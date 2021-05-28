Україна спільно з партнерами мають змусити Росію забезпечити діяльність моніторингових органів на окупованій території, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявляє, що Україна спільно з міжнародними партнерами мають змусити російську сторону забезпечити діяльність моніторингових органів на окупованій території, відповідно до міжнародного права.

"Місцеве населення окупованих Донеччини, Луганщини та Кримського півострова стикається зі штучним перериванням зв'язків з Україною. Окрім того, що заблоковане вільне пересування громадян через лінію дотику та адмінмежу, окупаційні режими продовжують блокування доступу агенції ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, СММ ОБСЄ до непідконтрольних уряду України територій, зокрема і до місць утримання полонених, які перебувають у нелюдських умовах", - цитує Резнікова пресслужба міністерства за результатами зустрічі зі Спеціальним представником ЄС з прав людини Емоном Гілмором, передає Цензор.НЕТ.

Так, Резніков висловив переконання, що російську сторону необхідно змусити забезпечити діяльність моніторингових органів, відповідно до міжнародного права, Статуту ООН, відповідних резолюційи Генасамблеї ООН і національного законодавства.

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Він додав, що ефективний моніторинг ситуації щодо прав людини на тимчасово окупованих українських територіях має здійснюватися лише за існуючими міжнародно-правовими стандартами.

Також український віцепрем'єр озвучив зацікавленість у залученні європейських експертів до роботи з напрацювання програми, спрямованої на захист прав дітей, які постраждали в результаті збройної агресії РФ.

Зі свого боку Гілмор підтвердив наміри щодо візиту в Україну та наголосив на важливості створення Центру з розбудови миру.