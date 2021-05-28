Приблизно 160 українців стоять у черзі, щоб поїхати на операцію до Білорусі, - Кулеба
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Українські дипломати встановили зв'язок із 10 українцями, які перебувають на лікуванні в Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "1+1".
Глава МЗС розповів, що 26 громадян України зараз перебувають на операціях у Білорусі, ще приблизно 160 стоять у черзі на найближчий час.
"Із цих 26, які в Білорусі, 10 уже на зв'язку з посольством. Вони додзвонилися в посольство. Я нікого ні в чому не звинувачую. Ми зараз встановимо зв'язок і надамо повністю допомогу. З тих 10, з якими встановлено контакт, двом уже надано допомогу. [...] Ми вже знайшли реанімобіль, який буде перебувати практично завжди, 24 години, у нашому розпорядженні, щоб вивозити людей. Не треба летіти літаком", – зазначив міністр.
Кулеба додав, що "не всі люди хочуть, щоб про них знали, що вони десь на операції, що вони перебувають у якомусь особливому стані".
"У нас була в Непалі ситуація, коли одні кричали: "Дайте нам виїхати!" – а інші говорили: "Не чіпайте нас, ми не дамо жодних даних, ми не хочемо, щоб хтось знав, що ми тут". Ми знаємо про тих, хто в Білорусі, і жоден не залишиться сам на сам із проблемами", – додав очільник МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
В Украине есть молочка ничуть не хуже. Просто часть населения привыкла покупать не то, что покачественнее, а то, что подшевле. Ну вот потом и ноют про некачественное. Ребята, ну не может литр настоящего молока стоить 20 грн., это исключено!
В Украине есть молочка ничуть не хуже. "
Не понял...
Значит наша молочка ничуть не хуже чего?
Есть не хуже белорусской.
Я о городе, о супермаркете говорил.
Надо где нибудь на RU,или BU.
И в чем смысл твоего стеба?тебе весело?
Ну вот что вы забыли на лечении в Белоруссии? С мозгами все в порядке?
Ты из России пишешь?
То есть, о тех, кто защищает своими жизнями Украину они не думают и не говорят, а вот о тех кто лечится за границей, так сразу забеспокоились, мол, это наши люди там. Такое лицемерие. Выродки конченые. Тот прикрывается женщинами и детьми, а эти, когда им нужно, на жалость давят зебизянам.
Давайте может попробуете для начала не выбирать паприколу дебила в президенты?