЕТ 7304
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28.05.2021 10:06 Відповісти
Навальный уже никому не интересен. Власти Беларуси должны немедленно освободить Протасевича, - представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Рибейро - Цензор.НЕТ 2911
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28.05.2021 10:08 Відповісти
Чего то европейские чиновники явно не догоняют.
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28.05.2021 10:08 Відповісти
Успешная операция "Шубертовцы" есть ответ на проваленную операцию "Вагнеровцы"...
И ни каких утечек информации. И самолет посадили даже без "внезапно заболевшего пассажира".

Истребитель? Какой истребитель?
Кажется кто-то спросил про какой-то истребитель?
Все решения принимал исключительно командир корабля !
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28.05.2021 10:40 Відповісти
 
 