Через дії керівника порту "Південний" ціла низка держпідприємств зазнає мільйонних збитків, з цим має розібратися міністр, - нардеп

Через дії керівника порту "Південний" ціла низка державних підприємств зазнає мільйонних збитків, з цим повинен розібратися новий міністр інфраструктури.

Таку думку висловив народний депутат Муса Магомедов, коментуючи зупинку перевалки залізної руди в порту.

"На цю ситуацію треба дивитися з точки зору держави. Через такі дії недоотримає порт, недоотримає Адміністрація морських портів (АМПУ), недоотримає залізниця. Це досить легко порахувати. Якщо помножити неперевезені обсяги на вартість перевалки, мільйонів 200 УЗ недоотримає, мільйонів 150 - АМПУ, мільйонів 100 - сам порт. Тому це чисті втрати державних підприємств від того, що новий керівник порту, замість того, щоб займатися операційною ефективністю, займається лобіюванням інтересів приватного конкурента держпорту", - пояснив нардеп.

Він висловив переконання, що на цю ситуацію повинен звернути увагу новий міністр інфраструктури Олександр Кубраков, щоб не допустити колапсу в роботі держкомпанії і розібратися, чому колись прибуткове підприємство планомірно заганяють в збитки. "Є новопризначений міністр інфраструктури. Я думаю, він повинен уважно подивитися на ефективність керівника порту. Питання: чому в минулому році там був прибуток 500 з гаком мільйонів, а після того, як було змінено керівника - все пішло вниз, і зараз замість прибутку збитки? Чому падають обсяги перевезень? Судячи з усього, це кадрова помилка, яку, сподіваюся, виправлять", - резюмував Магомедов.

Нагадаємо: в травні порт "Південний" зажадав від гірничо-збагачувальних комбінатів розподілити вантажопотік між ним і приватним терміналом "ТІС - ВУГІЛЛЯ" в пропорції 50/50. І це при тому, що Держпорт ефективніше приватного і може самостійно перевалювати понад 80% загального вантажопотоку залізної руди. Ці неправомірні вимоги вони намагаються зафіксувати в нових довгострокових контрактах, і відмовляються підтверджувати обсяги ЗРС для перевалки без їх підписання. Лобіювання приватних інтересів керівником держпорту явне.

У ВП "Укрметалугпром" заявили, що керівництво порту "Південний" свідомо блокує роботу підприємства і фактично знищує його в інтересах приватного терміналу "ТІС". Ця маніпулятивна політика може привести до зупинки перевалки руди в портах, а відповідно - до мільярдних втрат бюджетів і державних підприємств, в тому числі Укрзалізниці, яка тільки навесні отримала перший прибутковий місяць після 12-мільярдних збитків торік.