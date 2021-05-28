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Приблизно 160 українців стоять у черзі, щоб поїхати на операцію до Білорусі, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Приблизно 160 українців стоять у черзі, щоб поїхати на операцію до Білорусі, - Кулеба

Українські дипломати встановили зв'язок із 10 українцями, які перебувають на лікуванні в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "1+1".

Глава МЗС розповів, що 26 громадян України зараз перебувають на операціях у Білорусі, ще приблизно 160 стоять у черзі на найближчий час.

"Із цих 26, які в Білорусі, 10 уже на зв'язку з посольством. Вони додзвонилися в посольство. Я нікого ні в чому не звинувачую. Ми зараз встановимо зв'язок і надамо повністю допомогу. З тих 10, з якими встановлено контакт, двом уже надано допомогу. [...] Ми вже знайшли реанімобіль, який буде перебувати практично завжди, 24 години, у нашому розпорядженні, щоб вивозити людей. Не треба летіти літаком", – зазначив міністр.

Кулеба додав, що "не всі люди хочуть, щоб про них знали, що вони десь на операції, що вони перебувають у якомусь особливому стані".

"У нас була в Непалі ситуація, коли одні кричали: "Дайте нам виїхати!" – а інші говорили: "Не чіпайте нас, ми не дамо жодних даних, ми не хочемо, щоб хтось знав, що ми тут". Ми знаємо про тих, хто в Білорусі, і жоден не залишиться сам на сам із проблемами", – додав очільник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії Лукашенка можуть призвести до поглинання Білорусі РФ. Це є потенційною загрозою для України, - Кулеба

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Топ коментарі
+18
Уже больше двух лет земрази у власти, где медицина, где вакцины?
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28.05.2021 10:02
+16
Как тонко манипулируют на сознании украинцев, давя на жалость! Почему с таким же пиететом и уважением не говорят о тех получает ранения на фронте?! А тут видите ли 160 человек лечатся. Пусть лечатся, кто ж против, только подвязывать всю политику Украины под них, мол, не можем мы с Беларусью разорать отношения, - это бред!
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28.05.2021 10:10
+11
У Гітлера в Освенциму була найкраща медицина на той час,не чули?
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28.05.2021 10:02
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А наші санітари не забезпечили українців таким лікуванням?
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28.05.2021 09:58 Відповісти
коментар відмічено як спам
Після Супрун лишились тільки морги.
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28.05.2021 09:59 Відповісти
Уже больше двух лет земрази у власти, где медицина, где вакцины?
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28.05.2021 10:02 Відповісти
Там же где была и до него, в жопе
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28.05.2021 10:04 Відповісти
Після Зеліних санітарів залишились кладовища, куди везли небіжчиків по асфальтованим і освітленим дорогам.
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28.05.2021 10:02 Відповісти
Та какие дороги, не смешите... это сказки для дебилов, там где я езжу состояние дороги уже близко к тому как было при овоще, еще пару лет и все будет также... как зебилы и хотели.
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28.05.2021 10:04 Відповісти
Сарказм такий сарказм. Доступний не кожному.
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28.05.2021 10:07 Відповісти
Ти з Донецька чи Луганська?
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28.05.2021 10:11 Відповісти
В Білорусі краще, ніж в Україні розвинута трансплантація органів. Маємо те, що маємо.
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28.05.2021 10:00 Відповісти
У Гітлера в Освенциму була найкраща медицина на той час,не чули?
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28.05.2021 10:02 Відповісти
Можливо.
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28.05.2021 10:04 Відповісти
Может дело в цене? Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8707
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28.05.2021 10:09 Відповісти
Не дивно. Люди, яким не подобається режим Лукашенко, там часто пропадають.
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28.05.2021 10:18 Відповісти
Нехай їдуть,хто їх тут тримає?
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28.05.2021 09:58 Відповісти
позорище...
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28.05.2021 09:59 Відповісти
Поэтому и посольство должно быть, теперь понятно, все норм тогда.
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28.05.2021 10:02 Відповісти
Пусть в Украине их оперирует дохтур смерти Максим Степанов, мухахахахах Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3511
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28.05.2021 10:05 Відповісти
Лизнули. Наши люди и их медицина.
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28.05.2021 10:05 Відповісти
А что, этим людям не проводят операций в Украине?
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28.05.2021 10:06 Відповісти
потому что в Беларуси молочка хорошая Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4136
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28.05.2021 10:07 Відповісти
Только для русских, жрущих откровенное гуано.
В Украине есть молочка ничуть не хуже. Просто часть населения привыкла покупать не то, что покачественнее, а то, что подшевле. Ну вот потом и ноют про некачественное. Ребята, ну не может литр настоящего молока стоить 20 грн., это исключено!
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28.05.2021 10:10 Відповісти
"Только для русских, жрущих откровенное гуано.
В Украине есть молочка ничуть не хуже. "
Не понял...
Значит наша молочка ничуть не хуже чего? Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6589
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28.05.2021 10:15 Відповісти
А что тут непонятного?
Есть не хуже белорусской.
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28.05.2021 12:41 Відповісти
да я ж стебусь, тема про медицину, а я пишу про молочку. Если молочка гавно, то и медицина ничуть не хуже Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9302
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28.05.2021 10:17 Відповісти
"стебись" молча. Приблизно 160 українців стоять у черзі, щоб поїхати на операцію до Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2313
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28.05.2021 10:22 Відповісти
Хорошо. Принято.
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28.05.2021 12:41 Відповісти
Чому не може?
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28.05.2021 10:56 Відповісти
Потому что себестоимость закупки не 5 грн. Плюс перевозка, переработка, еще раз перевозка, наценка и т.д.
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28.05.2021 12:42 Відповісти
P.S. В селе у знакомых ты можешь и дешевле купить. А от своей коровы - и еще дешевле получится
Я о городе, о супермаркете говорил.
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28.05.2021 12:44 Відповісти
Не буває в супермаркетах справжнього молока. Бізнесу важливіше логістика, терміни зберігання та стандартизація. Наприклад, нікого не дивує "гумова" полуниця в продажу, бо вона легше витримує транспортування. Тому справжнє молоко тільки у власників корів. А якість, смак та інші чинники, то вже похідні від ключової передумови.
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28.05.2021 13:11 Відповісти
Когда вы совки уже бл.ь нажретесь?
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28.05.2021 10:14 Відповісти
И дороги отличные, и Бацка отец нации!!!
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28.05.2021 10:16 Відповісти
Отец нации? Тоесть всех крутит вертит на большом и толстом?
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28.05.2021 10:24 Відповісти
Отец должен быть строгим, но справедливым!!!
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28.05.2021 11:13 Відповісти
Нарид щас нервный, шуток не понимает. Ой забанят...
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28.05.2021 11:45 Відповісти
Это не правокация, а стеб, за что банить то? Приблизно 160 українців стоять у черзі, щоб поїхати на операцію до Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4697
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28.05.2021 11:48 Відповісти
админ потом разъяснит за что. Я недавно так уже достебался
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28.05.2021 11:48 Відповісти
Тема про Бацку, чувства зебилоидов не задеты. Ставлю на то, что максимум потрут ветку, если вообще потрут. Но не будем спорить Приблизно 160 українців стоять у черзі, щоб поїхати на операцію до Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6123
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28.05.2021 11:51 Відповісти
грань слишком тонка. какому зебилоиду не хотелось бы жить в воображаемом мире дешёвой тушонки и саветскава мароженава?
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28.05.2021 12:02 Відповісти
Не на том ресурсе стешься.
Надо где нибудь на RU,или BU.
И в чем смысл твоего стеба?тебе весело?
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28.05.2021 18:13 Відповісти
А ты откуда свалился, незнайка? Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8921
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28.05.2021 10:12 Відповісти
Приблизно 160 українців стоять у черзі, щоб поїхати на операцію до Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8290 .Ну чому ж - не проводять . !? Проводять . А чому дехто їде в Білорусь , хто зна . Один мій знайомий теж зробив операцію в Білорусі , хоча йому пропонували робити її в Україні . Наслухався маячні про - не таку як треба ,українську медицину , і вибрав варіант з Білоруссю .. Це його добровільна справа . Приблизно 160 українців стоять у черзі, щоб поїхати на операцію до Білорусі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5681 .
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28.05.2021 10:29 Відповісти
Нда. Народ у нас психологически тяжелый и умственно придурковатый.
Ну вот что вы забыли на лечении в Белоруссии? С мозгами все в порядке?
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28.05.2021 10:08 Відповісти
капец, о всех зе-мрази беспокоятся - и о турЫстах и о лугандонщиках и о здоровье обывателей, только из передовой тир сделали и солдат подставили...
Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6457 Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6698
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28.05.2021 10:09 Відповісти
Как тонко манипулируют на сознании украинцев, давя на жалость! Почему с таким же пиететом и уважением не говорят о тех получает ранения на фронте?! А тут видите ли 160 человек лечатся. Пусть лечатся, кто ж против, только подвязывать всю политику Украины под них, мол, не можем мы с Беларусью разорать отношения, - это бред!
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28.05.2021 10:10 Відповісти
Говорят, и много.
Ты из России пишешь?
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28.05.2021 10:14 Відповісти
Зебилоид, иди проспись!
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28.05.2021 12:12 Відповісти
На Донбассе за время «перемирия» погибли 38 украинских военнослужащих - Украина в ОБСЕ Еще 115 - ранены.

То есть, о тех, кто защищает своими жизнями Украину они не думают и не говорят, а вот о тех кто лечится за границей, так сразу забеспокоились, мол, это наши люди там. Такое лицемерие. Выродки конченые. Тот прикрывается женщинами и детьми, а эти, когда им нужно, на жалость давят зебизянам.
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28.05.2021 10:19 Відповісти
Давайте отмазки как с Мордором мы мол не можем разорвать дипоношения полностью так как там "наши люди"чтоб помогать,оно то так "ваши" а не наши кто захотел с 2013тот уехал,и перевез в Украину родственников осталась чистокровная вата,лухандонцы что бежали от "биндер"в ту страну которая развязала войну и разорила их же край, и уже небольшая часть хохлов которые по привычке работает на стройке,из за лечения пускай даже сотней людей жертвовать отношениям с ЕС и поддерживать режим Лукашенки не стоит этого
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28.05.2021 10:13 Відповісти
Как это не патриотично - лечиться у каких-то биорусов... Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7561
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28.05.2021 10:16 Відповісти
Больные люди - не понимают, что их заберут их в заложники - вот и всё лечение.
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28.05.2021 10:49 Відповісти
Как стыдно,правда,ехать к диктатору,у которого,почему то медицина для людей и доступна и качественна. А в Украине медицины НЕТ. А это потому что пока белорусская каста чиновников лечиться в Беларуси,а украинкая ВНЕ Украины. Надо ЗАПРЕТИТЬ украинским чинушам лечиться за рубежем
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28.05.2021 11:41 Відповісти
И ещё ПОВЯЗАТЬ всем пионерские галстуки .
Давайте может попробуете для начала не выбирать паприколу дебила в президенты?
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28.05.2021 11:47 Відповісти
А до дебіла медицина була на висоті? Світові багатії масово їхали до нас лікуватись?
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28.05.2021 21:16 Відповісти
Как она могла быть на высоте, если "Порошэнко вкрав 800 миллиардов баксов!"? Хорошо шо щас барыг и олигархов нет
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30.05.2021 16:54 Відповісти
Ну заборонять, то й що? Для чинуш вище рангом створять елітні лікарні, для менших - VIP-палати в простих лікарнях, з відповідним оснащенням, забезпеченням та персоналом. Для простих людей не зміниться нічого...
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28.05.2021 21:21 Відповісти
Этих людей дешевле (с точки зрения политической ситуации) прооперировать в другой стране... и прервать дипотношения с Беларусью. И с РФ тоже.
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28.05.2021 11:48 Відповісти
Сделать как на границе с Крымом - плакат с напоминанием, чтоб внедрялись и свергали Лукашенка аккуратно и что родина не забудет их подвиг
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28.05.2021 11:50 Відповісти
 
 