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Новини Економіка
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Южний (42) Магомедов Муса (17)

Через дії керівника порту "Південний" ціла низка держпідприємств зазнає мільйонних збитків, з цим має розібратися міністр, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Через дії керівника порту "Південний" ціла низка держпідприємств зазнає мільйонних збитків, з цим має розібратися міністр, - нардеп

Через дії керівника порту "Південний" ціла низка державних підприємств зазнає мільйонних збитків, з цим повинен розібратися новий міністр інфраструктури.

Таку думку висловив народний депутат Муса Магомедов, коментуючи зупинку перевалки залізної руди в порту.

"На цю ситуацію треба дивитися з точки зору держави. Через такі дії недоотримає порт, недоотримає Адміністрація морських портів (АМПУ), недоотримає залізниця. Це досить легко порахувати. Якщо помножити неперевезені обсяги на вартість перевалки, мільйонів 200 УЗ недоотримає, мільйонів 150 - АМПУ, мільйонів 100 - сам порт. Тому це чисті втрати державних підприємств від того, що новий керівник порту, замість того, щоб займатися операційною ефективністю, займається лобіюванням інтересів приватного конкурента держпорту", - пояснив нардеп.

Він висловив переконання, що на цю ситуацію повинен звернути увагу новий міністр інфраструктури Олександр Кубраков, щоб не допустити колапсу в роботі держкомпанії і розібратися, чому колись прибуткове підприємство планомірно заганяють в збитки. "Є новопризначений міністр інфраструктури. Я думаю, він повинен уважно подивитися на ефективність керівника порту. Питання: чому в минулому році там був прибуток 500 з гаком мільйонів, а після того, як було змінено керівника - все пішло вниз, і зараз замість прибутку збитки? Чому падають обсяги перевезень? Судячи з усього, це кадрова помилка, яку, сподіваюся, виправлять", - резюмував Магомедов.

Нагадаємо: в травні порт "Південний" зажадав від гірничо-збагачувальних комбінатів розподілити вантажопотік між ним і приватним терміналом "ТІС - ВУГІЛЛЯ" в пропорції 50/50. І це при тому, що Держпорт ефективніше приватного і може самостійно перевалювати понад 80% загального вантажопотоку залізної руди. Ці неправомірні вимоги вони намагаються зафіксувати в нових довгострокових контрактах, і відмовляються підтверджувати обсяги ЗРС для перевалки без їх підписання. Лобіювання приватних інтересів керівником держпорту явне.

У ВП "Укрметалугпром" заявили, що керівництво порту "Південний" свідомо блокує роботу підприємства і фактично знищує його в інтересах приватного терміналу "ТІС". Ця маніпулятивна політика може привести до зупинки перевалки руди в портах, а відповідно - до мільярдних втрат бюджетів і державних підприємств, в тому числі Укрзалізниці, яка тільки навесні отримала перший прибутковий місяць після 12-мільярдних збитків торік.

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Топ коментарі
+2
Пачіму, пачіму. Патамушта. Держпідприємство банкротять щоб потім різні бєні-ахметки купили його за копійки, або продадуть лаптям.
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28.05.2021 10:17
+1
патамушта там ставницер - владелец тис- целуется с наивеличайшим в десньі
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28.05.2021 10:22
+1
Такий собі цар Мідас тільки навпаки. Все до чого доторкається зелена влада перетворюється на лайно.
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28.05.2021 10:43
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Пачіму, пачіму. Патамушта. Держпідприємство банкротять щоб потім різні бєні-ахметки купили його за копійки, або продадуть лаптям.
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28.05.2021 10:17 Відповісти
100 % частники дали ему на лапу, очевидно
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28.05.2021 10:18 Відповісти
патамушта там ставницер - владелец тис- целуется с наивеличайшим в десньі
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28.05.2021 10:22 Відповісти
Такий собі цар Мідас тільки навпаки. Все до чого доторкається зелена влада перетворюється на лайно.
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28.05.2021 10:43 Відповісти
\\\"На эту ситуацию надо смотреть с точки зрения государства. Из-за таких действий недополучит порт, недополучит Администрация морских портов (АМПУ), недополучит железная дорога. \\\\ му=ха-ха недополучат АХМЕТОВ и КОЛОМОЙСКИЙ
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28.05.2021 11:05 Відповісти
Если снизится перевалка и уменьшится экспорт, то и государство с портами тоже недополучит. Это же система.
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28.05.2021 22:46 Відповісти
Пляттть!!!
довпойопи!!!
це світлина Владивостоку!!!
Гугл у допомогу!
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28.05.2021 11:55 Відповісти
Ну те, що не порт "Южний", так це точно!
А тепер на хвилинку замислюємось над питання, чому за назначеному при Пороху директорі порт заробляв непогані гроші, а при призначеному Нелохом порт отримує збитки і банкротиться? Хто там "Гроші на крові" (©) заробляє?
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28.05.2021 12:36 Відповісти
Довпойопів просто купили на голому популизмі...
Якщо Омелян чесно казав, що приватизація відбудеться, то купа дятлів кинулась до зеленого папуги, який "за все добре й проти всього поганого"...
Але якщо, за "поганого" Пороха, була надія, що приватизація відбудеться у більш - меньш цивілізований спосіб, то за "свого в доску" бубочку, підприємство просто збанкрутують та викуплять за безцінь й всіх довбнів, які за нього голосили, зроблять майже рабами...
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28.05.2021 13:41 Відповісти
Я просто ще вчора (бо це вже третя публикація Цензора, за тою фоткою), написав комент, щоби виправились... Але Бутусов помічає лише ті коменти, де його тикають носом, стосовно кидання лайна на Пороха, під час президентських виборів... помічає та тупо банить... А на такі "дрібниці" уваги не звертає...
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28.05.2021 13:50 Відповісти
Державна ЗРАДА на найвищому рівні!!! - ГАНЬБА МАРОДЕРАМ!!!
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28.05.2021 12:53 Відповісти
Муса, зачем вы это делаете и участвуете этом балагане? Вы же как никто другой знаете, что Метинвест годами валил руду практически по себестоимости, тогда как зарабатывал на ее продаже сверхприбыли. Вы же имя свое продаете по цене ниже рыночной прямо как порты переваливали руду. Наверное неприятно не иметь права выбора и быть марионеткой.
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28.05.2021 14:11 Відповісти
Если порты недополучали деньги, то с чего там менеджмент воровал? С убытков? Ну именно ж дирекция Южного и погорела на разворовывании. А теперь видимо и этого мало показалось.
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28.05.2021 22:45 Відповісти
Что-то удивительное - не успели открыть дело за разворовывание 40+ миллионов гривен, как вдруг оказалось, что порт убыточный, потому что ему недоплачивают. А я думаю, что там если поискать, то ещё с десяток дел открыть можно. Гляди и убыточности не было бы.
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28.05.2021 22:43 Відповісти
Еще один российский олигарх обогатится за счет украинцев, владелец футбольного клуба «Монако» Алексей Федорычев, которого НАБУ в 2018 году объявляло в розыск в связи с соучастием в хищении 60,5 млн долларов Государственной продовольственно-зерновой компании. Так вот есть две новости. Первая - этого олигарха так и не наказали. Вторая новость - олигарх станет немного богаче. Богаче он станет, как вы догадались, опять за счет украинцев.
Государственное предприятие Морской торговый порт «Южный» заставляет контрагентов перевести часть грузов на частный терминал «ТИС-уголь», 48% которого принадлежит Федорычеву.
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29.05.2021 00:13 Відповісти
 
 